Alejandro Moreno vino de gira a Veracruz a decir y a escuchar mentiras, que solo él se las cree

*Se fue, se fue y se fueron… Belem Palmeros y Arturo Cobos del PRI en el Puerto de Veracruz, y se volvieron Naranja Naranja, ¡lástima, Lorena Piñón, otros más que se te van!

*A quien no deben de perder de vista es a Víctor Peña, precandidato de Morena a la presidencia municipal del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. (Va encabezando la encuesta).

*Iván Martínez, ex secretario de turismo de gobierno del estado, fuerte contrincante de Morena para la alcaldía de Xalapa.

En verdad cada día se ve más desfondado y triste aquél heroico Partido Revolucionario Institucional (PRI) que existió en el estado de Veracruz, ya que Alejandro Moreno (Alito), presidente nacional, vino de gira a Veracruz con un discurso agresivo y de mentira, diciendo que el PRI está en pláticas, con el PAN, para poder ir en alianza en las elecciones municipales del 2025, lo que fue una total mentira, ya que el Comité Directivo Estatal del PAN, a través de su dirigente estatal, Federico Salomón, salió a desmentirlo: “aquí no hay ninguna mesa de negociación”, por lo que Alito miente con facilidad a su propia militancia, en una reunión que tuvo con los militantes del PRI. Cuando le tocó hablar a Carlos Darío Arcos, de Perote, le dijo: “no creo lo que dices, no me inspiras confianza, tu reelección como presidente nacional fue legal, pero le diste muchas vueltas para quedarte al mando del partido. Tú hiciste lo mismo que hizo Morena en el Congreso de la Unión para tener mayoría calificada: “fue algo espurio, así que lamento decírtelo en lo personal, que no te creo lo que dices como dirigente y tú liderazgo no me inspira ninguna confianza”, y, Alito, cínicamente le contesto: “muchas gracias por su comentario”, así nada más. También, Alito, se le fue encima a Movimiento Ciudadano diciendo que es cómplice de Morena en lugar que se preocupe por ver cómo están las cosas en el PRI y deje de ver la paja en el ojo ajeno. Por otro lado, “la artista”, Lorena Piñón, lo único que festejó, con la venida de Alito, fue su cumpleaños, porque sigue mintiéndole al comité nacional que todo en Veracruz marcha sobre mieles. (Lástima, Margarito).

***Quienes anduvieron de gira por Veracruz, este fin de semana, fue el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez, y el senador Luis Donaldo Colosio, que vinieron a varios temas políticos, uno: a inaugurar la casa naranja de gestoría del diputado federal, Sergio Gil, en la colonia Venustiano Carranza de Boca del Río, donde trabajaran de la mano con el precandidato alcalde, Raúl Zarrabal, y los empresarios y políticos, Pablo Caballero y Kary Guzmán; desde ahí atenderán a los vecinos de todas las colonias que deseen alguna gestión o diversos cursos; también a una plenaria naranja legislativas de MC, donde estuvieron presentes senadores, diputados federales y locales de todo el país, además también aprovecharon para dar a conocer la incorporación a MC de la regidora expriista, Belem Palmeros, y el exdirigente municipal de PRI en el puerto, Arturo Cobos, dos grandes valores políticos que se salieron de las filas de PRI por el mal trato de la secretaria general de este partido, quien cada día corre a los pocos militantes priistas que quedan en el estado. El que estuvo muy concurrido por la gente, lo saludaban y se tomaban fotos con él, es el senador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, además de ser una persona muy sencilla en su trato con todos; creo que así deben de ser los políticos: humildes y sencillos (no como otras).

***Ojo con la gran joven política de Coatzacoalcos, Sheyla Jara, que está integrada al Movimiento Ciudadano, y que viene haciendo un buen papel importante en las diversas colonias de Puerto México. Muy sencilla como lo es ella, en diciembre anduvo repartiendo pollos a la gente humilde, que a lo mejor no tenía para su cena navideñas. Sheyla, tiene un futuro político porque se lo ha ganado caminando y trabajando incasablemente. Ojalá la tomen en consideración en esta contienda electoral municipal y vaya en la planilla como regidora mujer y joven, ella haría un buen papel; está preparada y atendería con gusto a la población de Coatzacoalcos, pues esperemos que el comité estatal de MC le dé la oportunidad, porque ayudaría mucho en la campaña a Christopher “Gallo”. Esperemos que MC no salga como otros partidos, y no les apueste a los jóvenes talentos como lo es Sheyla Jara. ¡Veremos!

