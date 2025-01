Protesta Ricardo Aldana como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros

*Nuestra solidaridad a la familia de nuestro amigo, Dr. Carlos García Méndez, rector de la prestigiada Universidad de Xalapa, quien se nos adelantara en el camino celestial, un gran ser humano, que siempre que te le acercabas a pedirle algún favor, nunca dudaba en ayudarte. Que Dios lo reciba en su Gloria., Amén.

*Será que en la alianza MORENA-VERDE-PT, respetarán las instrucciones de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, de no postular parientes como candidatos alcaldes, ¡Veremos!

Después de haber sido electo con el voto libre y secreto en las pasadas elecciones como el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Ing. Ricardo Aldana Prieto, tomó protesta como nuevo secretario general nacional, para el período 2025-2030. En presencia de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez (quien asistió en representación de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo), quien le tomara la protesta a todo el nuevo comité ejecutivo nacional del sindicato petrolero. Quienes estuvieron presentes acompañando a su líder nacional, fueron los 36 secretarios generales de las secciones del país, los que más destacaron en el evento fueron los secretarios generales de zona sur, entre ellos los dirigentes de las secciones 10 de Minatitlán, Jorge Wade Zúñiga; 9 de Veracruz, Nadim David Reyna; 11 de Nanchital, Manuel Toledo Vera; 22 de Agua Dulce, Héctor Márquez Acopa; Roberto Wong García, 16 de Moloacán (Cuichapa), Omar Ricárdez Chong; 26 de las Choapas, Carlos Jiménez Hernández; 31 de Coatzacoalcos, Margot Castañeda Canción y 47 de Ciudad del Carmen, Víctor Matías Hernández Colunga y José Antonio Toledo González. Todos ellos arroparon a su líder nacional. El nuevo secretario general nacional del STPRM, Ricardo Aldana Prieto, se sentía muy jovial por la presencia de sus compañeros petroleros, a quienes les reafirmó su compromiso a seguir trabajando fuertemente para lograr que en las próximas revisiones contractuales, con la empresa PEMEX, se logren mejores prestaciones para sus compañeros trabajadores y sus familias, como se los dije cuando los visite en sus centros laborales para pedirles su apoyo; ustedes ya cumplieron en darme su voto de confianza, por lo cual no les fallaré, juntos sacaremos al sindicato adelante y llevaremos una excelente relación laboral con el nuevo gobierno federal que encabeza nuestra amiga y aliada de los petroleros, Claudia Sheinbaum Pardo. Señora secretaria, Rosa Icela, llévele un saludo a la presidenta Sheinbaum, de parte de sus amigos los trabajadores petroleros y dígale que cuenta con todo nuestro apoyo y confianza.

***Martín Meraz Arguelles, conocido como "Paco Meraz", se ha consolidado como un referente de apoyo comunitario a través de la Asociación Civil "Esperanza para Todos", dedicada a brindar ayuda a las familias más vulnerables. Técnico agropecuario, ganadero, agricultor y empresario, Meraz ha sabido conectar con las necesidades de la población rural. Desde su creación, la asociación ha recorrido más del 80% de las comunidades del municipio, llevando asistencia a personas en extrema pobreza, discapacitados y quienes enfrentan situaciones críticas. Entre sus acciones destacan la entrega de medicamentos, sillas de ruedas, andadores, muletas, despensas y ropa para mujeres, niños y adultos mayores. También se han realizado campañas de salud, lentes a precios accesibles y traslados médicos en ambulancia. El proyecto surgió como respuesta a las sequías que afectaron al ganado y las siembras. Ante esta situación, Meraz, y un grupo de empresarios locales, unieron esfuerzos para apoyar a las familias afectadas por el clima. La asociación fue creada con el compromiso de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, fortaleciendo el tejido social en momentos críticos. Además de las emergencias, la asociación promueve la salud, la educación y la cultura, ofreciendo oportunidades de desarrollo para todas las edades. También impulsa acciones para proteger a los animales y prevenir su maltrato, reflejando un enfoque integral en beneficio de la comunidad. Paco Meraz ha señalado que esta labor busca no solo cubrir necesidades, sino también generar esperanza en las comunidades más afectadas. Su liderazgo ha consolidado una red de apoyo que impacta positivamente la vida de cientos de familias. La asociación también difunde información sobre temas sociales y políticos, fomenta la formación de comités locales y realiza brigadas informativas. Estas actividades refuerzan su compromiso con el bienestar y desarrollo de la región, siempre respetando las disposiciones oficiales. Con estas acciones, Paco Meraz y la Asociación Civil Esperanza para Todos trabajan incansablemente por el bienestar de Tempoal, convencidos de que la solidaridad puede transformar vidas y fortalecer comunidades.

***Mas de cinco mil aspirantes a las 212 presidencias municipales del estado de Veracruz, se inscribieron en el proceso interno de Morena, entre verdaderos morenistas y más chapulines, fueron los que pidieron su registro a ser candidatos oficiales, como bien dijera Celia Cruz: "no hay cama para tanta gente". Vamos a ver como resuelve el comité nacional y estatal de morena este gran problema que tienen, ya que tener muchos suspirantes es bueno, pero a la mera hora muchos no le entienden a estos procesos políticos, y cuando no quedan como candidatos, salen heridos y empiezan a trabajar en contra de su partido, y más cuando ven que el candidato electo es un chapulín que viene de otros partidos; así va pasar en varios de los municipios, y morena se puede desquebrajar con su militancia y simpatizantes al no estar de acuerdo en los resultados del proceso interno. Por eso Esteban Ramírez Zepeta (presidente estatal de morena), tiene en sus manos una bomba de tiempo y debe de hacer un trabajo fino, para que al final todo marche sobre ruedas y no meta en problemas poselectorales a la gobernadora, Rocío Nahle, quien al final va a palomear las listas definitivas de candidatos. ¡Tiempo al tiempo!

Nos leemos la próxima semana.