En el Veracruz de Cuitláhuac, gracia e impunidad a los amigos y legalidad simulada y cárcel a los enemigos

Columna: Paulina Ríos

Junio 07, 2023, 07:03 a.m.

Por: Paulina Ríos Fecha: Junio 07, 2023, 07:03 a.m.

Entre el abuso de autoridad y la corrupción se encuentra Veracruz con un gobierno morenista encabezado por Cuitláhuac García Jiménez y quien, en el ocaso de su gobierno solo muestra intolerancia, sumado a las contradicciones, frente a una simulación de honestidad que se contradice con la realidad de un sistema corrupto.

Apenas el martes, nos cuentan allá en Veracruz, el mandatario veracruzano, inicio su conferencia de prensa erigiéndose en autoridad electoral y en dirigente partidista de Morena dando a conocer con orgullo el triunfo de la morenista Delfina Gómez en el estado de México, como si se tratará de una acción de su gobierno, digna de presumir.

Con ello, Cuitláhuac desenmascara sus intereses e intervención en favor de Morena en el Estado de México donde se observó previo a la jornada electoral a diversos miembros del gabinete veracruzano, entre ellos el propio secretario de Gobierno, Eric Cisneros, donde hasta una ambulancia del DIF Estatal fue fotografiada.

Quizás lo más indignante de ello -dicen los veracruzanos- sea que el domingo 04 de enero, día de la jornada electoral en el Estado de México, se diera a conocer la detención de Rubisel Velázquez Castillo, actual gerente de Administración y Finanzas del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), instancia donde por cierto ya han ocurrido otros actos de corrupción por parte de su titular Hazael Flores Castro, quien fuera exhibido en videos donde coacciona al personal para que acuda a eventos partidistas en favor de Morena.

Luego entonces resulta que el empleado encargado de los dineros de INVIVIENDA fue detenido en la ciudad de Toluca, Delegación San Juan Tilapa, en un vehículo Aveo gris, con placas de Veracruz, donde fue localizada una libreta con listas de claves de elector, números de teléfono, claves Únicas de Registro de Población (CURP), portando dinero en efectivo. La detención obedeció a reportes ciudadanos que acusaron al funcionario veracruzano de estar comprando conciencias en favor de morena para apoyar a la hoy gobernante electa, Delfina Gómez.

Pero resulta que cuando se le cuestiono al Gobernador, Cuitláhuac sobre el hecho, éste justificó y defendió a su empleado y en este caso a diferencia de otros -nos cuentan nuestros amigos de la prensa veracruzana- si defendió a las autoridades judiciales que lo liberaron. El mandatario dijo que las acusaciones en contra del administrador de INVIVIENDA eran falsas y luego se lanzó contra elementos policiacos que dijo, lo detuvieron ilegalmente.

Afortunadamente dijo, su colaborador fue liberado y se encuentra bien, expresó, colocándolo en una situación de victima luego de ser evidenciado operando políticamente en favor de la entonces candidata, hoy gobernadora electa. Así Rubisel paso de comprar votos a ser víctima de los policías que lo detuvieron según el flamante gobernador veracruzano.

Quizás lo que la prensa veracruzana omitió cuestionar al honesto gobernante, fue el motivo por el que se encontraba el administrador de INVIVIENDA en aquel estado, el día de la jornada electoral, con dinero y listado nominal de ciudadanos del estado de México. A Cuitláhuac le va muy bien aquella frase atribuida a Juárez que dice "a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas". Porque cuando se trata de sus amigos, equipo de trabajo o colaboradores siempre habrá un mecanismo o argucia para que salgan bien librados, en cambio a los enemigos o a quienes en el camino le han dejado de ser útiles, el sistema implacable se desborda. Pero aquella frase ha quedado desbordada, pues más allá de la ley a secas, en Veracruz Cuitláhuac pisotea la norma y junto con su fiscal y sus secretarios de gobierno y de seguridad, fabrican pruebas.

Y como ejemplo de lo anterior que le pregunten por ejemplo a José Manuel del Rio Virgen, Secretario Técnico del Senado de la Republica y amigo personal de Ricardo Monreal y Dante Delgado a quien, bajo argucias legales privaron de su libertad y así la relatoría podría ser inagotable; otro tema que dará mucho de que hablar será la detención allá en Veracruz de la jueza Angelica Sánchez, quien cumplió con liberar a un imputado tras un amparo otorgado por la justicia federal y hoy su hija denuncia que le sembraron armas y droga, la obligaron a disparar y la mantuvieron incomunicada, mientras Cuitláhuac se negó a informar cual es el delito que se le imputa bajo la absurda argumentación de que ella sabe defenderse porque es juez.

Es así que se reitera que, en el Veracruz de Cuitláhuac García, a los amigos y aliados mucha gracia e impunidad y a los enemigos fabricación de delitos para mantenerlos en prisión. Nótese que para el mandatario -a decir de veracruzanos- son enemigos todos aquellos que no atienden sus peticiones. No es un secreto a voces que casi la totalidad de las detenciones que ha realizado su Fiscal en Veracruz se encuentran bajo una medida cautelar, es decir, no han sido capaces, en la mayoría de los casos de, demostrar su responsabilidad y luego ante la ineficiencia de dicha instancia se culpa a los impartidores de justicia.

Esta semana el escándalo que en materia de procuración e impartición de justicia

127 procesos penales, en donde no hay justicia, ni atención a victimas pues solo se encuentran bajo una medida cautelar privativa de libertad.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas