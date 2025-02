Puentes en calendario; no al olvido histórico

La legislación federal (artículo 74) de la Ley Laboral en el país, establece los días de descanso y así es como nacen los días de puente en el calendario.

Desde tiempos del Presidente Benito Juárez se expidió la Ley sobre días festivos y civiles.

Así pues, independiente a domingos, y el pasado día 1o. de enero, ahora este lunes 03 de febrero (aniversario de la Constitución), 17 de marzo (natalicio de Benito Juárez), 01 de mayo (Día del Trabajo), 16 de septiembre (Día de la Independencia), 17 de noviembre (Revolución Mexicana) y el 25 de diciembre (Navidad) son días ya pre establecidos como inhábiles en 2025.

Dicho de otra manera, en esos días dejan de despachar habitualmente las oficinas públicas - desde la esfera administrativa - y empresas privadas y en algunos casos, el comercio, con la excepción de los asuntos urgentes, sobre todo en entidades públicas que tenga razón de atención insustituible como salud, seguridad pública, protección civil y procuración de justicia.

Cabe decir que hay días no laborables basados en las costumbres y fiestas relacionadas con los usos y creencias religiosas, e incluso por festejos en las condiciones de trabajo de algunas oficinas.

Y cabe decir que el primero del mes de diciembre de cada 6 años - fecha de la transición del Poder Ejecutivo Federal - también es inhábil.

Ahora bien, no por esas razones de los días inhábiles de trabajo y puentes en el calendario escolar y laboral, es motivo para omitir tener presente en la conciencia y los valores entre la población, fechas y origen histórico que les lleva a permanecer vigentes no para descansar sino también, no dejar de recordar las aportaciones que significan en el calendario cívico de todos los mexicanos.

No se trata desde mi enfoque, en la necesidad de retirar los días llamados "puentes", pero sin tener que llevar al olvido con la movilidad y el asunto de días festivos, y caer en la falta del conocimiento histórico en los niños y estudiantes de educación básica, sobre todo. "Considero que el sector educativo y las familias - aquí todos incluidos - al hablar de puentes, es motivo suficiente para explicarles del por qué no asisten a su centro escolar".

DE SOBREMESA

La identidad nacional está también en las fechas históricas que enmarcan el denominado calendario cívico.

Los puentes o descansos ligados al comercio en general aun cuando si contribuyen al desarrollo económico, no debe llevarnos al olvido en nuestra educación, conocimiento y sobre todo en los valores cívicos de la población y comunidad en su conjunto.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Creo importante precisar que por la experiencia vivida en áreas de trabajo institucional ligadas a los valores cívicos en su conjunto, desde todas las instancias de gobierno, no sólo el sector educativo, la historia de México desde la etapa de niños de educación básica, se nos debe narrar y explicar los acontecimientos de todo el País dado que; la Independencia, la Reforma y la Revolución, entre otros momentos, nos brindan conocimiento e identidad nacional, y justo estos son los valores que llevan a sumarnos al trabajo patriota y democrático de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en los momentos de alta tensión frente a los EEUU y su Presidente Donald Trump.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Decía nuestro maestro y director Don Francisco Montes de Oca López, en la Escuela Secundaria y de Bachilleres General Miguel Alemán González, en Coatzacoalcos, ciudad y puerto de las avenidas; "el que no sabe de dónde viene, nunca va a saber a dónde va", de ahí que los valores cívicos se deben conservar, presentar, fortalecer y robustecer.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

Por cierto, de no haber cambios de último momento, a las 10:00 horas de este miércoles 5 de febrero en torno al Asta Bandera ubicada en el Parque Benito Juárez en Xalapa, habrá una ceremonia en torno al 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, bajo las directrices de la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo en Veracruz.

UN CAFÉ DE OLLA DE BARRO

Nuestra Constitución está integrada de 136 artículos divididos en 9 títulos, entre los que destacan las garantías individuales, así como, los derechos constitucionales, la soberanía nacional, y la división de los Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y se ha reformado alrededor de 700 veces.

¡ES CUANTO!

