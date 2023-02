Edomex sería la tumba del PRI

Columna: Maquiavelo

Febrero 14, 2023, 07:12 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 14, 2023, 07:12 a.m.

Los partidos opositores al gobierno federal de López Obrador se están jugando el todo por el todo en la elección del Estado de México. Como se había anticipado en este mismo espacio la estrategia sería un gobierno de coalición donde la candidata del PRI, Alejandra del Moral repartiría los cargos más importantes con el PAN y no descobijarían al PRD con algún funcionario.

La candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, está consciente que será una lucha muy diferente por los grandes intereses que están juego en estos comicios en la entidad que inclina la balanza de la elección presidencial del 2024.

Para el partido tricolor perder el Edomex será dejar de gobernar esa entidad que estuvo en su poder durante un siglo. Habrá fuertes sumas de dinero provenientes del grupo Atlacomulco donde figuran los hijos del profesor Hank González dueños de importantes casinos.

En capilla la reportera Isabel Arvide

El periódico Excélsior trae una campaña en contra de la periodista Isabel Arvide que labora como cónsul en la ciudad capital de Turquía, son varias veces que en su columna de frentes políticos se refieren a ella por haberse negado a dar atención a los mexicanos afectados por los fuertes sismos que ha sufrido aquel país.

Isabel Arvide que tuvo como fuente principal las fuerzas armadas durante sus años de reportera en diversos medios impresos, al parecer no dejó buenos recuerdos en ese periódico de los Vázquez Raña y no hay día que no le den sus raspones. Al parecer se trata de algo personal porque ningún otro medio se refiere a su forma de ser en cuanto a la ayuda que está proporcionando el gobierno federal a ese país que lleva cerca más de 30 mil personas fallecidas y la suma sigue en aumento.

JR asegura que será gobernador de Veracruz

El empresario José Ramírez Rueda dueño de las tiendas JR asegura que estará en la lista de los aspirantes a la gubernatura de Veracruz y recibe en su rancho ´Los Gobernadores´ a periodistas capitalinos a los que les afirma que es el "tapado" en las encuestas que se realicen para seleccionar al candidato.

El cuenta con el apoyo de Lázaro Cárdenas junior hijo del ingeniero Cuauhtémoc quien es jefe de asesores del presidente López Obrador.

El sitio donde vive que es el rancho de ´Los Gobernadores´ ha recibido ofertas hasta por cien millones de pesos y se niega a vender esa codiciada propiedad que en un principio fuera del exgobernador Rafael Hernández Ochoa.

Asegura el empresario jalapeño que cuenta con el apoyo de varios personajes del gobierno de la cuarta transformación y que se considera como el funcionario idóneo para sustituir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El susodicho empresario no ha dicho que partido político lo cobijará para cumplir con su anhelo de gobernar la entidad donde él nació y proyectó sus actividades comerciales.

No considera necesario empezar por algún cargo menor de elección popular que le sirviera de plataforma política, asegura que no requiere ninguna ayuda de tipo económico ya que cuenta con los recursos suficientes para sortear con amplitud los gastos de una campaña que piensa iniciarla en el curso del segundo semestre del presente año.

Por lo pronto cuenta con la asesoría de Antonio Selen político de una gran experiencia que laborara cerca del gobernador de Veracruz Fernando Gutiérrez Barrios.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas