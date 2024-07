Se nos adelantó en el camino celestial Fernando el “Huevo” Arteaga

*Muy lamentable la partida de mi amigo el diputado local Fernando “Huevo” Arteaga Aponte, quien en días pasados se nos adelantó en el camino celestial. Que Dios lo tenga en su gloria. Abrazo con cariño a su querida familia.

Hace algunos años en el camino de la política me encontré con el buen Fernando “Huevo” Arteaga, a quien conocí en los eventos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde militamos los dos. Juntos nos tocó hacer algunas tareas partidistas y talacha, como en aquellos tiempos del PRI donde no había generales, todos éramos soldados dispuestos a ejercer cualquier orden que te dieran del Comité Estatal, por eso el “Huevo” y un servidor recorrimos algunas partes del estado como delegados o bomberos de la grilla; teníamos que ir a cualquier municipio del estado donde se veía iba haber problemas electorales. Por la pasión de los compañeros priistas, el “Huevo” era el clásico jarocho que donde llegaba caía súper bien por su buen carácter llevadero, por eso siempre salía victorioso en sus encomiendas del partido. También tuvo su recompensa de trabajar en el gobierno en varias áreas donde se desempeñó honestamente. Era un excelente amigo, Si había que quitarse la camisa por alguien para ayudarlo lo hacía con mucho cariño; la gran mayoría de la gente lo quería por ser un hombre de palabra. En su última etapa de su vida se afilió al partido Morena, donde pudo obtener una diputación local en un distrito difícil como es el puerto de Veracruz. Ahí la llevaba incluso abanderando una pelea en favor de la gente por el tema del agua contra el grupo MAS. Nos comentan que de repente se empezó a sentir un poco mal de salud, pero se estaba atendiendo, lo que nunca se imaginó el “Huevo” que se fuera agravar, y se nos adelantara en el camino celestial, por lo que lo recordaremos como era un ser humano a toda madre, feliz, leal y muy buen padre. Desde este espacio le envío a su familia mi solidaria y un abrazo con mucho cariño. ¡Hasta pronto querido amigo Fernando el “Huevo” Arteaga!

***En días pasados el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que encabeza su secretario general, el Ing. Ricardo Aldana Prieto, emitió la convocatoria de la renovación de las 36 secciones sindicales que se encuentran en toda la república mexicana. El día 4 de julio se efectuaron los registros de las planillas en las diferentes sedes sindicales, y donde todo el mes de julio se llevarán a cabo las elecciones de las nuevas dirigencias sindicales; la cosa está que arde ya que algunas de las secciones hay dos o más planillas compitiendo por el liderazgo sindical. Sin duda el líder nacional, Ricardo Aldana Prieto, permitió que se inscribieran todas las planillas que quieran participar para llevar unas elecciones limpias y trasparentes, deseando que ganen las que sus compañeros trabajadores decidan. Por eso las cosas en cada una de las 36 secciones están calientes y en plenas campañas, solicitándoles a sus compañeros su apoyo. Ojalá las cosas no se compliquen y todo salga bien en las 36 secciones petroleras del país. Todo esto va estar supervisado por el Comité Ejecutivo Nacional y su secretario general, Ricardo Aldana Prieto, que por cierto después de estas elecciones vendrán la del Comité Ejecutivo Nacional donde el actual líder nacional volverá a participar. ¡Esperemos todo salga bien!

***Que triste es ver que un partido como el Revolucionario Institucional (PRI) quien tuvo, en los pasados años, todo el poder político nacional y hoy se esté desmoronando a pedazos, ya que sus actuales dirigentes nacionales no entienden las señales de renovación ya en las pasadas elecciones del dos de junio, el pueblo les mandó una señal de que se renuevan o se mueren, pero su actual presidente nacional el senador electo, Alejandro Moreno “Alito”, no desea dejar el poder y en la 24 Asamblea Nacional Ordinaria el PRI dio el primer paso para abrir el camino y el actual dirigente nacional se pueda reelegir en su cargo; tenga mayor control de las bancadas priistas en el congreso federal y los congreso locales (los pocos que les quedan) de cara a la asamblea que se realizará este domingo 7 de julio, Se propuso que una comisión especial proponga que en esa reunión se discuta una modificación al artículo 178 de los estatutos del partido, con el objetivo de que el presidente nacional y la secretaria general puedan reelegirse para permanecer en el cargo hasta tres períodos consecutivos de cuatro años. La propuesta de reforma estatutarias quedó plasmada en un predictamen del grupo de trabajo que está elaborando el documento definitivo que se pondrá a consideración de los priistas en la 24 Asamblea Nacional. Actualmente el artículo 178 de los estatutos del PRI prohíbe que el dirigente nacional del partido se pueda reelegir, pero la Comisión Nacional del Dictamen propuso que la redacción cambie para quedar de la siguiente manera: “Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General electas para los Comités Ejecutivos Nacionales y Directivos de las Entidades Federativas durarán en funciones cuatro años, y podrían ser electos hasta tres períodos consecutivos. Los comités municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su función tres años, y podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos”. Así las cosas, en lo que queda del PRI. Ojalá no se logren estos cambios a los estatutos porque si no, pobre PRI se acabó. Esperemos que los pocos priistas veracruzanos se opongan a esta locura del “Alito”, pero veremos los resultados este 7 de julio. ¡Lástima Margarito!

Nos leemos la próxima semana.