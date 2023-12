El PAN a rescate del PRI de Alito

Diciembre 23, 2023, 07:09 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Diciembre 23, 2023, 07:09 a.m.

Al PRI el pasado lo condena y precisamente en la entidad más politizada del país se ha puesto el último clavo al ataúd de lo que ha sido una larga agonía a una extinción lenta y que sólo un milagro los puede revivir.

Ahora el PRI, después de la era de una larga vida de más de noventa años, se convierte en sucursal del panismo veracruzano con mayor organización y decisión de meterse a una lucha por la carrera democrática tanto en esta entidad como en todo el país en un momento de decisión en donde sueñan con volver al pasado de gobernar a ultranza.

En el recuento de los daños, nadie ha podido quitar o frenar a Alejandro Moreno “Alito”, como un dirigente nacional espurio que ha llevado al tricolor a la derrota, hasta su extinción, sin que nada ni nadie pueda hacer algo para frenar su fracaso como un sedicente líder fallido.

Ahora, los que pretenden hundir al PRItanic con su capitán Alito, van en busca de las parcelas de poder para lograr continuidad o impunidad a sus precarias carreras políticas de que se acostumbraron a vivir en la abundancia y sin trabajar.

Ese cáncer priísta se extirpó de forma natural y habrá mucho por trabajar para el rescate desde las cenizas.

Por eso, nadie pudo llegar a pensar que el otrora bastión priísta veracruzano de muchas décadas pueda llegar a su final.

Sobre todo en una época en que la población requiere, demanda y exige los equilibrios del poder de los pesos y contrapesos, pero en la reflexión de “medida” y no los del pinche poder de otra época de la praxis “de lo que se paga sale barato”.

El voto duro de los priístas viene al rescate en Veracruz, cuando menos para dar una lucha al estilo de los miembros de la Legión Extranjera de no rendirse, no abandonar muertos y heridos y no dejar las armas, para morir en la batalla peleando.

Esto le tocará liderar a Pepe Yunes como el virtual candidato de la alianza del Frente Amplio por Veracruz, que con el respaldo del PAN y de los vestigios que quedan del PRD darán una lucha épica para resurgir ahora sí con decisión y con una voluntad ”napoleónica”.

En conferencia de prensa mañanera en famoso hotel costero en Boca del Río, el senador panista Julen Rementería ante José Yunes Zorrilla, se pone el overol para hacer una auténtica talacha política y rescatar a Pepe de la derrota anunciada al estilo del rescate del Soldado Ryan. Y todo por culpa de Alito. Andale.

En otro asunto, empleados municipales y sindicalizados del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, celebraron su tradicional posada con el respaldo del Gobierno Municipal que preside la doctora Maria Elena Solana Calzada - Dra Remedios.

El evento tuvo lugar en el salón SUTERM, donde además de compartir alimentos se rifaron regalos entre los asistentes a quienes también se les entregó su canasta navideña.

En el festejo, estuvieron presentes los regidores Mayra Patricia Xolo Hernández, Edgar Antemate Caixba y Gabriela Díaz del Castillo Domínguez además del médico veterinario zootecnista Ricardo Rubio Solana, invitado especial a esta posada. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas