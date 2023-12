No desquitan el salario en el Ayuntamiento porteño

Diciembre 19, 2023, 07:03 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Diciembre 19, 2023

En el ayuntamiento de Veracruz las únicas personas que trabajan son las del área de intendencia y las de mantenimiento. A toda hora se les ve haciendo limpieza, para contribuir a que la ciudad dé su mejor rostro a los visitantes.

Nada que ver con otros, que se la pasan haciendo grilla y todo, menos trabajar; o los aprendices de orejas, cuyas burdas actitudes recuerdan al Elefagente.

Pero los más repudiados son los elementos de Tránsito, quienes persiguen a cuanto automovilista se cruza en su camino y no dejan títere con cabeza.

Los que sí trabajan, ¿percibirán salarios como los de los otros? Creemos que no. Al menos deberían ponerlos a barrer para que desquiten sus jugosos sueldos.

Grupo MAS, lastre de Medellín

Los ciudadanos de Medellín de Bravo tendrán que seguir afrontando malas prácticas por parte del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), pues la empresa aún dotará de este servicio hasta que no sea oficial su salida del municipio.

El alcalde de Medellín ha dicho que todavía el Congreso de Veracruz mantiene en la “congeladora” la propuesta enviada por el cabildo de Medellín para ser ellos los que realicen el abastecimiento del vital líquido al municipio.

Se desconoce el motivo por el cual los legisladores del Congreso Local no hayan autorizado la salida de Grupo MAS, pues las quejas hacia la compañía no solo son en Medellín, si no también en el municipio de Veracruz, pero ahí es otra historia.

Por lo pronto, mientras no revisen el caso, los medellinenses tendrán que aguantar los altos costos por el mal servicio de agua potable que reciben.

Cierre de año con calles destruidas

Una obra aquí y otra por allá, con grandes festivales, pero cambios poco sustanciales en la ciudad. Así es como cerrará la administración de Patricia Lobeira al frente del Ayuntamiento de Veracruz.

Y es que los eternos problemas de baches, pobreza, aguas residuales, falta de luz y un decadente servicio de agua potable siguen siendo justo eso, eternos.

Por más que se trata de uno de los municipios con mayor presupuesto a nivel estatal, la realidad es que las obras que se realizan son muy pobres y alcanzan para unos cuántos. La duda es: ¿En algún punto un alcalde subirá el porcentaje de inversión pública y bajará el gasto corriente?

