La pesca, una de miles para los candidatos

Por: Los reporteros Fecha: Abril 06, 2024, 07:00 a.m.

La declaración del líder de pescadores en Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán es seria y preocupante, por años este sector se ha quejado de que ya no tienen qué pescar, pues los peces huyen de la contaminación, motores de lanchas, yates y demás y se va a mar adentro, donde sus lanchas sí pueden llegar pero gastan aparte de combustible, sus fuerzas, pues de acuerdo a Hernández Guzmán, el 80 por ciento de los pescadores ya son personas de la tercera edad, y sus hijos y nietos ya no quieren seguir con este oficio, pues claro, en Veracruz la pesca ya no es negocio, quienes realizan este trabajo lo hacen por amor al arte y porque es lo que supieron hacer toda su vida.

Ya que andan en campaña, los candidatos de los colores que sean deberían realizar propuestas serias para acabar con este problema, urgen proyectos para rescatar la pesca en Veracruz, en Alvarado, en Tamiahua, en Catemaco, son muchísimas las ciudades con vocación de pesca y todos tienen el mismo problema, los pescadores apenas sacan para subsistir. Ahí les dejamos esa inquietud.

La Iglesia, otra víctima

La delincuencia en las carreteras de Veracruz ya no respetan ni a Dios, o bueno, a sus emisarios, y es que el Obispo de Orizaba y dos curas fueron asaltados este miércoles en la autopista Puebla- Veracruz. Se trata de Eduardo Cervantes Merino y dos religiosos más.

El líder religioso acusó que fue víctima de la delincuencia a la altura de Las Cumbres de Maltrata, donde lo despojaron de su anillo episcopal.

De acuerdo a las autoridades y testigos se trató de un asalto masivo en donde participaron al menos 15 delincuentes encapuchados, esto habla de un peligro inminente en las carreteras de Veracruz y del país en plenas vacaciones.

La Iglesia ya empezó a culpar al diablo de la inseguridad y no tarda en escalar mas alto, pues los transportistas ya habían amenazado con otro bloqueo nacional y de repente se controló, pero no tardan en volver a estrangular las carreteras y las ciudades para exigir, como debe ser, que incremente la vigilancia y seguridad pues ya son todos los sectores quienes la padecen.

Crece la pobreza

Cientos de casas abandonadas en toda la conurbación son el blanco para personas en situación de calle en busca de un lugar para guardar sus pocas pertenencias y refugiarse de las inclemencias del tiempo, ya sea calor, frío o lluvias.

Pese a que la vivienda digna es un derecho humano, desafortunadamente la gran mayoría de este sector poblacional padece de enfermedades mentales y adicciones que no les permiten sostener un hogar en condiciones óptimas.

Derivado de esto, las personas suelen acumular muchas cosas como chatarra y basura, lo que durante años recientes ha ido acrecentando los incendios en estas casas abandonadas y sin que ninguno de los tres niveles de gobierno haya actuado debidamente.

