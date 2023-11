Que renuncien a sus cargos

Noviembre 18, 2023, 07:00 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Noviembre 18, 2023, 07:00 a.m.

Manuel Huerta, coordinador del federalismo de Morena, se lanzó contra Dorheny García, secretaria general del Consejo Estatal de Morena y le cuestionó que no haya renunciado todavía al cargo en la secretaria del Trabajo en el gabinete del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues mientras hace política partidista está cobrando su sueldo del erario.

Pero no solo eso, Manuel Huerta afirma que además la funcionaria tiene llena las barras de Xalapa con su nombre, en franca promoción para buscar el senado de la República en segunda fórmula.

Dice Huerta que nada más porque no hay carnaval en Xalapa, si no, también se apunta para ser reina del Carnaval. Y es que lo malo dice el morenista, no es aspirar, sino querer seguir en la ubre.

Cortes de luz, lastre para pobladores y empresarios

En las calles Madero y Zamora, en la ciudad de Veracruz son constantes las interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Este recurrente inconveniente no solo genera incomodidades en el día a día de los residentes, sino que ha desencadenado una serie de desafíos para los empresarios que buscan mantener sus negocios operativos.

Aunque es una zona concurrida, los cortes repentinos se han convertido en una lamentable rutina. Los comerciantes que buscan prosperar en un entorno competitivo se ven obligados a lidiar con la incertidumbre que conlleva el corte de luz.

Los efectos de estas desconexiones son palpables. Equipos electrónicos que se apagan inesperadamente, pérdida de inventario en negocios que dependen de la refrigeración, y la desconfianza de los clientes que ven interrumpidas sus transacciones.

Empatía y educación vial

Ha sido una semana verdaderamente deplorable para los motociclistas en la conurbación, en la que dos perdieron la vida y al menos una decena más resultó con diversas lesiones en varios accidentes ocurridos a lo largo y ancho de la conurbación.

Si bien la mayoría de la gente en redes sociales opina que son los propios motorizados quienes tienen la culpa de sus percances, la realidad es que estos dos hombres que fallecieron el pasado lunes y el martes, conducían correctamente sus unidades y los responsables fueron los conductores de los automóviles que participaron en los dos casos.

No obstante, la facilidad con la que las personas emiten juicios a través de las plataformas digitales es increíble, pues únicamente con el simple hecho de ver un motociclista en el suelo es motivo para decir que todo fue por su culpa.

