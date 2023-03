El corrupto estilo de la política mexicana

Columna: Maquiavelo

Se trata de una historia real que sólo los protagonistas pueden asegurar que fue textual en cuanto a la forma en que está escrita: Toda se desarrolla en el transcurso de un vuelo de la entre la ciudad de México y Zacatecas de la entonces compañía Mexicana de Aviación. Los personajes existen y en aquel tiempo tenían importantes cargos.

El senador del PRD, Elías Miguel Moreno Brizuela se levantó de su asiento y se acercó al lugar en que se encontraba Andrés Manuel López Obrador e inició la plática: "Andrés traigo un mensaje de una gente cercana del expresidente Carlos Salinas. Quiere pactar un encuentro contigo".

Días antes se había reunido el senador Moreno Brizuela con un viejo amigo, Miguel Ángel Yunes Linares, cuando ambos eran estudiantes en la universidad veracruzana compartían el mismo cuarto donde se hospedaban. Un pillo del PRI que se había auto adoptado con el PAN y Vicente Fox lo había nombrado subsecretario de Seguridad Pública, era la persona que había escogido Salinas para hacerle llegar un mensaje urgente y confidencial al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo al periodista Alejandro Almazán que estaba presente, Palabras más palabras menos, Moreno Brizuela le dijo: "Me reuní con Yunes. Me dice que Carlos Salinas anda muy deprimido por el asesinato de su hermano Enrique que está muy decaído y que quiere hacer las paces contigo". La crisis de Salinas tenía que ver con el crimen de Enrique, ocurrido en el Estado de México. Homicidio que el expresidente Miguel de la Madrid había relacionado con el narcotráfico.

Según el mensajero Yunes, el señor Salinas, ha reflexionado en estos días, de hecho, acepta que todo este tiempo ha participado para desestabilizar tu imagen. Pero según dice que ya no quiere más ataques, que quiere una tregua. El periodista dice "a mi cuando me contaron esa historia me acorde de cuando Salinas le ofreció a AMLO la Secretaría de Desarrollo Social, a cambio de que siguiera en el PRI y no se fuera al Frente Nacional Democrático.

"Yunes me dijo que Salinas está consciente de que tú serás el próximo presidente de México. Que la gente te respalda, que las encuestas te favorecen por mucho y por eso no quiere pelearse contigo". Sigue diciéndole Moreno Brizuela. "Según él, lo que quiere es vivir en paz en México. Con su familia, sin ser perseguido por tu gobierno".

"Quiere una reunión contigo para negociar su futuro cuando seas presidente. Salinas podría operar en el PRI para que no se apruebe el desafuero, como una muestra de su palabra. Si tú pones la fecha y el lugar".

Salinas buscaba la inmunidad.

-Mira Elías, dile que nunca me voy a reunir con Salinas para negociar nada. Y diles que no habrá revanchismos, pero si habrá justicia.

Sabes que es lo bueno.

Que esta es una reconfirmación de que están atrás de los videoescándalos y del desafuero. No quieren que llegue. Me quieren ganar a la mala.

La plática la dieron por terminada, los esperaba un desayuno con gorditas y la sexta presentación de su libro Un proyecto alternativo de nación.

Después de que Moreno Brizuela regresó el mensaje, empezaron a recibir información de que Salinas se había reunido con Madrazo y con gobernadores priistas para planear el desafuero. Que ya le había prometido a Vicente Fox sacar de la jugada a AMLO.

Desde aquel entonces ya se tejían los arreglos y componendas de los panistas de Fox y Calderón con los Yunes azules que se conforman con tener como herencia patrimonial el puerto de Veracruz. Siempre buscarán con quien este en el poder sin importar de que partido político se trate.

