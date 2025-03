CSP: Mensaje histórico a los mexicanos

Claudia Sheinbaum Pardo, ratifico el poder presidencial en respaldo del pueblo y del expresidente AMLO, hizo mención en cinco ocasiones importantes y muy significas.

En el mensaje histórico en la asamblea informativa de este domingo en la ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en el momento crucial que vive el país, asume con verticalidad su cargo de presidenta de todos los mexicanos.

Con récord asistencial de todos los tiempos con un promedio de 400 mil personas en el zócalo capitalino, "para apoyar a Claudia", "queremos que sepa que estamos aquí", las expresiones de la gente de todas partes del país.

El respaldo a la doctora Sheinbaum, de miles de personas es parte del orgullo mexicano por la primera mujer presidenta, que le dan calidez y el clásico orgullo de estos lares.

Ataviada de un vestido de color morado, llegó a la plancha del zócalo, saludando de mano con mucha cercanía al pueblo.

Las selfies, autógrafos, palabras de intercambio y con una calidez natural con la gente y sintiendo el contacto directo, la presidenta que rompe barreras y protocolos de seguridad para sentirse cerca del pueblo se le vio feliz y sonriente.

Música, color, sabor y los olores característicos de estas tierras originarias con su diversidad de culturas, reunidos en torno de una mujer que se ha ganado el respeto, pero sobre todo el corazón de propios y extraños, también allende las fronteras.

Gobernadores legisladores y políticos, hombres y mujeres, sin distinción de colores partidistas, presentes en un acto importante y trascendental para informar al país de los resultados alcanzados con el presidente de EU, Donald Trump, que está cediendo a no imponer aranceles a los productos y manufacturas que se exportan al vecino país del norte por la base del tratado de libre comercio.

Mensaje:

Después de agradecer la presencia de hombres y mujeres, estar en el corazón político del país, en donde nunca más habrá divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno sólo.

Dijo de informar, aquí estamos juntos pueblo y gobierno

En el Movimiento del pueblo, "nos formamos en la plaza pública con este pueblo valiente".

Reconoció, de la unión que prevaleció en el diálogo y el respeto con el gobierno del vecino país en torno al tema de los aranceles.

En la estrategia y acciones, afortunadamente ha prevalecido el diálogo y respeto mutuo, indicó.

"No somos más, pero tampoco somos menos".

Es importante que hagamos un recordatorio, hace poco más de un mes el gobierno de EU, había anunciado el aumento de los aranceles.

Argumentado por el tema de las drogas y del fentanilo.

Desde el 4 de marzo se imponía dicha medida, que al apelar al diálogo, logramos un nuevo pacto hasta el dos de abril.

La medida de la aplicación de aranceles recíprocos a todos los países del mundo, aquí a México se pospone hasta el 2 de abril en que se confía que no se aplicarán

Esto, porque México, con dos tratados comerciales desde 1994, se da sin aranceles recíprocos.

Por ello digo, "hay que agradecer la voluntad de dialogo con el presidente de Estados Unidos"

Destacó de lograr una relación de respeto y que hasta ahora ha sido así.

Recordó: "Somos vecinos" y evocó frases de la historia como la de Vicente Guerrero, la patria es primero.

La del benemérito de las Américas, Benito Juárez, "entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz".

Consideró que, no podemos ceder en nuestra soberanía a hegemonía extranjeras.

Estableció y puso de ejemplo que, salimos adelante en la pandemia y ahora estamos fortalecidos porque contamos con la inmensa mayoría del pueblo de México.

Destacó, que hace poco le preguntaron de que si tenía miedo ante la coyuntura y respondió de que no tiene miedo, no porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno

Expresó lo del temple, cabeza fría y mucho carácter ante la situación.

Destacando el diálogo como la opción, con resultados, pero atentos a lo que suceda, dijo que voy a "convocarlos".

México y Estados Unidos compartimos una frontera de seis mil ochenta kilómetros

Hay una historia en común por episodios de hostilidad y de hermandad.

Dijo, de las dos invasiones sufridas y en una se perdió parte del territorio.

Pero también, cuando Benito Juárez recibió ayuda de Abraham Lincoln ante la agresión francesa.

Y el respaldo en contra del usurpador Victoriano Huerta.

También, cuando el presidente Roosevelt, respaldo al general Lázaro Cárdenas.

Hizo referencia a la ayudamos del país a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Además, de que el n varias décadas desde las tecnologías de apoyo de muestras empresas y a su confianza en el país al instalarse desde hace ocho décadas de empresas como GMC Ford y otras industrias.

Con el Tratado de América del Norte, se tiene la región comercial más poderosa del mundo y que el tratado entró en una nueva etapa con AMLO y presidente Trump, aprovechó para decir: Saludos hasta Palenque.

Y comentó de la buena relación entre ambos presidentes.

Reconoce, que la relación debe ser buena y de diálogo entre EU y México.

"No tenemos ninguna intención de perjudicar al pueblo de EU, México seguirá colaborando por razones humanitarias para evitar que el fentanilo no llegue a ningún joven del mundo.

Entre octubre y enero disminuyó en un 50 ciento el cruce y después en febrero en un 40 por ciento más. En un gran esfuerzo de las fuerzas armadas y de la Fiscalía General de la República.

Ahora es indispensable resaltar la prevención del consumo de estupefacientes desde las familias y campañas informativas

Por eso agradecemos al presidente Trump de llevar esa campaña a EU.

La campaña de amor y de valores es lo que evita el consumo de drogas en México,

Ahora, dijo que sede aplicarse una campaña de EU para que no lleguen armas de alto poder a nuestro territorio.

Se trata de una estrategia para la paz y la seguridad.

Atención a las causas y que los jóvenes no se acerquen a grupos de delincuentes.

Y expresó de que para los a jóvenes educación.

Con mayor seguridad: más y mejor Guardia Nacional.

Fortalecimiento de las labores de Inteligencia e investigación

La Coordinación con el gabinete de seguridad y la fiscalía general de la República.

Coordinación con los estados de la república

Coordinación y apoyo con el pueblo de México. Esa es la estrategia.

Entre octubre y febrero, se han reducido en 15 por ciento homicidios dolosos

Estrategia para atender el fenómeno migratorio. impulsando el desarrollo.

Menos migración a EU por la mejoría económica en el país.

Aplicando la máxima: por el bien de todos, primero el pueblo.

Reconoció que los gobiernos neoliberales desmantelaron a la industria de México.

Lo que provocó la migración a EU, además de discriminación y persecución.

Dijo, que en EU, el empleo necesita a los 38 millones de mexicanos allá. Y que las dos tercera partes es nacida en EU y otra parte cuenta con residencia.

Las remesas 64 mil millones de dólares de lo que el 80 por contribuye a la economía de EU en su vida productiva.

Dijo enviar un fraterno abrazo a los paisanos que viven al otro lado de la frontera.

Hizo referencia a los millones de estadounidenses que viven en nuestro país.

Y que son parte de economías integradas que se complementan.

Y de que no es conveniente el desajuste de la región más importante del mundo.

Porque las empresas estadounidense son más productiva en nuestro país.

Y por eso, hay que fortalecer la relación económica, "en vez de confrontar nos complementamos sin competencia.

Convocó a integrar a todo el continente sin exclusiones.

Hoy agradezco a los empresarios por su apoyo en momentos cruciales. Y a la valentía al pueblo de México.

Por lograr el humanismo en la economía que viene desde abajo. México florece y seguir en la lucha por el bien de todos.

En la producción alimentista y de los derechos para todos.

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Fortalecer el mercado interno

Autosuficiente en alimentos y energía.

Promover la inversión pública para fortalecer el empleo con obras de carreteras, agua y vivienda en una mayor inversión nacional.

Fortalecer los programas de Bienestar la pensión del adulto mayor, becas y los programas del campo.

Destacó, del programa bienestar para las mujeres de 60 a 64 años.

Las Becas de niños y jóvenes de escuelas públicas.

De la Salud casa por casa y agradeció a diputados y senadores, porque los programas del bienestar ya están en la constitución y son derechos del pueblo de México.

El día de hoy es un acto de unidad, y recordó que el 1 de junio hay elecciones y por primera vez se van a elegir a jueces, magistrados y ministros.

El amor a la patria siempre llama, y reconoce que el pueblo de México es mucha pieza y llegamos más lejos.

Con un país libre, independiente, soberano y democrático.

Nuestra fuerza es el pueblo y seguiremos con la misión de servir al pueblo . "Su presidenta nunca les va a traicionar" por lo que aplica mente, inteligencia y corazón por nuestro pueblo. Ándale. Así las cosas.