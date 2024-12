Tercer y último informe de Ricardo Ahued como alcalde Xalapa

*Mi solidaridad a la familia de mi amigo, maestro y gran ser humano. Pompeyo Lobato Ortiz., quien se nos adelantó en el camino celestial, amén. *Esta semana muchos ex funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García (exgobernador), empiezan a vivir su realidad laboral, así es la política, a veces justas y a veces injusta.

*Empiezan este mes de diciembre los informes de labores de los 212 alcaldes del estado de Veracruz, algunos presentaran el gran trabajo que han realizado, pero otro son pura demagogia.

*Felicitamos al notario público # 30 de la demarcación de Xalapa, maestro Manuel Díaz Rivera, por haber obtenido el primer lugar en el programa de gobierno "Septiembre Mes del Testamento", por lo cual fue galardonado por el secretario de Gobierno, Lic. Carlos Alberto Juárez Gil, por su excelente trabajo.

*Empezamos un nuevo proyecto de entrevistas a personajes políticos, empresariales, deportivos, culturales., junto con mi amigo el Ing. Rafael Pocero Luna, director general del periódico Gráfico de Xalapa. ¡Enhorabuena!

Este pasado jueves 28 de noviembre del presente año, se llevó a cabo el tercer y último informe de labores de Ricardo Ahued Bardahuil como presidente municipal de la ciudad de Xalapa, donde resaltó el gran trabajo que venía haciendo a favor de la ciudadanía xalapeña en los rubros de pavimentación, salud, agua, cultura, deporte, y un sin número de actividades, como recibir cada lunes a personas que asisten al ayuntamiento a solicitar alguna clase de apoyo (más de 30 mil audiencia), también todas las reuniones de cabildos fueron aprobados por unanimidad por todos los ediles de diverso partidos, por otro lado siempre se le criticó por tener las calles y avenidas de la ciudad capital de cabeza, pero eso era por tantas obras que se venían realizando. Al final la población entendió que era necesario para beneficio de la ciudad, por lo que la ciudadanía felicita a Ricardo Ahued por las magníficas obras que se han realizado en beneficio de los xalapeños. Ahued pasará a la historia en Xalapa, como unos de los mejores presidentes municipales que ha realizado infinidad de obras y pavimentaciones, por ese gran trabajo que ha realizado en beneficio de la población xalapeña, fue invitado por la gobernadora Rocío Nahle García, como nuevo secretario de gobierno en su gabinete. Sabemos que desde ese espacio; Ahued Bardahuil, seguirá realizando una excelente gestión social y política a favor de los veracruzanos, va a ser de mucha ayuda para la gobernabilidad del estado. Entre los invitados que acompañaron a Ricardo Ahued en su tercer informe, estuvieron: Rocío Nahle García, gobernadora; el gobernador saliente, Cuitláhuac García Jiménez; el Subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castros; Xóchitl Molina González, Secretaria de Cultura; Rodrigo Calderón Salinas, Secretario de Desarrollo Agropecuario; la diputada federal, María del Carmen Pinete Vargas; Adriana Muñoz Cabrera, Coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado; diputado y presidente de la JUCOPO, Esteban Bautista Hernández; diputado Marcelo Ruiz Sánchez, diputado Antonio Ballestero Grayeb, diputado Diego Castañeda Aburto, el líder de verde ecologista en el estado de Veracruz, Edgar Herrera Lendechy, el líder de morena, Esteban Ramírez Zepeta; Lic. Luis Sardiña Salgado, director municipal de protección civil; Lic. José Luis Enríquez Ambell, el maestro Juan Nicolás Callejas Roldan; el líder de la CROC, Tomas Tejeda Cruz; líder municipal de la CROC, Olga Morales del Valle, Carlos Abreu Dominguez., así como un sin número de empresarios, líderes de colonias y agentes municipales. ¡Tiempo al tiempo!

