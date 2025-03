Café Jarocho: Garantizar la paz

Garantizar la paz

Pareciera que hay un hostigamiento a los integrantes de los colectivos de búsqueda en el estado de Veracruz, pues en los últimos días ya ha habido dos casos donde las víctimas pertenecen a estos grupos.

Magdaleno Pérez Santes, integrante del Colectivo María Herrera de Poza Rica, vio truncada su vida al ser golpeado brutalmente por policías municipales tras ser detenido arbitrariamente. Sin saber los motivos, fue arrestado y torturado, perdiendo la vida a causa de las lesiones.

Pero, ¿Por qué fue golpeado? ¿Por pedir información sobre el caso de su hija desaparecida en el 2019?, ¿O por saber información de más? Las investigaciones darán a conocer todo, a menos que solo den carpetazo.

El otro incidente se dio apenas este domingo, cuando Alin Isaday Salas Isidro, de 27 años de edad, fue privada de la libertad por sujetos desconocidos cuando descendía de su automóvil, también en Poza Rica.

Lo llamativo es que la joven es hija de un integrante del mismo colectivo al que pertenecía Magdaleno Pérez Santes, lo que pone una alerta para los padres y madres buscadoras.

¿A qué se deberán estos ataques a estos grupos? Tal parece que quieren intimidar para que no sigan con sus búsquedas, o simplemente son hechos de la violencia que impera en el estado y en el país.

¿Y los lobos?

El Aquarium del Puerto de Veracruz, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, enfrenta críticas crecientes por la falta de acceso al área de lobos marinos. El pasado martes, día de entrada gratuita, los visitantes esperaban disfrutar de esta exhibición, pero se encontraron con un área cerrada sin previo aviso. La frustración no tardó en manifestarse, ya que esta situación no es nueva: el acceso a los lobos marinos ha estado restringido durante semanas.

La administración del recinto argumenta que las especies aún no se adaptan. Sin embargo, si este es el caso, ¿por qué fueron trasladadas en primer lugar? La prioridad debería ser el bienestar animal, y si su adaptación no es posible, lo responsable sería reubicarlos en un espacio donde su vida no esté en riesgo y donde puedan desarrollarse en condiciones adecuadas.

El Aquarium de Veracruz tiene un compromiso tanto con la conservación de especies como con la experiencia del visitante. No regularizar el acceso ni ofrecer información clara genera desconfianza y afecta su reputación. Si los lobos marinos aún no pueden ser exhibidos, la administración debe ser transparente y considerar alternativas para garantizar que estos animales estén en un entorno óptimo.

Buen puente

En el lunes de asueto se vio a una buena cantidad de paseantes desde la mañana hasta la hora de la comida en el centro histórico y la zona turística de Veracruz, lo cual estuvo muy bien porque los prestadores de servicios quieren justamente eso: viajeros que vengan a gastar su dinerito aquí en Veracruz.

¿Pero qué creen? Pues que muchos prestadores de servicios no abrieron sus puertas porque prefirieron quedarse en casa... a descansar.

En fin. Lo bueno es que ya viene la Semana Santa y ahí sí no cabrá ni un alfiler en Veracruz.