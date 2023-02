Gran éxito en el país la marcha a favor del INE

*Felicitación a Fernanda García Beltrán Coronel, por haber asumido la Presidencia de la fundación "LEPACH", quienes se dedican desde hace muchos años a apoyar a personas con cáncer; enhorabuena.

*Las jóvenes de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y becarios del programa construyendo el futuro, quienes están haciendo su servicio social en la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, en el departamento de la Subsecretaria de Planeación, comentan que son objeto de acoso por parte del subsecretario Vladimir Cruz Acosta, quien las amenaza de que si no caen en su redes, tendrán problemas en el servicio social y en la beca que obtuvieron por parte del Gobierno Federal, por lo que hacen un llamado una vez más al Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco para que ponga orden en dicha dependencia, porque ya son muchas las señoritas que señalan al funcionario acosador, que por cierto, se comenta ya tiene demandas por el mismo tema; el mes pasado en la Plaza Lerdo de Xalapa, dejaron una manta donde señalan al Subsecretario de Planeación como un violador, esperemos que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, voltee hacia Finanzas y vea que está pasando, no vaya ser muy tarde cuando se den cuenta y llegue el agua al río; sobre aviso no hay engaño.

*Quien viene realizando un excelente trabajo dentro de la Asociación la leyenda Chucho el Roto, la cual defiende las arbitrariedades que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en toda la región de Actopan, Cardel y 23 municipios más, por las altas tarifas que le llegan a los pobladores de estos municipios; es el Secretario General, Jorge Morales Barradas, ya que su Dirigente Estatal, Francisco Fernández Morales (el Potro) por el momento se encuentra desaparecido hace ya varios meses, por lo que ellos siguen en pie de lucha hasta que se les haga justicia en la reclasificación de las tarifas de luz. Morales Barradas comenta que aquí en Veracruz corremos muchos riesgos porque tenemos la Termoeléctrica de Laguna Verde y en cualquier momento puede haber un accidente grave, además alegan que como puede ser posible que en el Estado de Tabasco, de donde es el Presidente de la República, sean beneficiados con costo muy bajos en el pago de la luz y aquí en Veracruz no, "seguiremos en nuestra lucha hasta que se nos haga justicia a los más de 50 mil agremiados a esta organización social".

*Gran trabajo vienen realizando en todo el Estado de Veracruz, la ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García; la Diputada Federal, Mónica Herrera Villavicencio y Mónica Mendoza Madrigal, junto con un grupo de mujeres Veracruzanas que conforman la "Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo" en el Estado de Veracruz; ellas están realizando un sin número de actividades en favor de la mujer, para que en las próximas elecciones del 2024, los partidos políticos cumpla con la paridad de género en las lista de candidatos a puestos de elección popular y sean tomadas en cuenta, además les darán capacitaciones sobre el tema "diálogos por la paridad", para cuando sean candidatas tengan conocimientos de estos temas y no sean violentadas en política en razón de género; también el próximo 3 de marzo se firmará entre la RED de mujeres y los Partidos Políticos del Estado, el acuerdo "pluri partidista por la paridad política", con ellos los Presidentes de los Partidos Políticos en Veracruz se comprometen a respetar las posiciones que les corresponden a cada mujer.

*Lo ocurrido esta semana en los Estados Unidos, sobre el juicio que iniciaron en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, contra el ex Secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, quien estuvo en el sexenio de ex presidente Felipe Calderón, es un golpe duro para México, ya que fue declarado culpable por el jurado de cincos cargos ante el juez Brian Cogan, quien dictaminará la sentencia contra el ex Secretario de Seguridad este próximo 27 de junio del presente año. García Luna puede enfrentar una sentencia de cadena perpetua o una mínima de 20 años, dentro de todo este juicio, el ex Secretario de Seguridad puede solicitar ser testigo protegido y así poder obtener beneficios en su sentencia; Genaro García podría hablar y mencionar a muchos personajes mexicanos involucrados en este caso, cuidado porque en un descuido este coletazo puede llegar a nuestro Estado (Veracruz), ya que se sabe que muchos políticos presumían de tener una gran amistad con el señalado, veremos en que termina esta historia y quienes deben de buscar un amparo ante la justicia.

*Como dijera en su columna el gran periodista y maestro "Maquiavelo", en el búnker de las chorcholatas, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX y Rocío Nahle, Secretaria de Energía Federal; están muy preocupadas ya que en el Estado de Veracruz, su imagen se derrumba cada día más, todo esto debido al apoyo que le manifestara el grupo del Gobierno Estatal; ya que dichos personajes cada día tienen menos presencia con el pueblo, además del crecimiento pausado pero efectivo de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación y del veracruzano minatitleco, el Diputado Federal, Sergio Gutiérrez Luna; así que aguas, porque como dijeran en mi pueblo, "caballo que alcanza gana", se pone bueno esto hay que seguir de cerca esta gran carrera política por Veracruz.

*Nos Leemos la próxima semana.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas