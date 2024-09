Café jarocho

¿Salud mental o trabajo?

El Hospital Español de Veracruz ha encendido las alarmas debido al aumento significativo de casos de ansiedad, estrés y depresión entre los trabajadores. Antonio Ramos de la Medina, director de la institución, subrayó que esta problemática debe ser una prioridad para las empresas, ya que puede afectar la productividad a largo plazo.

Entre las posibles causas de este incremento está la sobrecarga laboral, un problema frecuente en México, donde el 80 por ciento de las empresas operan con menos de cinco empleados, según Jesús Alatorre Mendieta, presidente laboral de Coparmex Veracruz.

Esta situación obliga a los trabajadores a asumir múltiples funciones y enfrentarse a jornadas laborales extenuantes, lo que incrementa los niveles de estrés.

Motociclistas sin responsabilidad

En los últimos años las calles de Veracruz se han visto repletas de motocicletas, medio de transporte que además de relativamente económico se puede llevar a cualquier parte pues cabe en donde no puede ingresar un automóvil.

Lamentablemente en su uso se observan dos puntos:

El primero, la irresponsabilidad de quienes llevan encima a toda la familia: el conductor, su mujer y entre ellos dos, los niños, incluido algún bebé de brazos, cuya mamá no puede sujetarse de nada porque lleva ocupadas las dos manos. ¿Se imaginan si el conductor frena de improviso para no chocar contra un automóvil? Alguno de los integrantes de esa familia saldría volando y terminaría en muy malas condiciones, si no es que en situación casi mortal...

No es una exageración, es un peligro cotidiano porque no hay de dónde sujetar a los viajeros para evitar que caigan y que la moto los arrastre.

El segundo punto es que generalmente no se tiene la cultura de adquirir seguros contra riesgos. Aunque a decir verdad, no creemos que existan seguros contra la imprudencia y contra la falta de responsabilidad de quien monta en su motocicleta a su mujer y sus tres hijos y si puede, hasta al perico.

Allá cada quién y su conciencia.

Seguridad exitosa

La seguridad no solo es un asunto policial, sino también un tema social que requiere una estrategia integral. Enviar más policías a las calles o crear corporaciones intermunicipales no es la solución.

Un ejemplo exitoso de esta estrategia es el caso de Yucatán, donde mantuvieron al mismo secretario de Seguridad Pública durante tres sexenios, lo que permitió desarrollar un plan a largo plazo.

Para replicar este éxito en otros lugares, como Veracruz, es necesario capacitar a los policías, ofrecerles mejores sueldos y prestaciones, y brindarles posibilidad de tener vivienda. También trabajar en la atención al elemento humano y fomentar la comunicación entre vecinos.