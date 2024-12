Toma de protesta de la primera mujer gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García

*Nuevos aires en el comité municipal del PRI en Coatzacoalcos. Este marte 10 de diciembre del presente año a las 17:00 horas, en las instalaciones del PRI, calle Ignacio de la Llave esquina Galeana, colonia centro, habrá relevo de comité municipal llegando como presidente, Juan Pablo Sosa González, líder del Sindicato de Trabajadores del Hospital Comunitario, y de secretaria general, Martha Gabriela Fernández de León, empresaria y ex candidata a diputada. Esperemos lleguen con toda la actitud de trabajar fuerte, porque hay mucho que hacer en el PRI de Coatzacoalcos. ¡Suerte!

El pasado domingo 1 de diciembre del presente año, rindió protesta como la primera mujer gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García. En el recinto del Congreso del Estado, en punto de las 11.00 am, hizo su arribo a la Legislatura acompañada de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Rompiendo con una historia tradicional, al ser la primera mujer en llegar al puesto de gobernadora, ya que siempre eran hombres los que gobernaban Veracruz, marcando un antes y un después en la política del estado. En su intervención ante los diputados e invitados especiales, la gobernadora expresó su compromiso en la lucha contra la corrupción, así como erradicar la violencia de género en el estado; para llegar a esta posición no sólo se dio una batalla electoral, sino también una batalla ideológica. Por otra parte, Rocío Nahle, dio a conocer que se firmará un convenio interestatal en seguridad con estados vecinos como Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, a fin de lograr una mejor coordinación entre autoridades y garantizar la seguridad en la entidad. La gobernadora destacó estar contenta de contar con el apoyo de la primera presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo. Juntas podemos transformar el futuro de Veracruz con programas sociales, como becas para jóvenes de secundarias en zonas marginadas, para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años; la política en México ha ido cambiando y transformándose en una nación en el que hoy no hay distinción de género para gobernar. También destacó el programa "Bachetón" para rehabilitar carreteras entre ellas la de Isla-Santiago Tuxtla, y la de Pánuco-Tantoyuca-Tuxpan. Después de tomar protesta en el Congreso del Estado, la gobernadora, Rocío Nahle, se trasladó a la Plaza Lerdo, en el centro de la capital, para dar su segundo mensaje, empezando con un ritual indígena y la entrega de un bastón de mando que es símbolo de justicia y servicio, confianza en que su liderazgo nos llevará a construir un Veracruz más justos y digno, donde todos tengamos un lugar de igualdad y respeto, de parte de los representantes de 13 pueblos originarios, donde la gente presente le gritaba: ¡gobernadora! ¡gobernadora! En su discurso una de las representantes de los pueblos indígenas, le dijo a Nahle García en lengua náhuatl: "eres la voz de las que no tuvimos voz en mucho tiempo, eres la voz de nuestros pueblos con dignidad, y eres la esperanza que nosotros teníamos, hoy las mujeres indígenas estamos de fiesta porque es la primera vez que llega a la gubernatura una de ellas". Entre los invitados a la toma de protesta estuvieron 17 gobernadores, senadores, diputados federales, presidentes municipales, funcionarios del gabinete federal, empresarios, periodistas, líderes de diversos partidos, y un sin números de personajes. ¡Así empieza una nueva etapa en Veracruz!

***Quien anda trabajando muy fuerte en unos de los municipios más importante del sur de Veracruz (Cosoleacaque), es el amigo Raúl Athié Cisneros, quien es licenciado en Administración de Empresas, de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; es un gran gestor en proyectos productivos de la coordinadora nacional de organizaciones cañeras independientes y fira. Ha sido asistente personal del diputado federal, Esteban Bautista Hernández (2020-2021), director general de gobernación en el estado de Veracruz (2018-2019), director general de administración y atención a emergencias de la secretaría de protección civil. Suplente a diputado local (2024), llevó la defensa de voto y promoción del voto para todos los candidatos de Morena (2024), coordinador de la campaña a la diputación federal del profesor Esteban Bautista Hernández, por el distrito con cabecera en Cosoleacaque (2018-2021), suplente del diputado federal Manuel Gómez Ventura, coordinador general de los municipios de Cosoleacaque, Tatahuicapan y Soteapan por Morena (2018), precandidato a la alcaldía de Cosoleacaque por Morena (2017), formación de comités seccionales de Morena (2016), coordinador de promoción del voto en el distrito XX de Cosoleacaque, por el PRD, para la presidencia de la república, senado y diputaciones federales; coordinador distrital en Cosoleacaque de la estructura nacional de promoción del voto del Lic. Andrés Manuel López Obrador. Raúl Athié, ha sido un incasable luchador social y promotor político en su distrito Cosoleacaque, por eso no lo debemos perder de vista en los próximos meses. ¡Al tiempo!

***Se dan nuevos vientos en el municipio de Xalapa, con la salida del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien hizo un excelente trabajo durante los tres años que estuvo al frente del ayuntamiento, y quien dejó el cargo por haber sido invitado al nuevo gabinete de la gobernadora Rocío Nahle García, como secretario de gobierno, donde sin duda hará un buen papel como lo venía haciendo como alcalde de Xalapa. Sabemos que Ahued va ser un funcionario cercano a la gente y los atenderá como lo hacía en el municipio. Quien llegó como presidente interino, fue el Abogado, Alberto Isla Reyes, amigo de hace muchos años de Ahued. A Alberto Isla le dejaron la vara muy alta, ya que el trabajo que venía realizando Ahued es extraordinario, por lo que Isla no puede bajar el ritmo de trabajo ya que la gente xalapeña se acostumbró a ser atendida personalmente por su alcalde, pero sabemos que Isla Reyes no le va a fallar a Xalapa, ya que cuenta con todo la experiencia y respaldo de su amigo el secretario de gobierno. ¡Tiempo al tiempo!

***Sin duda quien viene realizando un buen trabajo en su municipio, es el alcalde de Altotonga, Ignacio Morales Guevara, quien día a día le cumple a su pueblo con obras y gestiones, por tercer año consecutivo cumplimos con el compromiso de entregar resultados para el bienestar de todas y todos los altotonguenses, rindiendo cuentas sobre acciones en materia de infraestructura, salud y educación. El nuevo comienzo continuará. Acompañaron al Nacho Morales Guevara en su informe, el presidente municipal de Perote, Delfino Ortega Martínez; el presidente de Atzalan, Carlos García Domínguez; la diputada local, Ana Rosa Valdez Salazar. Agentes Municipales, así como un sin número de personas de comunidades y colonias, representantes de partidos políticos, autoridades federales, estatales, municipales, civiles y militares. ¡Cumplimos con Hechos!

