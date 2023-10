Compañerismo periodístico

Octubre 24, 2023, 07:00 a.m.

Por: Los reporteros

Varios compañeros del sur de la entidad se han dirigido al dirigente estatal de la CEAPP, Silverio Quevedo, por la preocupación que tienen sobre los síntomas que presenta el amigo Federico Lagunes por el síndrome de deficiencia inmunológica que posiblemente por falta de recursos no ha podido hacerse los estudios para conocer si es positivo, por lo que solicitan su intervención para ayudarlo. Preocupa los colegas por ser esta enfermedad muy contagiosa que ha alarmado a la comunidad local LGBT.

Federico Lagunes sin tener estudios académicos universitarios es el eficaz vocero en la zona de la exsecretaria de Energía Rocío Nahle y es quien critica duramente a los aspirantes morenistas que se oponen a su candidatura por no ser originaria de la entidad.

Sus principales objetivos son el exdelegado de Bienestar Manuel Huerta, el diputado Sergio Gutiérrez, el exsecretario de Educación Zenyazen Escobar y la compañera Citlalli Navarro, los cuales al estar enterados de su enfermedad están prestos para apoyarlo mostrando su solidaridad al compañero en donde no importa que se meta con ellos.

En abandono el centro histórico de Veracruz

Es inconcebible que el centro histórico de Veracruz siga sumido en la oscuridad y la inseguridad. Edificios abandonados, calles mal iluminadas y espacios peligrosos son una realidad que atenta contra la seguridad y el bienestar de quienes transitan por estas arterias de la ciudad.

Las calles Mario Molina entre Madero e Hidalgo, Madero entre Mario Molina y Zamora, así como Zamora entre Madero e Hidalgo, son tramos oscuros que se han convertido en puntos críticos para la integridad de los ciudadanos. Es imperativo que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y actúen de manera inmediata.

El abandono de edificios solo contribuye a fomentar un entorno inseguro y desolado. Además, aunque hay luminarias estas no alcanzan a garantizar una buena iluminación de las calles.

La iluminación urbana es un componente esencial para la prevención del delito y la promoción de la seguridad. Calles oscuras son sinónimo de peligro y desalientan la actividad nocturna y comercial. Implementar sistemas de iluminación eficientes y modernos es una inversión en la seguridad y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Cierran los ojos a la realidad

Veracruz ostenta el segundo lugar a nivel nacional con más casos de feminicidios y con dos alertas por violencia de género, pero eso no es todo, aún hay más respecto a la violencia que se ha disparado en la entidad, pues también ocupa el primer lugar de la República Mexicana con más casos de secuestro, con un índice del 12.09, por encima de Morelos, Zacatecas y Quintana Roo, sin embargo, las autoridades estatales siguen sosteniendo una verdad que está muy lejos de la realidad, en donde, según el mandatario, todo es muy seguro.

Pero que le pregunten al sector comercial, a los transportistas quienes diariamente pierden dinero y vidas a manos del crimen, pues son decenas de vehículos de transporte de mercancías las que son robadas en las carreteras veracruzanas que, dicho sea de paso, están en pésimas condiciones, baches y hoyos por todos lados, y estamos hablando de las carreteras de cuota, donde los usuarios pagan peajes muy elevados, ya ni mencionar las de libre acceso, esas están peor aún.

Sin duda, el gobernador no tiene la información precisa, no conoce su estado, ya no camina por las calles de Veracruz, como cuando andaba en campaña, ahí sí veía todo lo malo, tal parece que ya se le olvidó cómo y por qué llegó ahí: precisamente para resolver todas estas situaciones que tienen en jaque a los diversos sectores productivos y a la ciudadanía.

