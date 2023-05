Quien sigue caminando Veracruz es Héctor Yunes

Mayo 29, 2023, 07:12 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Mayo 29, 2023, 07:12 a.m.





*Pues de Héctor Yunes Landa, se podrán decir mil cosas buenas o malas, pero lo que es cierto, que es un político de tiempo completo, ya que una vez más está recorriendo el Estado de Veracruz, para reunirse con sus socios y amigos de Alianza Generacional, y asíenterarse de la problemática que existe en cada uno de los 212 municipios veracruzanos, principalmente de los temas que más afectan al estado, como son; la inseguridad, desempleo, salud y otros, por ese caminar que realiza HYL, mucha gente lo critica, pero más de uno de ellos no se mueve como lo hace él, si todos lo hicieran y se movieran conocerían la verdadera realidad de lo que está pasando en nuestro pobre Veracruz., y así enfrentar juntos a la oposición con elementos y poder competir fuerte en el 2024, ahí la lleva Yunes Landa.

*Nunca antes en la historia de Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), estaba tan entregado a un partido político (Morena), la semana pasada esa instancia inicio un curso de capacitación dirigido a los integrantes de la organización "Unidos Todos", que encabeza el primo del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de finanzas, todo esto por recomendación del secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha y la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, la convocatoria se emitió solo un día, aun que va dirigido al público en general, pero solo tiene cupo para 50 personas y casualmente todos los lugares fueron ocupados por miembros de la organización de Eleazar Guerrero, el curso tiene una característica especial va dirigida a quienes pretenden ser consejeros electorales en los órganos distritales y municipales en los próximos comicios, será que el primo cómodo con estas acciones se está adelantado a la oposición y asi poder controlar el OPLE en la elección del 2024 al 100%, asi las cosas en la 4T., los triste es que los partidos PRI, PAN, PRD y MC están dormidos., tiempo al tiempo.

*Es incasable el trabajo que viene realizando el presidente municipal., de Puente Nacional, Veracruz. Roberto Montiel M. quien cada día recorre el municipio, para inaugurar obras que necesitan las congregaciones, también acaban de llevar acabo el evento del Señorita, Turismo & Cultura 2023, después de que se había suspendido varios años, por causas de fuerzas mayores, pero ahora con el súper apoyo del alcalde, se volvió a reactivar dicho evento, donde en verdad los invitados quedaron contentos y asombrados de la excelente organización la cual fue de primer nivel, donde participaron seis señoritas de varias congregaciones, quedando como ganadora, la joven Grecia Lizeth Montero Báez, quien representaba a la congregación del Palmar, esperemos que sigan los éxitos y los trabajos en el municipio de Puente Nacional, enhorabuena.

*Mal se vio el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al convocar a todo su gabinete y obligarlos asistir el pasado fin de semana a la CDMX, afuera de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., y desde ahí pedir la salida de la presidenta magistrada Norma Piña Hernández, aparte de insultar a todos los magistrados, tuvieron el mal tino de agredir a unos periodista que cubrían la nota a golpes físicos, además de gritar consignas encontrar de otros comunicadores, (López Dóriga, Loret de Mola, etc), que según para ellos están encontrar del presidente de la república, también llevaron dos ataúdes, en los cuales llevaban los nombres de los magistrados, esa acción es una mala señal por parte del gobernador y sus allegados, esperemos que en su afán de quedar bien con el presidente AMLO, las aguas no lleguen al rio., después a los acarreados que asistieron al mitin, se los llevaron al Estado de México, a que apoyaran con todo a la candidata a la Gubernatura, Delfina Gómez Álvarez, que por cierto cada día va bajando en las encuestas, y la pregunta del millón, quien pago todos esos gasto para trasladarse a la CDMX y al Estado de México, (hotel, comida, carros, camiones, etc)., será de los impuestos de los Veracruzanos., los que iban hacer diferentes, salieron peor.

*Con casa llena presento su libro "Zentella", el gran amigo periodista, José Valencia Sánchez, en la sala de cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Xalapa, donde fue acuerpado por un sinnúmero de periodistas, comunicadores, amigos y políticos., donde entre chistes y comentario se decía que Pepe, como lo conocemos, había llenado su evento, como si fuera un destape político, con muchas personalidades que tenían tiempo no se veían, algunos le comentaron que ya podría ser una vez más candidato a presidente municipal, en su intervención Pepe, agradeció a todos los presentes y les recomendaba comprar el libro, ya que las ganancias seria para un buen beneficio, la mitad se repartiría para una fundación de niños con cáncer, por lo que la mayoría ahí presente le hicieron el gasto, también quien desee comprarlo está en Amazon, para su adquisición, felicidades al buen Pepe Valencia.

