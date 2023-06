Economía creciente con justicia social, meta 2024

Columna: Francisco Blanco Calderón

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Junio 04, 2023, 07:03 a.m.

La preñada derecha moderna, por el Vox hispano, ha inspirado a los opositores clasistas y racistas nativos ha envalentonarse en lo que se vendrá a su tragedia electoral del Estado de México y al acuerdo negociado con Coahuila. El 2024 define para el caso de Morena una estrategia inteligente en la selección del candidato, para encabezar la continuidad de la 4ª Transformación, en la que definitivamente se enfoca hacia Marcelo Ebrard como la corcholata idónea para la continuidad con cambio, de lo que se avecina.

Primero lo dijo AMLO, hacia Latinoamérica toda, hoy lo define Lula en la Cumbre de América del Sur con la unión de gobiernos progresistas y conservadores, todos unidos para el cambio que debe darse a través de la integración regional de naciones hermanas.

La necesidad de una integración política, económica y social que identifique a toda la América Latina, llevó a realizar una Cumbre del Cono Sur, por el presidente Lula da Silva de Brasil con la presencia de once mandatarios y dos asesores de naciones hermanas. Proyecto que coincide con los planteamientos expuestos en México por Andrés Manuel López Obrador de una integración latinoamericana parecida a la Unión Europea.

"Ningún país crece solo", afirmó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al destacar que sus homólogos de los países sudamericanos, que se reunieron en Brasilia, deben entender que es necesario trabajar en bloque para superar los problemas, y afirmó que sueña con una moneda para comercio internacional diferente al dólar. Lula convocó a los gobernantes de América del Sur para una reunión en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, y en la que se busca reactivar la integración de una región con quiebres ideológicos y crisis internas. Con la excepción de la presidenta espuria peruana, Dina Boluarte, todos los mandatarios, una decena, asistieron a la primera reunión regional de máximo nivel en casi una década.

Lula expresó: "Esta semana recibo en Brasilia a los presidentes de América del Sur, para discutir juntos el futuro de nuestra región. Tenemos que trabajar con nuestros vecinos en la construcción de colaboraciones para el desarrollo económico, el fortalecimiento de los lazos culturales y la defensa de la democracia...América del Sur tiene que convencerse de que tenemos que trabajar como si fuésemos un bloque, no se puede imaginar que solos resolveremos graves problemas que ya perduran más de 500 años" (La Jornada).

La cumbre de presidentes sudamericanos que será celebrada este martes en Brasil significa una especie de "respiro" para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes.

El triunfo del presidente de Colombia, Gustavo Petro y la normalización de relaciones con Venezuela, la reapertura de la embajada de Brasil en Caracas y la posición del presidente electo de Paraguay, Santiago Peña quien anunció su determinación de restablecer las relaciones una vez asuma el poder, son algunos de los evidentes cambios que se requieren en el Cono Sur y en América Latina toda.

Luis Arce, presidente de Bolivia aseveró: "Se va a fortalecer en la medida en que vaya cumpliendo algunas de las peticiones que han hecho algunos de los países latinoamericanos y el mundo, que es la redemocratización del país. En esa medida va a ir reinsertándose en la comunidad internacional. El viaje es un respiro, pero si no se maneja de manera estratégica puede terminar siendo un viaje aislado que no forma parte de nada".

Mientras tanto Gabriel Boric, presidente de Chile expresó: "Este es un espacio totalmente necesario que, desde nuestra perspectiva, no debió haber sido interrumpido y que gracias al liderazgo del Presidente Lula, que ha logrado convocar a los 12 países que son parte de América del Sur. Pusimos sobre la mesa las cosas que nos unen y, también, aquellas en las que tenemos diferencias. Sudamérica es una región en la cual Chile tiene una integración económica profunda, en donde tenemos acuerdos comerciales tanto a nivel de países como con bloques, con un comercio que ha crecido a una tasa anual de cerca del 7% a lo largo de las últimas dos décadas, el potencial de América del Sur es gigante. Y concordamos con todos los presidentes aquí presentes en que es relevante que podamos levantar una posición propia, porque son muchas más las cosas que nos unen".

Con gran coincidencia los presidentes de Ecuador, Guillermo Laso y de Uruguay, Luis Lacalle, del ala conservadora, determinaron la urgente necesidad de la integración latinoamericana, para abrirse al mundo como un nuevo bloque regional semejan-te a la Unión Europea. Juntos poseemos una gran riqueza energética y agropecuaria, con excelente de su muy calificada mano de obra, su historia y valores culturales.

En el caso de México, El panorama nacional e internacional se está alineando para que el piso de crecimiento económico de México sea de 2.5% este año, dijo este martes Marcos Arias Novelo, director de variables macroeconómicas de Monex: "El crecimiento económico ha sorprendido en varias regiones del mundo, incluso en las regiones europeas -afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania-", El directivo recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento económico de 1.8% para México y 1.6% para Estados Unidos, su principal socio comercial. "Si logramos hacer cambios, la economía mexicana podría crecer a tasas promedio de 3.5% o 4%" (Expansión).

Las obras que sostendrán ese crecimiento definitivamente son El corredor transístmico, el tren maya, la refinería de Dos Bocas y los aeropuertos Felipe Ángeles, Texcoco y Tulum. Lo que permite avizorar que, a partir de mañana, posterior a las elecciones de este 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, se abren el proceso del 2024 en el que se renovará la presidencia de la república y la totalidad del Congreso Federal con sus cámaras de diputados y senadores, así como nueve gobiernos estatales, sus congresos locales y alcaldías. Oportunidad que dará el perfil a los candidatos de Morena y Vamos México para seleccionar a sus personajes más idóneos para la construcción del México del mañana.

Respuesta a una oposición fascistoide que solo manipula y distorsiona la realidad a través de sus movilizaciones del No se puede, ya sea el cambiar el INE, quitar al INAI o reformar a la SCJN. Todo se podrá a través del voto masivo del plan C de quienes exigen respeto a la soberanía, alto al saqueo, freno a las privatizaciones, aniquilamiento a la corrupción y desaparición de la impunidad. Partidos antagónicos, históricamente, se enlazan gracias al financiamiento del capital nacional y trasnacional y sobre todo a los intereses coludidos. Cambio total o México no avanzará.

