Cuál es la importancia de nacer y morir

Columna: Jorge Yunis Manzanares

Agosto 09, 2023, 10:31 a.m.

Por: Jorge Yunis Manzanares Fecha: Agosto 09, 2023, 10:31 a.m.

Naces con los ojos cerrados y te vas con los ojos cerrados. Naces sin caminar y cuando llegas a viejo quizás ya no caminas. Entiendes que volvemos a ser lo mismo que fuimos cuando nacimos.



Nacer: Sabemos que el momento del nacimiento representa el desprendimiento del cuerpo materno, que significa el inicio de nuestra vida independiente de la fuente, es el momento en el que nos llevamos la primera impresión del mundo que nos recibe.

La segunda impresión es cuando empezamos a lo desconocido, y vamos haciendo nuestra vida según nuestras enseñanzas y educación.

Y al final de nuestra vida, nadie será eterno, por mucho que aprendamos, hagamos, nos iremos de este mundo.

Pero es muy importante lo que vives, no solo es venir al mundo. Ser humilde, honesto, trabajador, educado, valores etc esas son algunas cosas que te hacen ser un increíble ser humano. Ayudar a los demás, así agradezcan o no. Perdonar a quien te hirió. Vivir una vida plena es tu única misión en este mundo, sin dejar de tu mano a quien necesita de ti.

Las personas que se dedican toda la vida a trabajar, hacer bienes materiales etc, son personas que desperdician la vida, en ahorros, en limitaciones para tener algo para la vejez y te sorprendió la muerte y bueno no viviste tus ahorros.

Los demás viven para dejar herencias y lo único que dejan son problemas y más...

Aquí venimos a equivocarnos, porque quien no se haya equivocado no aprendió a vivir, de los errores se aprende y de lo aprendido se vive. Nadie nació sabiendo

La maldad, la hipocresía, las traiciones, la mentira, son cosas que riendo se hacen pero llorando las pagas. Y no es el mismo llanto de cuando naciste es llanto de dolor.

La humildad, la honestidad, la paciencia y los valores, son las cosas más caras en esta vida, que quienes las poseen son ricos, que digo ricos son personas que no se les cierran las puertas, por qué quien tiene estás aptitudes son personas que tienen ganado todo.

Cuando te mueres desafortunadamente, ya no escuchas ni ves lo que la gente piensa de ti. Seguro tu funeral estará lleno de gente hipócrita diciendo, tan bueno que era, dándose golpes de pecho. Es ahí cuando reconocen el excelente ser humano que eras, pero en vida te trataron con la punta del pie.

Pero si eras malo, ya estás en el infierno recibiendo lo que te ganaste a pulso. Igual tendrás gente llorando por tu partida, pero apenas se van y se les olvidó quién eras.

Hay más gente que lleva flores y una luz a los muertos, pero cuando estabas vivo ni una taza de café te ofrecían.

Entonces vive para ti y por ti, nunca haciendo y burlandose de las desgracias de los demás.

Si quieres tener una vida plena ayuda a quien lo necesita aunque no te lo pidan. Las obras de caridad son muy buenas.

Quieres saber quiénes son tus amigos de verdad, lo sabrás si estás tras las rejas, lo sabrás en una cama de hospital o bien en la pobreza. Quienes sigan contigo son quienes valen la pena, el resto es solo gente convenciera.

