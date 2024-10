Veracruz; colector pluvial natural

Las lluvias intensas por el huracán Milton como de otras circunstancias de la época por ciclones y frentes fríos que azotan a Veracruz, nos recuerda que la entidad es un Colector pluvial natural en el Golfo de México.

Las inundaciones y ahogamientos que se padecen en gran parte de Veracruz, es el resultado de la entrada de lluvias intensas y después del escurrimiento natural que nos viene de estados centrales del país y que son frontera con la geografía veracruzana - Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, San Luis Potosí y Tamaulipas - y así los efectos nos resultan más severos, sin descontar a las presas cercanas en algún momento.

Y a todo eso hay que sumarle que; "Las obras de infraestructura hidráulica – entre otras acciones – se ejecutan en periodos de las secas, no en la época de lluvias, y pues resultan no sólo imposibles sino un problema mayor", tal y como se puede ver en varias zonas y regiones del estado, y que en algunas ciudades complican aún más la situación.

Ya de por sí nuestro estado de Veracruz, es un colector pluvial natural, pues todos los escurrimientos de estados vecinos salen y corren a nuestra zona de costa en el Golfo de México, además de la alta humedad y nivel freático que existe en la naturaleza orográfica de toda la entidad, pero si a ello le sumamos la poco óptima planeación de las obras de infraestructura hidráulica, el asunto como problema es mayor.

En recientes días y semanas, hemos sido testigos de cómo se inundan gran parte de algunas ciudades grandes y medianas en la entidad, y las lluvias de la temporada no se sabe vayan a disminuir según reportes de las autoridades de la CONAGUA.

Estas reacciones de la naturaleza ante el cambio climático no está presupuestado para atenderse, pero ante la construcción y revisión del presupuesto de egresos de la federación y el paquete económico para el año 2025, los legisladores federales y en el estado de Veracruz, no harían mal en poner atención en ese sentido, pues ahora que no existe el Fonden ni recursos extraordinarios para daños por la naturaleza, es más que urgente la planeación estratégica para edificar mejores políticas públicas.

Esto tendrá que alertar y activar a los tres órdenes de gobierno para así enfrentar y responder a las contingencias, pues solo con otras partidas comprometidas para diferentes etiquetas o incluso otros fines presupuestales, pero de alguna forma deberán atenderse las emergencias que se están presentando y que pueden crecer.

DE SOBREMESA

Y es que, cuando se cerró el FONDEN con el Vo. Bo., del H. Congreso de la Unión, en la aprobación del presupuesto 2022 se dijo que se planeó asignar anualmente cerca de 10 mil millones de pesos y serían de libre designación - en caso de desastres - desde la Federación, luego entonces; manos a la obra, pues la infraestructura carretera e hidráulica se continúa afectando más y se supone qué recursos debe haber.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Ahí viene "Milton", la tormenta tropical que se convirtió en huracán categoría 1 en la escala Suffir - Simpson, y los reportes que circulan coinciden que se irá intensificando gradualmente en su avance por el Golfo de México, traduciéndose en lluvias y vientos intensos, en próximas horas y días.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

Aun cuando Miltón se aleja de las costas de Veracruz, si provocará lluvias intensas, situación que nos llevará a estar alertas y atentos de los comunicados de las autoridades de Protección Civil.

UN CAFÉ CON PIQUETE

Ante las lluvias y el cambio climático, es muy importante que la población aumente su cultura en la limpieza para barrer los frentes de las casas, y todos los días - no debemos olvidar que nuestros padres y abuelos lo hacían - y debemos tener muy presente hacer conciencia social, pues no todo es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com