En Emiliano Zapata, Morena eligió al peor candidato a la presidencia municipal, Daniel Baizabal

*Como lo veníamos comentando en Coatzacoalcos salió electo, por encuesta, el promotor de la cuarta transformación, Pedro Miguel Rosaldo. ¡Excelente decisión de Morena!

*Los militantes de Morena de la ciudad de Orizaba, repudian la designación de Igor Rojí, como precandidato a la presidencia municipal. Lo acusan de oportunista y traidor a los principios del movimiento. Solo quiere seguir en el poder.

*Cuando los partidos políticos caen en el exceso de confianza, creen que poniendo hasta a "una vaca" como candidato, ganan fácilmente la elección municipal, así le está pasando a Morena; está demasiado confiado que como gobierna a nivel federal, estatal y con los programas sociales, van arrasar en las próximas elecciones municipales en el estado de Veracruz, pero con el pleito que se trae el comité nacional y el estatal, está eligiendo a cada candidato que para ellos ganarán las elecciones, ¡no lo dudamos! pero cada día su imagen se va desgastando y el pueblo sabio se cansa, por eso Morena debe darle una revisada a sus listas de candidatos porque muchos son chapulines, muchos vienen de lo que ellos no quieren: gobiernos PRIANISTAS, que hoy tranquilamente son candidatos de Morena, un ejemplo es Daniel Baizabal en el municipio de Emiliano Zapata, quien viene de ser gente muy cercana a Fernando Yunes (los nuevos huéspedes de Morena-PAN), quien ya fue Sindico (donde salió muy mal del municipio). También intentó ser candidato a presidente municipal por el PRI (ya fue candidato a presidente municipal por la alianza PAN-PRD), donde perdió la elección. También anduvo en el desaparecido partido Redes Sociales Progresista, donde una vez más perdió, por lo que es un serio ejemplo de que todas las pierde, y ahora de la nada aparece de candidato de la alianza Verde-Morena a la presidencia municipal por Emiliano Zapata, por lo que los verdaderos fundadores de Morena en el municipio de Emiliano Zapata están muy encanijados, y juran y perjuran que no votarán por Baizabal, y menos por Morena aunque los quieran chantajear con los programas sociales, porque Emilio Zapata fue el municipio del estado donde había más opciones (40) de aspirantes y sacan al peorcito. Baizabal aparte de ser el candidato que nació para perder, es señalado de participar en una red de fraude, desvió de recursos y saqueo en contra de la Secretaría de Salud de Veracruz, a través de la empresa fantasma Sabai SA de CV. Como ven ustedes Morena debe reflexionar y hacer un análisis profundo, por lo menos en Emiliano Zapata, porque este municipio representa mucho en el estado, ya que está pegadito a la capital del estado. Ojalá los Morenos se bajen de su borrachera política y se pongan sobrios a trabajar como debe ser, el gran perdedor de esto va a ser el dirigente estatal de la 4T, el originario de las Choapas, Esteban Ramírez Zepeta. ¡Tiempo al tiempo!

***Los partidos políticos PRI, PAN, PT, VERDE y MC están en la etapa de reclutar a sus aspirantes a las presidencias municipales, esperemos que en su ambición por ganar o ganarse una lana, no empiecen a poner a sus recomendados y no a los verdaderos militantes que son los que ganan la elección, porque si cometen el error de poner a los perdedores cuando vayan a la contienda electoral, solo estarán de adorno los candidatos y no van a tener votos para su partido, que al final les sirve para mantener su registro ante el OPLE, y así tener prerrogativas. Otro partido está cometiendo esos errores y la verdadera militancia está muy encambronada con ellos, al final de la película, el que decide en las votaciones, es el pueblo sabio. ¡Esperamos!

***Como se expresan en Alvarado: aquí va a arder troya, estamos encabronados, vamos a sacarlo en burro, estas son unas de las tantas cosas que gritan los folclóricos alvaradeños, por la designación de Polo Deschamps (ex alcalde de Medellín) como candidato a la presidencia municipal por el partido Morena. Primero fue panista después del Movimiento Ciudadano (MC), y ahora un distinguido morenista, por lo que los auténticos alvaradeños no lo quieren, y si lo imponen vamos a hacerlo perder, y miren que los alvaradeños son de cuidado, cumplen con su palabra. Quien saldría ganón con esa designación de Polo, puede ser el ex alcalde Bogar Ruiz quien va ser postulado por MC, ya que para empezar, Polo Deschamps, ni alvaradeño es, por lo que los morenista auténticos están enojados; además en la negociación de la alianza le tocaba al Verde poner el candidato. Así las cosas en unos de los tantos municipios del estado, donde va ver problemas electorales para Morena.

***En Pánuco fue bien recibida la designación de la conocida y respetada Lic. Gudelia Guzmán Flores, como nueva titular de la Oficina del Registro Civil. Ella hace algún tiempo ocupó el mismo cargo en el municipio de El Higo. por lo que reúne el perfil requerido, además de venir desempeñando el puesto de Directora del Sistema DIF municipal en la actual administración.- En Chicontepec, tres reconocidos y estimados actores políticos regresaron al PRI después de haber transitado en las filas de Morena, y llegan buscando la candidatura a la alcaldía de su municipio. Hablamos del exalcalde y exlegislador, Manuel Francisco Martínez Martínez; el Ing. Noe Torres Martínez, empresario constructor; y la Abogada, Lic. Anselma Hernández Hernández. Cualquiera de ellos es garantía de triunfo.- Desbandada de morenistas en Chicontepec, ya que se quejan de que los dados están cargados en favor de la hermana del alcalde Armando Fernández de la Cruz, la maestra Aristea Fernández de la Cruz; por el PT irá la Lic. Guadalupe Arguelles Lozano, ex alta funcionaria del Gobierno del Estado.- En Tantoyuca pésima y burlona actuación de la actual delegada regional de la SEV, con base en esta ciudad, Maestra Graciela Guadalupe Rentería Curiel, quien con la soberbia que la caracteriza, citó a sus oficinas al director de una escuela Telesecundaria de Pánuco, que se encontraba en huelga de hambre por falta de pagos, y al llegar a Tantoyuca lo ignoró y no lo atendió a pesar de haberlo citado. Ese es el nivel de la SEV en esta zona norte, de nada valen los esfuerzos que realiza día a día la titular, Claudia Tello Espinoza. ¡Pobre Veracruz! En El Higo ejemplo visible de un chapulineo grotesco es el que protagonizan madre e hijo. La exalcaldesa priista Juana María Martínez Guerrero y su vástago, líder cañero cenecista, Alberto de la Garza Martínez, pues en la pasada elección operaron para Pepe Yunes y Xóchitl Gálvez como priistas que eran; hace unas semanas tomaron la dirigencia municipal del PVEM, y, el día de hoy, aparecen como aspirantes del PT a la alcaldía de este municipio azucarero. Sus detractores afirman que todavía les tintinean las treinta monedas en la bolsa como a Judas en Semana Santa.

Nos leemos la próxima semana.