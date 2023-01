Cuitláhuac olvidó su pasado y hoy encarcela a la ciudadanía

Columna: Paulina Ríos

Enero 27, 2023, 07:06 a.m.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez ha olvidado sus orígenes, esos qué lo llevaron al poder, cuando acusaba abuso de autoridad y se victimizaba por simples jalones cuándo la fuerza pública intentaban bloquear las protestas en las que participaba.

Atrás quedaron ésos tiempos, hoy siendo gobernador, él va más allá, no solo intenta reprimir manifestaciones, sino que encarcela. El pasado martes, ministeriales de la Fiscalía General detuvieron a dos mujeres, una de ellas con diversos problemas de salud y el motivo, por absurdo que parezca, es que ellas dirigían una protesta a las afueras de la Secretaría de Salud para denunciar despidos injustificados y reconocimiento a los derechos laborales de quienes han dedicado años de vida a servir a esa institución y hoy ello se considera delito para el morenista.

Al siguiente día le preguntaron al gobernador de este hecho catalogado de abuso de autoridad, represión y violencia de género y más. Su respuesta fue francamente indignante al justificar el hecho, señalando que quién cause daños tiene que enfrentar la ley. Enoja dicen veracruzanos, la desfachatez de un gobernante perdido en el poder y olvidado de esas luchas sociales en las que participaba.

Allá en Veracruz las cosas están peor que en los tiempos yunistas, pues ahora no solo se hace uso de la Fiscalía como instrumento de persecución política, sino que también se reprime a la sociedad civil en general, al pueblo y además se le encarcela, fabricándoles delitos que no cometieron. La finalidad es atemorizar a la ciudadanía para que no se atreva a inconformarse de los abusos que diariamente se cometen en Veracruz.

El gobernador "empoderado", ha equivocado el rumbo, se encuentra en su burbuja de cristal y su extrema soberbia le impide ver la realidad. Él se ha convertido en un represor absoluto, que atenta contra el pueblo que se atreve a levantar la voz. Acá en los pasillos de Palacio Nacional saben lo que ocurre y una vez más el presidente ha decidido dejarle que se siga equivocando.

Las adulaciones presidenciales en su favor le han hecho creer a Cuitláhuac García que le alcanzará para lograr la impunidad, para que el futuro no lo juzgue. El mandatario ha perdido el rumbo y hoy solo se dice, es un títere del secretario de Gobierno al que el mismo ha calificado como un mal necesario.

Y así en una aptitud totalmente represora, las señoras Norma y Yelitza fueron detenidas en diferentes zonas de la capital veracruzana, días después de realizar manifestaciones y pronunciamientos contra funcionarios cómo Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la Secretaría, y Jorge Luis Reyna Reyes, director jurídico de la misma dependencia. ¡Terrible lo que pasa en Veracruz!

