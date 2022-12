*"EL DERECHO ES PARA TODOS", un excelente programa de asesoría jurídica y notarial que dio inicio el pasado lunes 12 de diciembre, por Radiotelevisión de Veracruz, (Radio Mas 107.7), conducido por el Notario Público #30 de la demarcación de Xalapa, el maestro Manuel Díaz Rivera, quien durante una hora, todo los lunes a las 12:00 del día tocará temas muy importantes y además se tendrá el número de whatsapp 2281380854, en donde todo los interesados pueden mandar mensajes para algunas dudas o sugerencias, esperamos que con este programa mucha gente pueda tener una mayor claridad en sus problemas notariales, enhorabuena.

*Quien era gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sufrió un infarto la semana pasada donde ya su corazón no aguantó y se nos adelantó en el camino, con esto termina una historia política no muy bien vista por muchos poblanos, ya que al gobernador no lo querían por el mal comentario que hiciera un día, referente a la muerte del exgobernador Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso, quienes eran bien queridos por la población; tan no querían a Barbosa, que los diputados locales no esperaron mucho y de inmediato dieron el madruguete al poner el nuevo Gobernador, así se platica la historia.

*La Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodista (AMECOPE), expresa su total respaldo al gran comunicador y periodista, Ciro Gómez Leyva, quien la semana pasada sufriera un atentado de muerte casi llegando a su hogar, lo bueno fue que la camioneta que maneja el comunicador tenía blindaje y las balas rebotaron en la ventana; quienes saben de armas comentan que los delincuentes, los cuales quisieron quitar la vida a Ciro, sabían a lo que iban porque las balas llevaban la dirección exacta hacia él. Esperemos que las autoridades federales aclaren este atentado y no sigamos teniendo esta tremenda inseguridad en el país.

*Muy contenta se encuentra la arquitecta Liliana Orante, ya que este año que está por concluir ha sido galardonada por varias organizaciones nacionales serias, por ese gran trabajo altruista que viene realizando en las diversas colonias de Coatzacoalcos, quienes conocemos a Liliana, sabemos de ese gran esfuerzo que hace por resolverle a la gente sus peticiones, esperemos que sigan los éxitos y no bajar la guardia en las colonias que la necesitan, ya que las autoridades municipales, estatales y federales no se ven por ningún lado.

*El pasado sábado 17 de diciembre, se llevó a cabo el Primer Informe de labores por parte del DIF Municipal y del alcalde del municipio de Puente Nacional, el primero fue por parte de la directora, Elizabeth Montiel Grajales, quien comentó de las grandes gestiones que se han hecho durante este año con el total respaldo del presidente municipal como son: entrega de silla de rueda, lentes, despensas, estudios de mama, de cáncer; se apoyó mucho a la gente durante la pandemia, también se le proporciona apoyo económico a gente que tiene que viajar a diversas partes del Estado o País a consultas médicas, así también el presidente municipal, Roberto Montiel Montiel, informó de las grandes obras que se han realizados en la mayorías de las congregaciones y comunidades como son: pinta de escuelas, chapeado, se gestionó una caseta de policías en carretera Federal Xalapa-Veracruz (Tamarindo), se han puesto guarniciones y banquetas, se han pavimentado calles y un sin número de obras más, el alcalde es de los pocos que realmente trabaja día y noche por su municipio y los resultados están a la vista, esperamos que siga esa gran labor para el año que viene para beneficio de los puenteños.

*Con gran tristeza nos enteramos de la muerte de ex alcalde de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez, asesinado hace unos días en su querido pueblo, era una persona muy altruista por lo que la gente lo apreciaba mucho, tan es así que logro ser dos veces Presidente Municipal, esta es una más de la grandes desgracias que existe en nuestro Estado por la inseguridad, esperemos que ya las autoridades estatales se ponga a trabajar como debe ser y no andar haciéndose el alegre saliendo en la ramas navideñas.

Nos leemos la próxima semana.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas