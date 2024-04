Se levanta el telón guinda al escenario del congreso

Morena ha dado a conocer una lista de listos "preliminarmente" - y podría no ser definitiva - con nombres de viables candidatos unimominales y también de sus plurinominales al Congreso del Estado a renovar en la elección del 2 de junio próximo.

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, incluso es uno de los sacrificados en la lista de los listos.

Entre los 50 aspirantes - 30 en lo unimominal y 20 plurinominales - todos con diferentes nexos al interior y exterior "podría llevar a suponer que representan al universo cultural, deportivo, social, medios de comunicación y político", y que como siempre habrán de causar polémica, pero también jaloneos en el presente y devenir como en el entorno del propio partido guinda.

Sin ser adivinos ni consultar a los brujos de Catemaco, pero hace unas semanas hablamos aquí del "juego de las serpientes y escaleras en el mundo político actual de Veracruz".

Y que en el piso público y muy en particular en materia electoral "siempre resultan ser más los que bajan de quienes suben". Es así como el juego de mesa de serpientes y escaleras se logra apreciar en el tablero donde los listos acomodan sus fichas en las listas, de ahí que por ahora en Morena se hable de tan solo una preliminar lista, pero que aún con variables serán menores los cambios y ajustes, aunque no dejarían de causar sorpresas y que pueden repercutir en urnas y números finales, pero en contra.

Muchos elementos - los ajenos y colaterales - todos de interés en el partido oficial y coaliciones, y sin omitir el factor económico, se habrán de sumar los índices de inseguridad, violencia y mal humor social existente entre la población en Veracruz.

Ya en el 2000 como en el 2018 esos vaivenes trajeron cambios en la alternancia política en el país y estados de la República e incluso en ciudades importantes por su demarcación y tamaño, y en poco tiempo - menos de seis años - el hartazgo en la sociedad en diversos sectores es real y manifiesto, y crecerá ante todos los jaloneos existentes y que se acercan en el entorno de Morena por esa "lista de algunos listos", que habrán de causar mermas en el espectro directo y de sus aliados.

Habrá acomodos y reacomodos en la lista de los listos, y vendrán las reacciones que ya veremos y sabremos los efectos causados.

No estarán en "la lista final de los listos" algunos de los que por ahora se mencionan, y entrará solo quien quiera AMLO - Claudia - Nahle, pues ellos representan al Consejo Nacional y Estatal de Morena - en lo Político - ¿ o hay quien dude que será diferente ?

DE SOBREMESA

En el ring electoral Veracruz de Morena hace aire y en breve las listas de los listos definitivas se conocerán. Y ya en el Congreso local actual hay quienes se rascan por comezón y quizá esa rasquiña resulte urticaria al no verse enlistados, y es que entre diputados (as) y no diputados (as),- de Morena y sus aliados,- el maridaje no atraviesa por sus mejores momentos.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Algunos personajes postulados por MORENA - PVEM y PT al H. Congreso Local de Veracruz para la venidera Legislatura, probarán el efecto político de los pañuelos desechables Kleenex; "usados, disfrutados y desechados".

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Al final del día todos los partidos tienen hasta el próximo día 18 de abril para que aparezcan en la boleta electoral los que serán Candidatos y Candidatas con carácter definitivo. Así pues, los días y las noches serán de poco dormir, mal comer y viajar varios kilómetros por diálogos entre los actores, hasta el próximo fin de semana.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas