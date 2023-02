El poder con honradez de servidores públicos

Febrero 09, 2023, 07:12 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Febrero 09, 2023, 07:12 a.m.

Hablar del muy distinguido veracruzano y Presidente de México Don Adolfo Ruiz Cortines, es inevitable puntualizar su intachable honradez y honorabilidad, y a quien Hesiquio Aguilar de la Parra lo describe como; "el poder con honradez."

En 2004 después de un evento por el natalicio de Don Benito Juárez, y en el que el orador oficial fue el Secretario de Educación Don Juan Maldonado Pereda, cercano colaborador del Presidente de México Don Adolfo Ruiz Cortines, me obsequió unos minutos para hablarme de Don Adolfo. Y de quién me dijo, solía

comentar que él tenía en su escritorio solo dos cajones. Uno, donde guardaba lo que podía resolver él y de inmediato, y otro, dónde guardaba los asuntos que resolvería el tiempo.

Lo anterior viene a colación debido a que en recientes días se ha venido hablando de personas - mujeres y hombres vinculados al servicio público - de quienes se dice o asegura son parte de empresas o representan a una o más personas morales que están en el registro del padrón de contratistas y proveedores de bienes y servicios en más de una dependencia y entidad - al menos del poder ejecutivo - aunque se desconoce si también lo sea en otro ente público; municipal, paramunicipal, federal o incluso algún autónomo.

Los lectores y la sociedad interesada en los hechos que difunden los medios de comunicación en sus diversos géneros y sobre todo en las redes sociales, están interesados en que se les explique con claridad estas noticias.

Pues bien, desde mi óptica, en la misma línea de observación y posible existencia de irregularidades susceptibles de una sanción administrativa u otro orden a los presuntos implicados, no escaparían los Jefes de las Unidades Administrativas de las dependencias involucradas y a los responsables de Recursos Humanos, Recursos Materiales, los Servicios Generales, al menos, y sin omitir a sus superiores.

En esa línea de responsabilidades las Contralorías Internas cómo titulares del Órgano de Control y Evaluación, igual podrían tener problemas y bastante serios.

Las más recientes declaraciones por modificación patrimonial de mayo 2022 o de este 2023 habrá que saber cómo va el crecimiento o decreciente universo de activos, ingresos y egresos de quienes hoy como servidores públicos se dice caminan en la cuerda floja del sexenio en su recta final.

Ni el Gobernador, ni el Orfis son Papás de los Servidores Públicos que resulten con posibles observaciones o quizá sanciones, así que más les vale andar por el camino recto.

La gestión y aplicación eficiente de los recursos públicos son responsabilidad de los titulares Administrativos. El sistema de control y evaluación gubernamental que este apegado a la legalidad en procesos y procedimientos es responsabilidad de las Contralorías Internas.

Luego entonces; no se hagan bolas, la pelota empieza a rodar desde los jefes administrativos y pasan por los órganos internos de control, ya después llegaría a otras instancias.

Les diría Don Roberto Gómez Bolaños con su personaje El Chapulín Colorado; Y ahora, ¿ Quién podrá defenderme ?

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Habrá quien o quienes traten de buscar desviar del radar este tema de moda - sea por indicaciones o no - ya que el monto e importes que se habla, no se mueven tan fácilmente si no hay alguien que lo orqueste, y la música suena al ritmo que la batuta se mueva.

¡Es cuanto!

enriquezambell@gmail.com

