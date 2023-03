El sueño de un nuevo México de Alejandro Murat

Columna: Maquiavelo

Marzo 08, 2023

Por: Maquiavelo Fecha: Marzo 08, 2023, 07:06 a.m.

La ilusión en la política jamás se pierde para aquellas personas que estuvieron cerca de los significa el poder y el dinero. Alejandro Murat Hinojosa exgobernador de Oaxaca se perfila como uno de los finalistas de la carrera para alcanzar la candidatura presidencial de la alianza Va por México.

Tiene importancia para Veracruz ya que se trata de uno de los impulsores del corredor del Istmo de Tehuantepec que va a detonar el desarrollo de las dos entidades que permiten unir el comercio mundial de Asia y de Europa. Se supone que en su primera etapa vaticina el joven Murat va a crear un medio millón de empleos. Egresado de Ciencias Políticas de la UNAM y de Columbia University cuenta con el aval académico de dos carreras universitarias y ser uno de los que le dieron valor de la iniciativa presidencial del interoceánico. Es de los políticos que concuerda con un cambio total del poder judicial de México. Propone nuevas leyes en el remoto caso que llegara.

Se definen los grupos presidenciales

Para Mario Delgado el supuesto árbitro electoral de Morena se encuentra en una disyuntiva de como alinearse de manera discreta con los bandos bien definidos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y un reducido grupo de gobernadores, frente a la pesada maquinaria electoral del canciller Marcelo Ebrard, secretario de Gobernación Adán Augusto López y el líder de la bancada senatorial Ricardo Monreal, quienes permanecen a la expectativa esperando el momento de iniciar la precampaña presidencial.

Por lo pronto siguen trabajando y obteniendo importantes logros en cuanto a inversiones extranjeras y el equilibrio de las presiones diplomáticas de las grandes potencias y el destacado papel del titular de Gobernación de mantener la legalidad del complicado gobierno interior y de sacar avante las iniciativas de las reformas electorales, las grandes batallas legislativas donde el senador Monreal sostiene desde que inició el gobierno de la cuarta transformación. Los presidenciables son Adán y Marcelo para Ricardo la jefatura de la Ciudad de México.

No se puede equivocar el líder nacional de Morena ya que en su detallado y fino trabajo está construyendo su futuro político. No hay de otra, estás con unos o con otros, aquí no hay las medias tintas, es la escuela implantada desde un principio por el presidente López Obrador.

El fin de la leyenda de Atlacomulco

Ahora que está de moda el Estado de México, que tendrá dentro de dos meses y medio sus elecciones vuelve a la palestra el grupo en el poder, la cualidad mítica de todos los miembros del grupo Atlacomulco es negar su existencia. Famoso por la frase de Hank González de "un político pobre es un pobre político", tiene que ver mucho con la ideología de esta selectiva fracción del PRI, que exige una combinación hermanada del poder político con el poder económico. Desde su fundador Isidro Fabela hasta el último de esta cofradía Enrique Peña Nieto, quien invirtió cientos de millones para manejar el entonces IFE y en Televisa para ganar la presidencia del país.

Cuenta la leyenda que una doña Francisca Castro Montiel en 1940 sentenció una poderosa profecía de este grupo de Atlacomulco saldrán seis gobernadores y también un presidente. De acuerdo a ello ya se cumplió ese mandato, por lo que la candidata del Va por México, Alejandra del Moral será la persona que cave la sepultura política del grupo Atlacomulco.