***Veracruz está de fiesta por haber tomado protesta la nueva gobernadora la Ing. Rocío Nahle García, quien le da un suspiro de esperanza a este gran estado, ya que con Cuitláhuac García Jiménez solo se perdieron seis años de retraso, pero con la llegada de la nueva gobernadora sabemos que vendrán buenos tiempos en inversión, seguridad, salud y un sin número de rubros. Rocío Nahle es una mujer preocupada por que el estado avance, y ella se ha comprometido a estar tiempo completo atenta a la problemática de Veracruz; va a ser una gobernadora que recorrerá una y otra vez el estado para supervisar y checar los avances y problemática que existen en cada uno de los rincones de los 212 municipios. Nahle García es una mujer bien relacionada a nivel internacional y nacional, y eso le dará un plus de confianza a los turistas que visiten nuestro estado, también a los inversionistas de tener la seguridad que tiene todo el apoyo de gobierno del estado para todos sus trámites e inversiones. Bueno a partir de hoy inicia una etapa de esperanzas y logros, se le debe dar toda la confianza y apoyo a la gobernadora para que trabaje con todo a favor de este gran estado veracruzano.

***Quien también realizará su tercer informe de labores, este seis de diciembre del presente año, es el alcalde de Puente Nacional, Roberto Montiel Montiel, donde informará a la población puentense de las 17 grandes obras que se han realizado este año 2024. En las 50 localidades del municipio, Montiel Montiel se ha destacado por ser un alcalde cercano a su gente, a todas las personas que acuden al ayuntamiento por cualquier gestión o solicitud de apoyo, siempre los atiende personalmente y todos salen contentos por la solución que se les da, eso es ser un verdadero funcionario además de estar atento de los servicios que se dan durante el año a favor de la población, como es limpia pública, alumbrado público y seguridad pública, por eso Roberto Montiel (Calela) es bien querido por su pueblo, por la super gestión que realiza a favor de toda la población, junto con sus excelentes colaboradores como los es el maestro Fidel Ronzón Rodríguez, tesorero municipal y gente de toda la confianza de Calela.

***En Tampico Alto la alcaldesa Lic. Vanessa López Rangel, entregó 25 escrituras a vecinos de la colonia Las Guásimas de la localidad Llano Grande, otorgando con ello certeza jurídica, pero los citados documentos fueron realizados por el Notario Público # 209 con ejercicio en Ciudad Madero, Tamaulipas, y no por un Fedatario de la demarcación registrada en Pánuco como debiera de ser. En Pánuco y Tantoyuca no existe la división de poderes ya que los defensores públicos, quienes dependen del poder ejecutivo estatal, despachan dentro del recinto judicial con espacio propio transgrediendo el orden constitucional y provocando confusión entre la ciudadanía. Aspirantes a la alcaldía panúquense por el partido Morena, el tesorero Alfonso Paz Ponce, la diputada local Begoña Canales, Eduardo A. Elizondo, Nelson Rincón, y con muy escasas posibilidades, ahora por el PVEM, la ex Legisladora priista, Octavia Ortega Arteaga; por la oposición, Mario Leal Gómez, por MC; Nora Elia Delgado, por el PRI; y Adriana Nieto Zamora, por el PAN. En el municipio del Higo, los aspirantes a la silla presidencial son actualmente por Morena: el Tesorero, Felipe Ortega Mascorro, Luis Goldaracena Contreras y Alejandro Lara Dumas. PAN-PRI, Delfino Honorato Reyes; y por el PT, Fortunato Benítez Torres. Los que están impedidos para participar por el parentesco directo con el alcalde, su hijo Gilberto de la Garza Pomposo, y el dirigente cañero, Alberto de la Garza Martínez, primo hermano del munícipe. En Tempoal los aspirantes a la alcaldía por el partido Morena son: el desconocido Paco Martin Meraz Arguelles, y el líder ganadero Gustavo Barquín, por la oposición el ex alcalde Patricio Chirinos del Ángel. En Tantoyuca por el partido Morena sería el diputado Roberto San Román Solana, por el PAN el ex alcalde Joaquín Guzmán Avilés, y por el PRI Valentín Arrieta San Román.

