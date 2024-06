Pepe Mancha, le falló a Xóchitl Gálvez en Veracruz

*Ya se empiezan a manejar nombres para el relevo del PRI Estatal: Silvio Lagos, Patricio Chirinos o Cirilo Vázquez. ¡O se renuevan o se van!

***Quien representó a la candidata a presidenta de la república por la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz”, Xóchitl Gálvez, en el estado de Veracruz, el panista José de Jesús Mancha Alarcón, se la llevó como pateando un bote; se la pasaba solo llamando por teléfono a los medios que se dejaban entrevistar o dar conferencia en un café del centro de Xalapa, en lugar que hiciera una verdadera estructura electoral para tener votos para la candidata, se hubiese ido a recorrer todo el estado, pero se confió a los demás candidatos de la alianza y de ahí quería colgarse para dar resultados, pero triste fue su película de Pepe Mancha, y solo sirvió para dar malos resultados. No sé quién fue el que convenció a Xóchitl de darle la batuta a este mal político que viene de más a menos, solo anda buscando tener un puesto de elección popular plurinominal para él o su esposa porque ya ni en su pueblo lo quieren, pero además quién lo viera tirando aceite y prometiendo puestos a sus amigos ahora que su candidata fuera la presidenta de la república. Señores, con esta gente ya no se puede jugar ni a las canicas porque pierden. Ojalá, con esta experiencia, los candidatos abran los ojos que los tiempos ya cambiaron y gente como Pepe Mancha ya pasaron a la historia. ¡Tiempo al tiempo!

***Quien está resultando una revelación en la subsecretaría de gobierno, es el Lic. Comunicación Ulises Montes Guzmán, quien en este gobierno ha desempeñado varios cargos: primero director de asuntos religiosos, después director de cultura de paz y derechos humanos, y por su gran trabajo en sus anteriores encomiendas, y por la confianza que le tiene el gobernador, fue nombrado en esta recta final subsecretario de gobierno; desde esta trinchera y muy discreto está resolviendo y atendiendo a muchos grupos que solicitan alguna atención de parte de gobierno estatal. Bien dice el dicho que el “diablo sabe más, por viejo que por diablo”. Así resultó Ulises Montes, un experto para poder negociar y escuchar a la gente que se le acerca y solicita algún apoyo. Ojalá así siga el subsecretario en estos meses que se avecinan, ya que es el cierre de año y se espera finalizar con escasos recursos como cualquier gobierno. ¡Enhorabuena!

***De los alcaldes de Morena que cumplieron bien su compromiso de sacar adelante la alianza “Sigamos Haciendo Historia” a la presidencia de la república (Claudia Sheinbaum), gubernatura (Rocío Nahle), senaduría (Claudia Tello), Diputada Federal (Maru Pinete y Denisse Guzmán) y diputada local (Lucía Begoña Canales) es Oscar Guzmán de Paz, presidente municipal de Pánuco, a quien no le tenían nada de confianza en la campaña, ya que se decía no tenía el control de su municipio y menos del distrito uno, pero cuál fue la sorpresa que, el alcalde Guzmán de Paz, demostró su musculo político y arrasó en las pasadas elecciones del dos de junio cuatro a uno; así con esa votación dejó claro quien tiene el control electoral en el distrito uno de la zona norte de Veracruz, eso es para que el año que viene que se realizan las elecciones para las presidencias municipales en el estado, le tengan la confianza al alcalde de lo que él opine para su municipio. Ganará la contienda electoral municipal. ¡Luego no digan que no se los dije!

***La conformación de la nueva legislatura local en Veracruz (inicia el próximo 5 de noviembre), va quedar tentativamente conformada de la siguiente manera: seis diputados para el partido VERDE (Marcelo Ruiz, Estefanía Bastida, Igor Rojí, Angélica Peña, Tania María Cruz, Urbano Martínez); cinco para PAN (Indira Rosales, Fernando Yunes, Luz Alicia Delfín, Enrique Cambranis y Monserrat Ortega); cuatro para el PT (Ramón Díaz, Dulce María Hernández, Luis Vicente Aguilar y Vicente Aguilar); dos para Movimiento Ciudadano, MC (Adrián Ávila y María Elena Córdova), dos para el PRI (Héctor Yunes y Ana Rosa Valdez); 22 para MORENA, por mayoría relativa y nueve plurinominales (Ivonne Selene Durán, Diego Castañeda, Marlene Hernández, Alejandro Porras, Victoria Gutiérrez, José Reveriano, Astrid Sánchez, Omar Blanco y Valeria Méndez). Serán 24 mujeres y 26 hombres en total: 50 diputados en el nuevo congreso local. Las cosas se van aponer a peso porque entra gente de experiencia. ¡Vamos a ver de “qué cuero salen más correas”! ¡Tiempo al tiempo!

Nos leemos la próxima semana.