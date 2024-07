El gordito de oro

Un caso para la Araña, Miriam Ferráez: impugna su propia elección en el Distrito Federal X de Xalapa

*Muy bien por los 100 años del mejor carnaval del país, el del puerto de Veracruz, con su reina de lujo, la cantante jarocha YURI. Un saludo afectuoso al presidente del comité del carnaval al amigo Luis Antonio Pérez Fraga, más conocido como el "Pollo", deseándole lo mejor en su salud.

En la pasada elección del dos de junio, se votó para elegir presidente de la república, gobernador, senadores, diputados federales y locales. Las dos alianzas que existieron nombraron sus respetivos candidatos por distritos federales. En el distrito X con cabecera en Xalapa, MORENA, VERDE y PT, propusieron a Miriam Ferráez y Rosalinda Galindo; y el PAN, PRI y PRD, Américo Zúñiga y Román Moreno. Hasta ahí las cosas marchaban bien. Se llevó la campaña de tres meses en el distrito X y los dos candidatos hicieron sus propias campañas. Llegó el día de la elección y los resultados fueron cardiacos, ya que cada media hora en el PREP del INE, se iba moviendo los resultados a favor de cada candidato, hasta que se cerró el PREP y el resultado favoreció a la candidata de MORENA por una diferencia de 400 votos; lo que Américo no quedó satisfecho con el resultado ya que las sábanas pegadas afuera de las casillas no coincidían con las actas que le entregaron sus representantes, por eso determinó impugnar el resultado que dio a conocer el INE, ya que él sostiene que el resultado le favorece a él, y ahí va la impugnación puesta por Américo y Román, en los tribunales electorales; tienen la esperanza que se pueda revertir el resultado y ellos sean los ganadores, y puedan tomar protesta el próximo mes de septiembre como diputados federales. Hasta ahí la historia de esta elección... Pero lo que nos sorprendió fue que la ganadora de esta elección federal, Miriam Ferráez, haya también impugnado el resultado de su elección, ya que ella es la ganadora de esta. No puede ser posible que siendo la triunfadora impugne su propio resultado, esto es como meterse un balazo al pie, o está demostrando ignorancia política, alguien la asesoró diciéndole que impugnara por si pierde en la mesa, o la otra es que ni ella misma está segura de los resultados que se dieron por parte de INE a su favor. Decía un amigo periodista, "es como si el América ganara la final de la liga mexicana, y después del resultado a su favor, fuera a decirle al árbitro que cheque el Var (Video Assistant Referee), y vea si el gol que metieron ellos al equipo contrario es válido". Así las cosas, con la candidata triunfadora. Ahí está un ejemplo de lo que pasó el pasado dos de junio en las elecciones que todavía muchos no creen en los resultados dados por el INE. Siempre ha estado la duda. ¡Así las cosas!

***El pasado jueves 27 de junio del presente año, se llevó a cabo el II Foro T-MEC con el tema: "Las MIPyME en el tratado MÉXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADA. Oportunidades y Retos" en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana convocado por el Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán, director del IIESCA-U.V., habiendo dos mesas de trabajo con excelentes invitados como ponentes: Maestro Manuel Díaz Rivera, notario público # 30 de la demarcación de Xalapa; Dr. Carlos Arturo Luna Gómez, presidente Canaco-Xalapa; Maestro Luis Cuevas Padilla, Coordinador de Licenciaturas en Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac; Dra. Katia Romero León, catedrática de economía de la U.V., y el Maestro Eric Álvarez, Empresario Industrial Cafetalero, quienes platicaron e intercambiaron puntos de vista sobre el uso de los buenos y malos resultados del T-MEC en México y Veracruz. ¡Muy bien!

***Se acuerdan de aquella joven originaria de Coatzacoalcos quien es muy movida y trabajadora en las colonias del viejo Puerto México con su agrupación, ayudando a quien está en sus posibilidades, y quien quiso ser presidente del comité municipal del PRI, y la rechazaron incluso hasta la agredieron físicamente, hoy fue candidata a diputada federal suplente por el partido Movimiento Ciudadano (MC) Sheyla Jara, pues a ella no le fue tan mal en la pasada votación, por lo que ya fue tomada en cuenta en las grandes ligas del MC. Fue invitada por el senador electo Dante Delgado a que asista a al Consejo Político del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no hay que perderla de vista, ya que puede dar el gran estirón y crecer políticamente dentro de Movimiento Ciudadano; eso es lo que le falta a los otros partidos de sumar jóvenes valiosos como es Sheyla, que todavía tiene mucho que dar. Bien por la paisana y ojalá en MC no la vayan a ilusionar como les han hecho a otras jóvenes, porque sería tristeza ver como una joven tan destacada pierda su tiempo valioso en un partido. Le deseamos lo mejor a Sheyla por ese gran futuro que le espera. ¡Tiempo al tiempo!

***Después de la tormenta viene la calma, y así sucede en el comité municipal del PRI en el puerto de Veracruz, su presidente Arturo Cobos sigue caminando las colonias, ya que no podemos dejar de trabajar al lado de las amigas líderes, ya que siempre hay necesidades en sus colonias; por eso necesitamos escucharlas para juntos gestionarlas en las diversas dependencias federales, estatales y municipales. Además, los resultados de la elección de dos de junio en Veracruz por parte de PRI fueron formidables, sobre presidente de la república, gobernador, senadores, diputados federales y locales, por lo que se cumplió la meta marcada, por eso Arturo Cobos seguirá trabajo fuerte contra la corriente de grupos que desean que el PRI en el puerto de Veracruz le vaya mal, pero como dicen "trabajo mata grilla". ¡Adelante!

***Quien viene desarrollando un excelente trabajo en su municipio es el alcalde de Puente Nacional, Roberto Montiel, quien día a día no baja la guardia y sigue recorriendo las congregaciones y colonias de su municipio, quien tiene el contacto directo con sus pobladores, además de atenderlos personalmente en el ayuntamiento cuando acuden a buscarlo para hacer alguna gestión; también se siguen desarrollando obras y pavimentaciones en todo el municipio. Así que enhorabuena por el buen trabajo y crecimiento de Puente Nacional. Ojalá Roberto Montiel no baje la guardia de su gestión. ¡Bien por el presidente municipal!

Nos leemos la próxima semana.