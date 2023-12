Alianza Generacional: la fuerza del origen

Diciembre 05, 2023, 07:06 a.m.

Al celebrar su 17 encuentro anual en la ciudad de Xalapa, la organización Alianza Generacional, con Héctor Yunes Landa a la cabeza, lanzó un sendo mensaje de optimismo para los opositores que se enlistan en el bloque opositor del PAN, PRI y PRD.

Y desde donde pretenden legitimar nuevamente a un representante para gobernar Veracruz, pero que tiene su origen natural en las bases del priismo. Y que con la concurrencia y la militancia que sigue a Héctor Yunes mantienen la vela prendida por hacer algo y recuperar a la entidad, hoy en manos de la 4T.

Este domingo, la Asociación Política Estatal Alianza Generacional, dio un paso muy importante en la construcción de la coalición “Fuerza y Corazón por México” para expulsar a la cuarta transformación del Palacio de Gobierno, que fue el discurso central de los oradores, en donde se dieron cita el virtual candidato del Frente, José Francisco Yunes Zorrilla.

Y no se esperaba menos, el propio Héctor Yunes refrendó que “voy con todo mi capital político con Pepe” al alentar a su correligionario para que junto con el priismo y ahora sumados al PAN y PRD puedan hacer un buen papel en las elecciones del 2024.

Pepe Yunes por su parte dijo ante cientos o miles de simpatizantes e integrantes de Alianza Generacional que el apoyo es fundamental y esta organización tiene un papel clave en la búsqueda de recuperar el poder en Veracruz para sacar a Morena del palacio estatal.

Denuncian corrupción en Revista Vehicular 2023

Taxistas de Veracruz alzaron su voz en protesta, frente al módulo de revista vehicular, denunciando presunta corrupción, pues supuestamente solicitan 500 pesos para agilizar los trámites. Sin embargo, la situación se da en el contexto de falta de apoyo a transportistas para renovar el parque vehicular.

Es de mencionar que los usuarios no solo se quejan de algunos taxis, sino de los camiones del transporte público urbano.

Anteriormente el gobierno impulsaba la renovación, pero en esta ocasión no solo falta financiamiento sino que acusan a los funcionarios de supuesta corrupción.

Alto a la discriminación

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cientos de personas salieron a las calles de Veracruz para crear conciencia y visibilidad hacia las personas de ese sector, pues aseguran que aún siguen siendo discriminados.

En materia de educación las personas con alguna condición especial ya están siendo incluidas en planteles educativos, lo cual celebran como un avance.

Sin embargo, lo que aún falta en Veracruz y en el país es la inclusión en el ámbito laboral, pues ahí se sigue manifestando la discriminación en todo su esplendor, pues las empresas ven con malos ojos a las personas con discapacidad.

La lucha por la inclusión sigue su marcha, pues la Ley 223 aún no se aplica al 100 por ciento en territorio mexicano. Habrá que hacerles ver a las empresas y a la sociedad, que no por tener una discapacidad, ya no se puede ser útil en el trabajo y en la vida.

Veracruz lleno de baches

La mayoría de las autoridades que han pasado por el Palacio Municipal de Veracruz olvidan o no saben que el suelo de esta ciudad es arenoso; por lo tanto no es compacto y se generan vacíos subterráneos.

Aunado a ello, el manto freático está casi a flor de tierra y eso contribuye a las cuarteaduras del piso.

La consecuencia son tantos hundimientos que se ven en las calles de la ciudad, justo en el Centro Histórico, y ese problema no lo resolverán con simples bacheos porque al rato vuelve a estar igual.

Bien harían en consultar a expertos en mecánica de suelos para tomar medidas certeras y no veamos más tarde que un hueco se tragó a un automóvil.

Más vale prevenir que lamentar.

