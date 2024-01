Respaldo a AMLO y a Mónica Robles de gremio periodístico

Enero 14, 2024, 07:00 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Enero 14, 2024, 07:00 a.m.

Las fuerzas vivas del periodismo y la sociedad civil en el estado de Veracruz se mantienen alertas y unidas en torno al maestro José Pablo Robles Martínez, Mónica, Robles, doña Roselia Barajas Olea y de la familia Robles Barajas.

Dice del destacado egresado de la Antigua Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana, Valente Rodríguez Ariza.

"Que no se olvide la trayectoria de la familia Robles con el maestro Pepe Robles y la señora Roselia Barajas, de que son aliados de la izquierda mexicana con más de 40 años de fecundo trabajo político por las clases sociales que antes estuvieron desprotegidas del poder," comenta.

Y recuerda que desde el valiente y decidido trabajo periodístico de la familia Robles en el estado de Veracruz, se han defendido siempre las causas más justas y nobles de toda la población, sin excepción.

El maestro del periodismo Valente Rodríguez, exjefe de información en importantes medios de comunicación, puntualizó, que no se olvide que todas las infanterías del periodismo veracruzano y del país, fueron alumnos, compañeros y amigos de José Pablo Robles Martínez, catedrático en la UV y en la UNAM con una huella imborrable de lucha por la libertad de expresión ante los gobiernos represivos e intolerantes del pasado, "y los agravios cometidos desde el poder de antes a nuestro guía y mentor no los podemos olvidar y menos dejar pasar para en caso de que las fuerzas de la izquierda les pudieran dar la espalda".

Indica, que el más del noventa por ciento de egresados de la Facultad de Comunicación de la UV y gran parte de la UNAM, en activo son profesionales agradecidos con el maestro Robles a "quien le debemos gran parte de lo que somos y hemos sido como periodistas y comunicadores".

Expresa, que Morena en el estado de Veracruz requiere de la familia Robles Barajas y de sus importantes medios de comunicación para lograr la victoria como sucedió con el triunfo del presidente AMLO en el 2018.

Establece, en la entidad se ven a algunos grupos morenistas de "parvulitos" enquistados en el poder y que están haciendo daño a Rocío Nahle y a Claudia Sheinbaum.

Pero la presencia de Mónica Robles en la boleta electoral el 2 de junio en la madre de todas las batallas electorales, garantiza el éxito y triunfo de Morena en Veracruz, de Rocío Nahle y de Claudia Sheinbaum, como sucedió con AMLO en el 2018.

Y dice: aprovecho para recordarles a las autoridades estatales y municipal del puerto de Veracruz, que el Grupo Más del servicio de agua se ha convertido en el peor enemigo del pueblo veracruzano y como ejemplo dice, a las personas de la tercera edad que la mayoría no maneja internet les cancelan el beneficio de pago a anual anticipado y los obligan a ir con bastón, muletas, sillas de ruedas o en camilla a hacer un trámite personal como prueba de vida, y cuando no son autoridad, pero pasan encima del estado de derecho y no hay poder que los frene en su desmedida ambición.

Reconoce, como un diputado fallido de Morena, al expriista Fernando Arteaga Aponte, presidente de la comisión de agua potable en el congreso, de que su labor y nada, es lo mismo. Así las cosas.

