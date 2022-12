El periodista Ciro Gómez Leyva víctima de atentado

Diciembre 17, 2022, 07:06 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Diciembre 17, 2022, 07:06 a.m.

El periodista y conductor de noticias Ciro Gómez Leyva, salvó la vida de forma milagrosa de un atentado en su vehículo ayer por la noche.

Hasta el momento, se desconoce la posible relación de este hecho con su destacado trabajo periodístico siempre puntual, ético y objetivo, pero incómodo para muchos.

La fragilidad de las condiciones del ejercicio periodístico en el país, no es una novedad, porque a lo largo de los años está labor ha sido la más peligrosa en riesgo y en el saldo de víctimas en los últimos años.

"A las 11:10 pm a 200 mts. de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades". CGL

El presidente AMLO, expresó su solidaridad con el comunicador y se aplican las acciones oportunas del gobierno federal para poner a salvo la vida del comunicador y de su familia.

En otro asunto, en Coscomatepec, en el bulevar Bravo de este municipio se inauguró el II Festival Nacional de Máscaras Danzantes, que llenó de colorido, música y tallería la zona en la que cientos de familias residentes en la región y visitantes de diferentes lugares del país festejaron con aplausos el inicio de este trascendental encuentro.

Danzantes, músicos, talleristas, conferencistas y turistas se encuentran en este lugar desde este 15 hasta el 18 de diciembre, para mostrar las tradiciones y la riqueza cultural que hay en los diferentes estados de la república, consolidando un evento de corte mundial, como lo ha comentado uno de los principales promotores, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Durante la primera jornada de este evento y en la inauguración oficial se contó con autoridades de diferentes estados, comité organizador, alcaldes, representantes del INAH, danzantes, mascareros y el público que con sus aplausos reconocieron el esfuerzo de cada uno de los participantes al demostrar a través de las danzas la magia que tiene cada estado donde se conservan estas importantes tradiciones.

En la jornada del sábado 17 de diciembre se realizará una emotiva ceremonia especialdonde serán reconocidos públicamente los mascareros y danzantes que han preservado estas tradiciones, así como los principales impulsores de este encuentro que se han comprometido a acrecentarlo y llevarlo a otras latitudes, como es el diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna.

Durante cuatro días, mil 500 danzantes y 300 músicos ejecutarán danzas de cuarenta pueblos mexicanos además de actividades que se han programado para todo el público que permitirá conocer la riqueza cultural de Veracruz y el país.

Esta segunda edición cuenta con subsedes en Ixhuatlán del Café, Tomatlán y Chocamán, donde se han programado talleres, conferencias, presentaciones de libros relacionados con las tradiciones de las máscaras y las danzas, su significado y la importancia histórica. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas