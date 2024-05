Miguel Ángel Yunes Linares en la Universidad de Xalapa

Esta semana hubo señales muy fuertes de gente que manifestó su respaldo a Pepe Yunes, en el sur del estado fue un gran activo político Marcelo Montiel, ex alcalde de Coatzacoalcos; Lupita Porra, ex directora del DIF municipal; también el ex alcalde de Las Choapas, Renato Tronco. Centro del estado, Huatusco, la joven Lupita Porra, una super activista que estaba en morena; en el norte de Poza Rica, la diputada Cecilia Guevara y su hijo Fernando Elías. Así cada día hay más señales de gente que ya se dio cuenta que lo mejor para Veracruz es un veracruzano de verdad. ¡Más lo que falta por venir!

*Se derrumba Morena en el congreso estatal. Se salen de la bancada cuatro diputados locales: Marco Antonio Martínez Amador (Acayucan), Fernando “el huevo” Arteaga Aponte (Veracruz), Bonifacio Castillo Cruz (Papantla) y Cecilia Josefina Guevara Guembe (Poza Rica), y arman su propio grupo mixto Veracruz. Con esto se demuestra el mal manejo político de parte del diputado presidente de la junta de coordinación política, Juan Javier Gómez Cazarín. ¡Así la cosas en morena!

*Quien sigue recorriendo el estado, haciendo todos los días amarres políticos a favor de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” y de Pepe Yunes, es el coordinador estatal de la agrupación política “Alianza Generacional”, Héctor Yunes Landa. ¡Enhorabuena!

En días pasados en la capital del estado, en la Universidad de Xalapa, presentó una ponencia el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares: el “PLAN C DE MORENA UN CAMINO A LA DICTADURA”, donde asistieron un sinnúmero de alumnos, amigos y políticos, quienes estuvieron muy atentos al ponente. En su presentación magisterial, el Lic. Yunes Linares estuvo acompañado por el rector de la Universidad, el Dr. Carlos García Méndez. El ponente insistió en que la democracia está amenazada en el país, y que se va en camino a consolidar una dictadura. Los dictadores se siente dueños de todos, inclusive de la conciencia colectiva por lo que piensan que tiene el derecho de imponer a quienes gobiernen. Así expuso muy acertadamente el ex gobernador de Veracruz, y actual candidato a senador de la república por la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz”.

***Quienes debieron quedarse con la boca abierta son los del gobierno federal y morena, por la gran marcha que se realizó el pasado domingo en apoyo a la democracia, en la Ciudad de México. Se calcula que llegaron al zócalo de la capital (solos), a pesar de las mil trabas que les puso el gobierno federal, alrededor de un millón de personas de las diferente entidades y edades, apoyando con todo a la candidata, Xóchitl Gálvez; además en más de 120 ciudades del país, marcharon también miles de gentes, obteniéndose un buen resultado. Queda demostrado que la gente ya está cansada de la 4T, y su propuesta de continuar con un segundo piso. Ojalá toda la gente que asistió a las marchas, ahora, este dos de junio, salgan a votar por el cambio que se pide a grito. ¡Así las cosas!

***En una desesperación el gobierno del estado que encabeza el gobernador Cuitláhuac García, al ver el crecimiento de su campaña del Veracruzano de Verdad, Pepe Yunes, para llegar a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac, ordenó a tránsito y transporte del estado, detener unos camiones que se trasladaban con simpatizantes de Pepe a un evento con cañeros a la ciudad de Yanga, pero no se esperaban la respuesta de la gente al ser detenidos, se molestaron y se enardecieron contra los tránsitos rompiendo los cristales de una patrulla, porque el pretexto que les ponían para que no avanzaran los camiones, era que estaban fuera de su ruta. Todos sabemos que cuando un camión es alquilado puede salir de su ruta con todo los permisos y cuidados. Así es la desesperación de la 4T al ver que su candidata, la zacatecana Rocío Nahle, va en picada en su campaña. ¡Ni modo el tigre despertó!

***Quien viene cerrando fuerte su campaña es el Veracruzano de Verdad, Pepe Yunes. En todo el estado cada día se ve más gente que se suma a su proyecto en los eventos realizados en los diversos municipios. La verdad es que la “PPMANIA” ya no la para nadie, por eso se van a realizar dos eventos de cierre de campaña en apoyo al veracruzano: el primero, el domingo 26 de mayo en la ciudad de Coatzacoalcos, donde lo acompañara la candidata a presidente de la república, Xóchitl Gálvez; saben que con esto en el sur de Veracruz van a salir apoyar con todo a los candidatos de la alianza “Fuerza y Corazón por México”. El otro se realizará el día miércoles 29 de mayo en el deportivo Víctor Flores, en la ciudad de Xalapa (por la maquinita); los dos eventos se esperan sean a lo grande, donde asistan miles de simpatizantes del proyecto ganador del Veracruzano de Verdad, Pepe Yunes. ¡Vamos bien y vamos a ganar!

***A quienes también les está yendo muy bien en su campaña para diputado federal por Xalapa, es a la fórmula ganadora Américo Zúñiga y Román Moreno, quienes han recorrido la mayoría de las colonias de la capital, además la propuesta que llevan hacia los ciudadanos ha sido bien aceptada por los xalapeños. Esperemos que este dos de junio la ciudadanía salga a votar para lograr este gran triunfo. ¡Adelante!

Nos leemos la próxima semana.