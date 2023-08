Derecho y Estado

Fue el 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidió, en su resolución A/RES/49/214, que cada 9 de agosto de cada año se celebraría el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y es que, esta fecha conmemora la celebración de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

Conforme a lo solicitado en el documento final de la Conferencia Mundial sobre los pueblos Indígenas de 2014, se elaboró un Plan de Acción en 2015 para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas, confeccionado por el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, en consulta con los pueblos Indígenas, los Estados miembros de las Naciones Unidas, las agencias de la ONU y otras partes interesadas. Su objetivo es garantizar un enfoque coherente para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular mejorando el apoyo a los Estados Miembros y los pueblos Indígenas.

El objetivo internacional con estos documentos ha sido siempre la solución a los problemas con los que se enfrentan, en todo el mundo, las comunidades Indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. Cada año, la ONU tiene un rubro diferente para celebrar y así considerar a todos los sectores de la población indígena.

Este año 2023 Este año, el tema es la juventudde los Pueblos Indígenas y el papel que cumple en la tarea de generar un cambio y configurar el futuro. El secretario general de la ONU ha precisado que en todo el mundo, los Pueblos Indígenas se topan con serios problemas a causa de las amenazas a sus tierras y recursos, el menoscabo de sus derechos y su persistente vulnerabilidad a la marginación y la exclusión. “Es la juventud de esos Pueblos quien está ayudando a combatir esos problemas”.

Y es que, los jóvenes Indígenas, tanto mujeres como varones, lideran el movimiento mundial de acción climática. Abogan por la justicia y la igualdad, celebran sus diferentes culturas, promueven los derechos humanos y crean conciencia sobre la historia de los Pueblos Indígenas de todo el mundo y las cuestiones que les atañen. Y, siguiendo las enseñanzas de sus mayores, velan por que las culturas, la sabiduría y las identidades Indígenas se conserven para la posteridad.

Las tradiciones y los conocimientos Indígenas están profundamente arraigados en el desarrollo sostenible y pueden ayudar a resolver muchos de los problemas que tenemos en común. Por eso, ha dicho, es vital que en la toma de decisiones participe también la juventud de los Pueblos Indígenas. De ahí que los temas en éste 2023, hayan girado en torno a la “Juventud Indígena como agentes de cambio para la libre determinación", “Acción por el clima y la transición verde”, “Movilización por la justicia” y “Relaciones entre distintas generaciones”.

Los problemas de los indígenas en el mundo parecen estar entrelazados; en México los inconvenientes también están en el acceso a la salud, educación y obra pública, sumado obvio al reconocimiento a sus derechos. Tan solo en nuestro país según el último informe de CONEVAL, refiere que, en materia educativa, 3.7 millones de indígenas viven con un rezago educativo, 1.9 millones no cuentan con acceso a servicios de salud, 9.4 millones no cuentan con seguridad social, 3.8 millones no cuentan con acceso a la alimentación, y 6.9 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos de vivienda ¡así de terrible y así de importante continuar visibilizando el tema, que permita generar mayor conciencia gubernamental de la importancia de atender a los pueblos indígenas!.

A lo largo de 90 países existen alrededor de 476 millones de indígenas según estimaciones de la ONU, lo que representa poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, situándose entre el 15% más pobre.

