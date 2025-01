Saltarines a la vista en las elecciones 2025; muy normal

La metamorfosis y los chapulines, son conceptos y vocablos comunes en la vida política, muy independiente al significado según el enfoque que se le otorgue. Al final de cuentas, ambos - metamorfosis y chapulines - van de la mano en el sentido de un cambio de estado, forma o acción.

En materia política y partidista, así como legislativa y parlamentaria, la referencia de "chapulines" a veces se relaciona con "el transfuguismo" de actores en públicos, en vísperas de elecciones, como sucede en víspera del proceso para renovar alcaldías y cuerpos edilicios en Veracruz.

Hay quienes aseguran que los hechos de "chapulineo" son originados por una especie de "berrinches" e incluso,

en otras ocasiones por "el interés de los intereses individual o colectivo", y más allá de la especulación, lo cierto es que este fenómeno existe, pues está de por medio una candidatura o cargo de elección o designación.

Los tiempos y ritmos electorales dan oportunidad a que los partidos y las organizaciones políticas activen el botón del "chapulineo", y es así como los aspirantes a cargos públicos, se mudan de una organización política a otra, siendo o no militantes, y donde la lealtad pareciera ponerse en duda.

Aunque de entrada hay grupos de la sociedad electora que rechaza estas acciones - chapulineo - y mal vistas, terminan por respetarse y aceptarse, y es que estos vaivenes son producto de cambios y transformaciones en el país, figuras a las que debemos irnos acostumbrando.

El tema y escenario, causan morbo, pero es parte de la democracia muy al estilo mexicano, y Veracruz tiene lo suyo en este apartado; y ahora que han venido prevaleciendo las alianzas y coaliciones, con mayor razón.

La arena electoral veracruzana nos estará mostrando en las siguientes semanas del primer semestre del 2025 la práctica de como bajarse a los elementos para contender, y unos como otros, se los restarán y sumarán en busca de fortalecer el músculo social y a la vez, disminuir rivales.

Este chapulineo o metamorfosis de mujeres y hombres durante el etapa de precampaña y campaña municipal por darse, ya electos, igualmente habrá de aparecer, como ha sucedido en los congresos local y federal o sea, por una marca partidista se contiende y gana, pero con otra de legisla y/o gobierna.

DE SOBREMESA

"El Chapulín Colorado" ha sido la serie de televisión en el género de comedia - creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños - para Televisa, y transmitida en México por primera vez el 26 de noviembre de 1970; de ahí en adelante y hasta la fecha, resultó una revelación en la historia televisiva de habla hispana y en otros idiomas, y traducido a lo político electoral, se diría por los humoristas; "chapulines a la vista durante 2025 en Veracruz".

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

El invierno y año electoral han traído a los insectos saltarines - dicho en el buen sentido de la expresión - e irán apareciendo en mayor cantidad en los escenarios pre y electorales así como, después en las administraciones de los ayuntamientos y cuerpo de ediles, y que en costas del Golfo de México, y los ríos y lagunas de Veracruz, "las aguas y mar en los partidos cambian de temperatura con frecuencia".

UN CAFÉ CON PILONCILLO

Los cambios de partidos y estados de ánimo de los actores veracruzanos, a veces caminan por rutas y caminos de las diferencias ideológicas, y también de los desacuerdos, y hasta sin la nostalgia por quien dejan o a quien abandonan.

UN CAFÉ CON PIQUETE

Un buen amigo diputado local de MORENA - siendo compañeros, y un servidor por el PVEM - hablando de los chapulines me comentó: "los berrinches son impulsores de la aparición de los insectos saltarines o chapulines, con méritos o no para reclamar candidaturas o cargos, y estas plagas seguirán al acecho en busca de permanecer en el erario", y no le faltó razón.

UN CAFÉ CON CANELA Y PANELA

Después del proceso electoral que se dio en 2024 llegó otra especie de los chapulines: llamado el "intercambio amistoso" en los Congresos, o sea, un partido le "presta" algunos diputados o senadores a otra fuerza aliada para que conforme una mayoría u ocupar algún espacio de Gobierno en sus Congresos.

Ahora bien, eso mismo sucederá a partir del segundo semestre de 2025 y cuando los ganadores se cambiarían de partido y organización política, y quizá hasta de afiliación.

UN CAFÉ PARA LLEVAR

Y, por cierto, quizá sea hora de valorar para decidir legislar con el ánimo de evitar "el chapulineo", pues la figura es cada vez más intensa y visible, debería seguir estando en el resorte de las libertades, y no impedir que suceda, pues resulta hasta de diversión y humor.

UN CAFÉ VERACRUZANO

Ante las ocurrencias del Presidente electo de los EEUU, Donald Trump, y quien siguiere cambiar el nombre del Golfo de México, esperemos que nuestros Senadores de la República y Diputados Federales se expresen en contra de estas líneas.

¡ES CUANTO!

