La moneda política en Veracruz sigue en el aire

La salida de una serie de políticos del PRI del nivel de Anilú Ingram en el estado de Veracruz y de los ex gobernadores Eruviel Ávila y Alejandro Murat de presencia nacional, no se trata de un asunto menor de algunos militantes enojados con su impresentable líder nacional Alejandro Moreno, se trata de una larga lista de dirigentes importantes que permanecieron durante décadas dentro de las filas del partido tricolor los que han decidido salirse para sumarse a la “Alianza Progresista”, para unirse a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, están decepcionados del personal y del programa de gobierno de la candidata Bertha Xóchitl Gálvez a la que no le ven ningún futuro y según afirman ellos al conocer las inteligentes propuestas para encabezar la Presidencia de la República de la ex jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum están convencidos de la importancia del proyecto del “segundo nivel de la cuarta transformación”.

En el caso de Veracruz estos priistas siguen indecisos si unirse al equipo de Morena que encabeza la exsecretaria de Energía Norma Rocío Nahle García por la presencia alrededor de ella de miembros del gabinete de Cuitláhuac García y tienen el justificado temor que dicho personal continúe en el nuevo gabinete estatal morenista.

La moneda política en la entidad veracruzana sigue en el aire.

Para los priistas de hueso colorado no los convence que el candidato José Francisco Yunes Zorrilla tenga acuerdos con los Yunes azules. Quienes siempre han sido enemigos de su partido político el tricolor y los conocen a fondo; saben que han llegado a ciertos convenios de impunidad con el gobierno estatal morenista y lo más seguro es que lleguen a convencer para integrarse a la estructura de Morena que a nivel nacional parece muy sólida para continuar con el programa de ayuda a los pobres que iniciara el tabasqueño de Andrés Manuel López Obrador.

Son los mismos priistas que lograron que en Veracruz arrasara en el 2018 por el tsunami electoral del nombre de AMLO en la boleta.

El tiempo se acaba y en menos de 200 días se efectuarán las elecciones federales más competitivas de la historia de nuestro país.

En este inicio del 2024 se vivirán tiempos difíciles en todos los terrenos tanto en lo económico como en la inseguridad, debido a los intereses que se juegan donde los poderosos cárteles de la droga también participan y saben quién de las aspirantes les conviene y le meten el dinero que se requiera para inclinar la balanza.

Esta columna es escrita por varios periodistas quienes en esta ocasión no han dejado la farra como si se fuera acabar el mundo y la jarra a lo largo de esta semana de las posadas y antes de quedarse dormidos, yo que soy el velador de este medio de comunicación me dijeron que la cerrara y que se la enviara a quien sabe quién de la Redacción.

Lo único que me repitieron y que más o menos les entendí es que después de brindar Salud con una botella casi vacía, que al final pusiera... ¡Un feliz año para todos!

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas