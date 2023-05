´Desarrollo motor y entrenamiento técnico´

Mayo 14, 2023, 07:00 a.m.

Por: Agustín Gálvez Fecha: Mayo 14, 2023, 07:00 a.m.

El desarrollo motor comienza desde la infancia, la motricidad en la etapa de la infancia hace referencia a la capacidad que tiene un organismo para generar movimiento o desplazarse, esto comienza con el conocimiento y dominio del cuerpo generando un conjunto de acciones voluntarias e involuntarias, coordinadas y sincronizadas de las diferentes unidades motoras.

La motricidad evoluciona desde el momento de que el individuo nace mediante procesos de aprendizaje, los niños aprenden cada una de las habilidades corporales humanas, como sentarse, gatear, reptar, mantenerse en pie o caminar.

Podemos dividir el desarrollo o aprendizaje de la motricidad en dos grupos, desarrollo de la motricidad gruesa y de la motricidad fina, la motricidad gruesa es la capacidad para generar movimientos en amplitud, como: caminar, saltar, rodar, correr, bailar, etc., en cambio la motricidad fina permite al cuerpo realizar movimientos con mayor precisión, que generalmente se ocupan conjuntamente con la vista, las manos los dedos, etc. como por ejemplo, frotar, rascar, colorear, enhebrar, escribir, etc.

Por tanto el desarrollo motor en la infancia son el conjunto de cambios y transformaciones motrices que una persona experimenta durante el desarrollo de su vida, como resultado del crecimiento, maduración y aprendizaje, son cambios físicos, fisiológicos y psicológicos del individuo, que van apareciendo progresivamente durante toda la vida del individuo.

Acciones que determinan el desarrollo motor y aprendizaje en distintas etapas, podemos comenzar desde las primeras acciones con la estimulación y maduración temprana, posteriormente se les estimula para que el niño pueda aprender a reptar, luego gatear, sentarse por sí solo, hasta lograr ponerse en pie o levantarse, una vez que se levanta aprende a mantener el equilibrio y va adquiriendo seguridad hasta que logra correr.

Más adelante comenzara a dominar su cuerpo y a dar saltos, subir escaleras, sus movimientos se tornan más complejos y coordinados, el aprendizaje motor se logra entonces, mediante la práctica, el entrenamiento y la experiencia, este proceso implica el aprendizaje de movimiento y la adquisición de percepción y atención, el almacenamiento memoria y la posterior utilización del aprendizaje adquirido. Las etapas del aprendizaje motor son: etapa cognitiva, etapa asociativa, etapa autónoma.

La técnica deportiva

Es un procedimiento empleado en una práctica con el fin de llegar a una técnica de la mejor manera con el menor gasto posible.

la técnica se puede definir como: "pericia o habilidad para usar esos procedimientos o recursos" y "la habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo", respectivamente. En resumen, se trata de la forma de hacer algo.

El deporte se define como una actividad física reglada (pista, material, indumentaria, reglas internas del juego, institucionalizada y competitiva.

la técnica deportiva entonces: movimiento o secuencia estructurada de movimientos en el espacio y en el tiempo, fijada a partir de conocimientos previos y la experiencia práctica, desarrollados para resolver un problema de tipo motor de la forma más racional (en base a unos principios que rigen los movimientos) y económica (con el menor gasto de energía), susceptible de ser adaptado al deportista, y con la finalidad de conseguir el máximo rendimiento deportivo.

Conclusión

Teniendo en cuenta que tanto la educación física como la educación deportiva competen como una intervención pedagógica desde las etapas tempranas o primeras etapas del individuo, desde la estimulación temprana, desarrollo y maduración de gestos motores, habilidades básicas motoras, y en un proceso evolutivo y de maduración hasta la adquisición de habilidades específicas y especiales cuyo fin es mejorar la calidad de vida en el desarrollo de las personas y fomentar los vínculos sociales entre otras cosas más, la etapa temprana del desarrollo motor, se ven solidificados con la técnica deportiva que dará orden y dirección de mejor manera al proceso de aprendizaje en la educación física y el deporte.

En lo personal, habiéndome convertido en instructor de la técnica Lima lama desde muy corta edad, viví por años creyendo que lo más importante de mi deporte, era poder transmitir la técnica y posteriormente la táctica de mi especialidad marcial, siendo que en la actualidad, con la adquisición de nuevos conocimientos sobre la educación deportiva, he logrado entender y a diferenciar las etapas del aprendizaje y enseñanza aun en mi especialidad, siendo en las etapas tempranas lo más importante reforzar el conocimiento de su cuerpo y desarrollo de habilidades básicas y su lateralidad y habiendo contribuido en madurar estos aspectos, posteriormente podemos enfocarnos más en la técnica propia del deporte que practiquemos.





