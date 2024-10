¿Qué hace Martín Jesús Sánchez Rodríguez?

Como siempre sucede las traiciones y luna de miel, el grupo Veracruz, que encabezan Anilú Ingram, Fernando Kuri, Jorge Carvallo y otro más, y que hace algunos meses que se salieran del PRI y se incorporaron al Partido Verde, que fueron recibidos con bombo y platillo por parte de Marcelo Ruíz (delegado nacional con funciones de presidente hasta noviembre de este año), pues resulta que ya terminaron de la greña porque dicen que el grupo Veracruz quiso apoderarse del partido Verde y en el interior del Verde no se los permitieron, además que los nombramientos que les dieron eran sólo válidos hasta que terminará la campaña pasada (el 2 de junio), por lo que Marcelo Ruíz salió a desconocer todo nombramiento que se diera en algún municipio del estado por parte de algunos de los miembros del grupo Veracruz; así terminó la triste historia de Marcelo Ruíz y el grupo Veracruz. (Lástima Margarito).

*** MARTÍN JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, oriundo de Moloacán, Veracruz. lleva ya siete años en el cargo de director del Órgano Administrativo Descentralizado de Previsión y Readaptación Social Federal (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que a nivel nacional preside Omar García Harfuch, es el área donde capacitan a las personas que desean entrar a trabajar en un penal estatal o federal en las áreas de custodio, jurídico, administrativo o técnica; en esta oficina colaboran más de 80 personas donde la mayoría, durante estos siete años, han sido puros recomendados de Sánchez Rodríguez, y se la llevan como pateando un bote (ganado un buen salario), pero el personal, que no tiene la venia del jefe, es maltratado laboralmente por lo que la mayoría ya está harta de su jefecito; la pregunta es: cómo autoridades federales han aguantado a Martín Jesús en su cargo, ya que él llegó en la época del ex-presidente priista Peña Nieto. Se sabe que en esa temporada tenía un tío que laboraba a nivel nacional y era quien lo protegía en ese sexenio; también aguantó los seis años de López Obrador con nulos resultados al respecto, ahora veremos si con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum lo siguen protegiendo y sosteniendo en su cargo (Tiempo al tiempo).

*** ESTE FIN DE SEMANA EN BOCA DEL RÍO, Veracruz, se realizó el cambio de la directiva estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), saliendo del cargo el diputado federal Sergio Gil Rullán, entrando al relevo Luis Carbonell de la Hoz. Inicia una nueva etapa en el MC. Estuvieron presentes en el evento personajes invitados de la Ciudad de México como Angélica Sánchez, Alejandro Tom, Jorge Álvarez Mayne, Ivonne Ortega Pacheco, Dante Delgado Morales, de Veracruz, Elena Córdova, Sheyla Jara, Adrián Ávila, Cirio Rincón, Karina Guzmán, Pablo Caballero, etc., así como el Coordinador Nacional Dante Alfonso Delgado. También nombraron a los nuevos delegados nacionales, entre ellos: Rodolfo Quiroz, Mayra Amado, Pablo Caballero, María Dolores Benavides, Diego Moreno, Lucero López, Francisco de la O, Gabriela Valerio, etc.

Quien fue reconocido por su gran trabajo que viene realizando desde hace años en la zona Veracruz-Boca del Río, fue el contador Pablo Caballero como miembro de la Comisión Ciudadana Estatal del MC. Quien aprovechó el evento para expresar que está enfermo de Cáncer, es el líder moral de MC, Dante Alfonso Delgado Rannauro. Con todos estos movimientos el MC se está preparando para la contienda electoral del 2025, para elegir los 212 candidatos a presidentes municipales de Veracruz.

*** QUIEN DESPUÉS DE HABER RECORRIDO las 36 secciones sindicales en el país, encabezando la planilla verde para ser electo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del STPRM, es el Ing. Ricardo Aldana Prieto, quien está listo para que este lunes 28 de octubre lo elijan como nuevo líder nacional del sindicato petrolero por parte de sus amigos los trabajadores petroleros, quienes confían en su líder nacional, ya que les ha demostrado con hechos de que los defiende siempre en las revisiones contractuales, pues esperemos los resultados dentro de unas horas, donde indiscutiblemente Aldana, saldrá triunfador absoluto.

*** CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA del cambio de estafeta por parte del gobierno estatal. Este 1 de diciembre se llevará a cabo la toma de protesta de la nueva gobernadora electa Rocío Nahle García, en lugar del bailarín Cuitláhuac García Jiménez, quien por cierto hasta el último día de su gobierno es un pésimo gobernante; pasó estos seis años echándole la culpa, de todo lo que pasa en Veracruz, a los gobiernos pasados, cual él no fue capaz de detener la inseguridad, economía, salud, educación, etc., por lo que los veracruzanos tienen puesta su fe y esperanza en la nueva gobernadora, ya que tiene más experiencia y carácter, y lo está demostrando en la presentación de su gabinete con gente con experiencia y no dejándose imponer a nadie en los puestos más importante. Pues esperemos que empiece una nueva etapa en diciembre para Veracruz, un estado tan bello e importante económicamente y turísticamente a nivel nacional e internacional.

*** ESTE MES DE NOVIEMBRE se dará el cambio de batuta del delegado nacional del Partido Verde en Veracruz, es inminente la salida del diputado local Marcelo Ruíz, ya que se integrará de lleno como coordinador de la bancada del partido Verde en el Congreso Local, por lo cual la dirigencia nacional dará el paso de nombrar al secretario de organización del Comité Directivo Estatal, a Edgar Herrera Lendechy como delegado nacional con funciones de presidente, quien viene haciendo un excelente trabajo en el estado, en las pasadas elecciones estatales y federales fue el que recorrió todo Veracruz, armando una excelente estructura electoral y de afiliación. Ahí están los resultados a plena vista, por lo que será una magnífica designación pues a partir de noviembre el verde tendrá una nueva etapa de trabajo y seguirán preparándose para las elecciones municipales del 2025, que en algunos municipios irá en alianza con Morena y PT, y en otros irá solo con candidatos únicos. Así las cosas en el Partido Verde, esperamos buenos resultados de parte del joven político Herrera Lendechy (Enhorabuena).

Nos leemos la próxima semana.