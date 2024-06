IMSS: atención a Diabetes e Hipertensión

Para todos los personajes del club de cañeros y de corazón travieso o alegre, entiéndase diabetes e hipertensión, se les hace un proyecto de atención muy especial en el IMSS, delegación Veracruz.

Oiga usted, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Norte, presenta el “Proyecto Institucional Control de la Población con Diabetes e Hipertensión con Factores de Riesgo Cardiovascular”, en el cual se tuvo la participación de 120 directores de la Unidades de Medicina Familiar de las representaciones en Veracruz Norte y Sur, cuyo objetivo es el impulsar nuevos esquemas de atención entre el médico familiar y el paciente con diabetes e hipertensión.

Ahí está el detalle, de fortalecer la prevención, disminuir la incidencia de dichos padecimientos y de reducir la atención en el segundo nivel de atención que se otorga en los Hospitales Generales de Zona

Abusados chatos, en su oportunidad, la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados, licenciada Luisa Obrador Garrido Cuesta, expresó que los riesgos cardiovasculares, amputaciones de extremidades, insuficiencia renal crónica, eventos vasculares cerebrales, entre otras patologías, tienen su origen en la diabetes e hipertensión arterial, lo que aumenta la atención en los hospitales de segundo nivel, por ello, es necesario fomentar la prevención desde las unidades médicas de primer nivel.

Aquí, sí ni decir que no hay derecho, cuando la directora de Planeación Estratégica Institucional, doctora Asa Ebba Cristina Laurell, -como dijo que se llama,- establece que es importante la integración e intervención de las categorías institucionales como son: Trabajo Social, Nutrición y Psicología, para el fortalecimiento de la atención al paciente diabético e hipertenso.

A sus órdenes jefe, el representante del IMSS en Veracruz Norte, doctor Jorge Martínez Torres, comentó “este proyecto incorpora de manera integral la atención a la salud para combatir la diabetes e hipertensión, enfermedades no transmisibles que redundan en un elevado monto económico y social, por lo que, es necesario controlarlas eficazmente”.

No me diga, correspondió al coordinador de Análisis y Planeación en Innovación, doctor Alejandro Manuel Vargas García, realizar el planteamiento del desarrollo del proyecto Institucional de manera interactiva con los directivos de las unidades médicas, en la cual presentó un análisis nacional sobre la atención actualizada de la diabetes e hipertensión por cada entidad federativa”.

Ahí te voy, -si joven- hay que destacar que a la presentación del proyecto asistieron la representante del IMSS en Veracruz Sur, doctora María Magdalena Chiquito Rivera; el director ejecutivo de UMAE Veracruz, doctor Víctor Bernal Dolores y los titulares delegacionales de Prestaciones Médicas, doctores José Guadalupe Gutiérrez Márquez y Luis Arturo García Vázquez.

Y luego no diga que no le avisaron de los programas de atención para la prevención en el IMSS, y no diga también que tiene problemas de audición, cuando la señora le dice: “es que algo nos separa”. Ándale. Así las cosas.