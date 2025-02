Claudia Sheinbaum crece y Morena se desmorona

La presidenta Claudia Sheinbaum, recibió del presidente de EU, Donald Trump, el más alto reconocimiento de su amplia trayectoria política, cuando explicó a su homólogo de que en México no existe una población consumidora de drogas.

Y le explicó, que esto es resultado de la unión y fortaleza de las familias y de las campañas permanentes de orientación al no consumo de estupefacientes y a la lucha en contra de las adicciones.

La mandataria mexicana, poco a poco se ha ido liberando de los demonios que le dejaron incrustados en Morena, y que están a punto del colapso por los errores de la masiva afiliación de los famosos políticos del pasado que provocaron un verdadero cisma al partido como una bomba de varios kilotones como la de Hiroshima y Nagasaki.

El presidente Trump, ya en varias ocasiones le ha dicho a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una mujer maravillosa y eso les provoca escozor a los morenistas allegados a AMLO que se comportan peor que enemigos.

Y también, la expresión de Trump de que "todos los días hablo con mucha gente, y no aprendo nada, pero de ella he aprendido mucho (la presidenta Claudia Sheinbaum) y lo vamos aplicar para reducir el consumo de drogas en la población de su país, dijo el magnate.

También, en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle, firme en el caso de que: "Yunes Márquez no es la persona, ni es el momento para afiliarlo, y en Morena debemos priorizar la congruencia, el oficio político y el mandato del pueblo", ándale.

Establece, de forma directa que Miguel Ángel Yunes Márquez, no cumple el perfil para militar en Morena.

Y destacó: en Morena caben muchos...pero no todos, advierte.

Reconoce, "Hay que cuidar el movimiento y escuchar al pueblo, dice la mandataria estatal formada en la izquierda.

Rocío Nahle, dijo que está es la única entrevista que dará hasta que defina la Comisión de Honor y Justicia en los próximos 30 días. Órale.

Miguel Ángel Yunes Márquez, no es la persona, ni es el momento para integrarlo a las filas de Morena, al movimiento hay que cuidarlo y priorizar el verdadero objetivo de la transformación, así como la congruencia y el mandato del pueblo.

"Ya está el señor en el senado y ahí está votando a favor de las reformas de la presidenta, que bueno, lo expresé, pero de eso a meterlo a tu casa ideológica, política, hay un mundo de diferencia y no es un tema personal", expresó.

Destacó, que no se puede pasar por encima de la militancia que ha sido sumamente solidaria con sus principales representantes, sobre todo en Veracruz, donde costó mucho construir desde la izquierda una verdadera democracia.

Por lo anterior, y por ser una figura pública, una política y la gobernadora de una entidad como Veracruz, es que hizo un pronunciamiento firme ante la Comisión de Honor y Justicia del CEN de Morena que tiene 30 días hábiles para emitir un posicionamiento.

"No hay las condiciones, no es el momento, no es la persona adecuada para entrar a nuestro movimiento y hay que cuidar al movimiento, hay que cuidarlo, esa es mi obligación, pero también es la obligación de muchísimos militantes. Yo como referente o como una figura pública voy a decirlo así, de Morena en Veracruz pues tenía que reaccionar inmediatamente, a ver, que hay que cuidar el movimiento.", indicó

Rocío Nahle, destacó que los militantes y cuadros están obligados a fortalecer el movimiento y por eso "yo salgo a dar cara, a decir esto no puede ser y vámonos a la instancia", afirmó.

Lo principal, puntualizó, es que Morena no tiene dueño, Morena es del pueblo y eso nadie debe olvidarlo, al contrario "tenemos que cuidar el rumbo, el objetivo, la visión y la congruencia, no podemos perder de vista el objetivo de la transformación y se tienen que analizar casos.

El objetivo de la campaña de afiliación es lograr 10 millones de militantes, pero se pueden integrar más ciudadanos si se respeta y cuida al movimiento, insistió.

"La petición que yo hago no es un tema personal, yo no tengo nada personal contra él, ni en contra nadie cuando yo estoy en política, cuando yo soy la gobernadora de Veracruz, de todos los veracruzanos y veracruzanas, de todos, pero en el tema de militancia política ahí si tenemos que cuidarlo, es un movimiento abierto donde cabemos muchos, muchísimos, pero no todos.".

En estos temas, apuntó, es cuando la coordinación y el oficio político deben mostrarse, así como la capacidad de un lado y de otro.

"Morena es un movimiento maravilloso. A nivel mundial no hay un movimiento como el que hemos conformado en México, a nivel mundial no se tiene el poder como se tiene en tan poco tiempo como lo logramos en México a través de Morena y ahí este movimiento tan maravilloso que no soy dueña yo, ni dueña Luisa Alcalde, ni dueño nadie, el movimiento es del pueblo y para el pueblo y hay que hacerle caso al pueblo.

Lo dije, precisamente en la entrevista que tuve con ustedes hace unos meses que en Morena mandata el pueblo, esa es la base de nuestro movimiento.", añadió.

Miguel Ángel Yunes Márquez, es senador por el principio legal de primera minoría, no porque haya ganado la elección el pasado 2 de junio de 2024, recordó y remarcó que perdió postulado desde el PAN contra Morena.

Sí ha votado a favor de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, es porque se lo debían a los mexicanos no porque le haya hecho un favor al país.

En otro asunto, en Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, camina firme como el más fuerte aspirante del PAN a la alcaldía boqueña.

Morelli, tiene peso moral y simpatía con la población, y es quién puede amalgamar a todas las fuerzas políticas para asegurar el triunfo electoral por la presidencia municipal de Boca del Río.

Y aclarando que Boca del Río, es una ciudad que cuenta con una población que vota por el partido político y más por el candidato. Ándale. Así las cosas.