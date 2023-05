El nuevo sindicalismo oficial

Mayo 04, 2023, 07:03 a.m.

Bien lo dijo Enrique Ruiz: los sindicatos ya no protestan para exigir derechos laborales y ahora efectúan eventos junto con las autoridades.

Y es que el cambio de formato del acto conmemorativo del Día del Trabajo dejó aún más en evidencia a los líderes sindicales que lejos de representar a sus agremiados protegen la imagen y el discurso contra las autoridades.

Algunos fueron entrevistados sobre la propuesta de disminución de la jornada laboral y abiertamente defendieron a la parte patronal pidiendo un consenso. ¡Ahora resulta!

Sin embargo, otros (en minúscula proporción) aprovecharon el 1 de Mayo para solicitar mejores condiciones laborales para sus representados y acusar a las compañías que abusan de la mano de obra laboral.









¿No que muy popular?

A penas hace dos días, la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, fue abucheada en el malecón de Veracruz por taxistas que le recordaron el daño que les causa con sus retenes recaudatorios, mientras la ciudad se hunde en baches e inseguridad.

Para este 3 de mayo, como si eso no hubiera ocurrido, su equipo presume una encuesta que la califica como la mejor evaluada del país. Deja pensando en la eficiencia de la casa encuestadora (Consulta Mitofsky) y si así está ella, cómo estarán los demás.

No cabe duda de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y peores asesores que los que reaccionan mal y lento.









Puras ´jaladas´ de carro

Pues ya acabaron los papaquis y rumbatas de los 16 candidatos a reyes y reinas y en cada entrevista el presidente del Comité Organizador del Carnaval, "El Pollo" Pérez Fraga se ha encargado de asegurar que esta edición de la fiesta será inigualable.

Y eso haciendo referencia desde la calidad de los integrantes de la corte real hasta los carros alegóricos que participarán. "El Pollo" afirma que en esta edición desfilarán dos figuras monumentales estilo Disneyland, es decir: sin ser jaladas por un tractor. Quizá habría que recordarle no hablar mucho, pues el año pasado aún con la millonada que metieron los candidatos no les alcanzó más que para ponerle cinta canela a la cola que se le cayó al tiranosaurio rex gigante.

En fin, faltan escasos dos meses para descubrir que tipo de Carnaval harán sabiendo que les entró mucho menos dinero que en el pasado, en una de esas y vuelven a subir las gradas.









