Contradicciones

Agosto 19, 2023, 07:15 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Agosto 19, 2023, 07:15 a.m.

Hay quienes a estas alturas de la vida creen que la lucha de clases significa progreso para una nación y recomiendan leer a Carlos Marx para encontrar fórmulas que lleven a los países a la igualdad.Déjenme decirles que no existe en el mundo una sola nación comunista que haya triunfado siguiendo ese sistema, porqueno obstante que en el comunismolos medios de producciónson teóricamentedel pueblo, resultan ser propiedad del estado,porque éste se los apropia confiscándoselos a sus legítimos dueños y pone a manejarlos a una élite burocrática incompetente para administrar negocios. Ésta rápidamente se corrompe y enriquece a costa de los demás. Para mantener sus privilegios aplasta a los ciudadanos quitándoles sus ahorros, sus propiedades y su libertad.

Dicho sistemajamás ha llevado a los habitantes de ninguna nación al progreso compartido, a la superación personal,ni a la felicidad; porque la libertad individual es sacrificada en aras de defender un proyecto político inviable, que lo único que produce son divisionismo, enfrentamiento permanente, crisis económicas constantes,miseria y regímenes que pronto se convierten en dictaduras.

Algunos dirán que China comunista sí ha prosperado bajo ese esquema. La realidad es que China havenido implementandodesde hace tiempo un sistema híbridocada vez más cercano al libre mercado,que poco a poco se alejadel comunismo.

Fidel Castro osó decir que el sistema comunista era tan bueno que en solo una década el pueblo cubano viviría mejor que el norteamericano. La cruda realidad fue que millones de cubanos tuvieron que abandonar su patria buscando una vida mejor.

A pesar de tantas evidencias, la propaganda manipula las cosas y las hace ver con una óptica distinta que convence fácilmente a las personas menos ilustradas y con cierto grado de rencor social, quienes llegan a creer ciegamente que su pobreza es culpa es de los demás. No reconocen su falta de empeño, de estudio, de esfuerzo, de trabajo y dedicación. Las oportunidades sí existen, pero hay que salir a buscarlas. Si no las hubiesen buscado y encontrado, Benito Juárez habría sido pastor de ovejas toda su vida y Xóchitl Gálvez seguiría vendiendo gelatinas en su pueblo.

Por cierto, los gobiernos cubano, venezolano y nicaragüense logaron establecer una mayor igualdad entre los habitantes de esas naciones,pero no a base de prosperidad, sino sumiendo en la pobreza a la numerosa clase media que tenían, hasta hacerla desaparecer.Los únicos que se enriquecieron fueron quienes están en la cúspide del poder.

Cuando el estado controla la economía, la educación, la salud y la producción; se pone todo en manos de la burocracia y el fracaso está asegurado.

Por eso no me explico cómo las autoridades educativas y hasta el propio presidente recomiendan a los maestros leer a Marx. Igualmente, no entiendo el por qué en los nuevos libros de texto se fomenta la lucha de clases, se ensalzan los movimientos guerrilleros que tanto afectaron al país en el siglo pasado,siendo que los “luchadores sociales” que los integraban secuestraron y asesinaron a personas inocentes. También secuestraron un avión que se llevaron a Cuba con todo y pasajeros para intentar cobrar un rescate.

En dichos libros de texto se sustituye la enseñanza de las matemáticas por la ideología socialista pasada de moda y se les niega a los alumnos la oportunidad de aprender a hablar correctamente el castellano, dominar el inglés, saber matemáticas y computación. También se les quita la oportunidadde capacitarse para ser altamente competitivos en una economía cada vez más globalizada, donde difícilmente tendrán cabida quienes no tengan la preparación necesaria.

De no corregir el rumbo, vamos a seguir pareciéndonos más al tercer mundo, en lugar de aspirar a asemejarnos al primero.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y feliz fin de semana.

