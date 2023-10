Sheyla Jara para el PRI municipal de Coatzacoalcos

*Estamos muy contento por nuestro primer aniversario en “LÚDICO” con el Gordito de Oro.

*Ojalá que con la llegada al PRI estatal de Veracruz de Adolfo Ramírez “El fofo” y Lorena Piñón “La artista” se realicen los cambios en comités municipales del PRI. Varios de ellos son urgentes por ser ciudades importantes dentro de lo largo y ancho del estado como lo es el mismo puerto de Veracruz, donde su presidente, Carlos Troncoso, tiene varios meses que no abre las oficinas municipales además de tener deudas de agua, luz, etc., por eso los nuevos líderes deben tomar cartas en el asunto. El puerto es una de las ciudades más importante electoralmente para las próximas elecciones del 2024. También otro foco rojo es el municipio Coatzacoalcos donde los actuales líderes ya dieron lo que tenían que dar y deben dejar pasar a las nuevas generaciones; por ahí anda caminando en las colonias una gran joven con su organización y su propios recursos a la que le deben dar la oportunidad de dirigir el PRI municipal, ella es: Sheyla Jara, y ya alzó la mano diciendo quiero y eso es importante para el PRI ya que son pocos los jóvenes que hoy participan en política y más dentro de las filas del PRI. Ojalá “El fofo” y “La artista” se pongan a trabajar porque los tiempos electorales están encima. Estaremos atentos a estos nuevos dirigentes priistas.

*Las corcholatas de morena en Veracruz siguen sueltas y caminando cada quien por su lado. Así se refleja hacia fuera del partido, y eso les puede pesar más adelante porque quieren jugar a la democracia y la militancia no le entiende; cuando venga la operación cicatriz muchos estarán sentidos, principalmente los afiliados que caminan las colonias. Por un lado la zacatecana, Rocío Nahle, se está apoyando con toda la estructura del gobiernos estatal (Eleazar Guerrero, José Luis Franco, Juan Javier Cazarín y Zenzayen Escobar), quienes buscan no quedar fuera de los próximos cargos de elección popular para tener fuero por cualquier cosa que se ofrezca, por eso engañan a Rocío Nahle con una estructura patito ya que lo que traen son a los trabajadores del gobierno, y muchos de ellos van a la fuerza y amenazados a los eventos porque si no les dan de baja de la chamba; por otro lado Manuel Huerta anda herido y golpeando duro a la candidata oficial, la zacatecana Nahle; también Eric Cisneros camina el estado con sus diversas actividades que viene realizando y además presentando su libro de “La negritud”. Él está seguro de ganar la encuesta. Ojalá no le vayan hacer una travesura y al final Cisneros se enoje y tome otro rumbo. Sergio Gutiérrez también se siente seguro de ganar la encuesta, pero él ya sabe que el grupo local del gobernador no lo puede ver porque según ellos se reveló a las instrucciones de Cuitláhuac García, y están haciendo todo por dejarlo fuera de toda actividad política en Veracruz. Pues esperemos a ver qué pasa después del 10 de noviembre donde el Comité Nacional dará a conocer los resultados de las encuestas por parte de dos empresas nacionales y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Tiempo al tiempo.

*El próximo martes 7 de noviembre del presente año se celebrarán los 116 aniversario de los trabajadores Ferrocarrileros al frente de su gran líder el único y auténtico Secretario General del Sindicato Ferrocarrilero Don Víctor Flores Morales y sus 39 secciones del país; este año el festejo se llevará a cabo en el puerto de Veracruz con varias actividades que se realizaran entre las secciones ferrocarrileras, como son: deportivas, culturales, rifas y demás, todo esto por instrucciones de Don Víctor Flores a quien le gusta estar siempre cerca de sus trabajadores y sus familias para consentirlos en su día, por eso el jefe echa la casa por la ventana para que todos la pasen super bien. Como cada año el líder nacional consiente a sus rieleros, ya que él valora el trabajo que realizan día a día dentro de las empresas ferrocarrileras. Él nunca se olvida de sus orígenes cuando andaba igual que todos ellos en las vías ferroviales, así Don Víctor Flores siempre está junto a sus trabajadores porque ellos son los que sostienen su liderazgo. Sin trabajadores no hay líderes. “Unidad, Lealtad y Trabajo”.

*Este fin de semana nos tocó estar en la Ciudad de Córdoba en un evento más de toma de protesta de los coordinadores regionales y municipales de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Veracruz (AMECOPE-VERACRUZ) donde los municipios de Córdoba, Fortín, Chocaman e Ixtaczoquitlán asumieron el liderazgo de nuestra asociación. Así seguimos avanzando dentro de nuestra estructura del estado en Amecope-Veracruz, esperemos que los nuevos líderes hagan su trabajo a favor de los compañeros comunicadores y periodistas de su región, y que durante lo que falta del año sigamos sumando más coordinaciones municipales en lo largo y ancho de Veracruz. Vamos bien y viene lo mejor.

*Las bellas carreteras de la zona norte del estado en total abandono. Imagínense a los turistas que llegan de todo el país en estos días de todos santos como las encuentran: totalmente devastadas; dentro de ellas se encuentran las de Alazán-Canoas, Potrero del llano, Tepetzintla, Tantoyuca, San Sebastián, Tempoal, El Higo, Pánuco. Por otro lado, muy activo se encuentra en redes sociales el regidor morenistas de Tantoyuca, Arturo Herrera Hernández, fiel Marcelista. Lo malo que casi en todas las fotos y videos que sube a redes aparece presumiendo el buen comer generosamente en restaurantes, fondas y taquerías durante los eventos rurales, y mientras en las humildes viviendas de comunidades en su municipio cuando mucho sus pobladores solo pueden comer una vez al día por falta de economía. Continúa el pleito público entre el dirigente ganadero Gustavo Barquín y el asesor del alcalde de Tempoal Néstor Rodolfo Rivera. Su señor padre, Celestino Rivera Hernández (ex alcalde), es quien deshace a su antojo como si el fuera la primera autoridad y no su hijo Néstor; existen muchas quejas, demandas y denuncias por abuso de autoridad contra este señor además de pintar de color rosa todos los edificios públicos y comercios de la zona centro de Tempoal. Insuficiente el transporte foráneo para las fiestas del Xantolo, las líneas suspenderán sus corridas nocturnas por la inseguridad y el deficiente estado de las carreteras.

Nos leemos la próxima semana.

