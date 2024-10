La época de béisbol político en el terreno veracruzano

Como sucede en el béisbol - el rey de los deportes - el equipo inicial no precisamente es el cuadro que termina el juego.

Así pues, a unas semanas que concluya el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en Veracruz, pocos son los que iniciaron y terminarán en su posición en el engranaje oficial de su régimen.

Las razones pueden resultar por múltiples factores, pero esto muestra y demuestra en los hechos y la historia, que tan buenos o no resulto la elección y designación de los que empezaron en el cuadro estelar del gabinete en 2018.

Y en "el juego de serpientes y escaleras" en la política suele darse entre equipos y los jugadores, a veces desde "el dugout" - área donde los jugadores de pelota esperan su turno de bateo, descansan y observan el juego - pues las señales que se envían como tácticas para algún movimiento entre visible y oculto, a través del Couch, no dejan de estar presentes para tratar de sacar ventaja, y a veces no por la buena.

En ese sentido, las intrigas en el gabinete de Cuitláhuac García llevaron a mover a los jugadores y jugadoras - algunas fichas a tiempo y otras demasiado tarde - pero se debe destacar que en algunos y algunas resultaron una gran revelación, y que les llevará a repetir en sus puestos o incluso ser promovidos en el devenir junto a la Gobernadora Rocío Nahle, aunque algunos ahora son legisladores, y después quien sabe que les espera en el devenir político.

Siempre resultan ser más los que bajan de quienes suben o salen, y en todos los casos las situaciones revisten elementos ajenos y colaterales. La Diputada Rocío Pérez inició en la Secretaría de Medio Ambiente y pronto la relevó Juan Carlos Contreras. En la Contraloría General, Lesli Garibo Puga en un corto plazo la sustituyó Mercedes Santoyo, y a ésta, Miguel Ángel Olivares Martínez, quien estaría por cerrar.

Xóchitl Arbesú Lago, dimitió a mitad del camino de ocupar la Secretaría de Turismo y fue relevada por Iván Martínez. Y en la Sedarpa, en 2021, salió el iniciador Eduardo Cadena Cerón para dejar su lugar a Evaristo Ovando Ramírez, este poco pudo hacer o le dejaron hacer.

Y en la Secretaría del Trabajo empezó Diana Estela Aróstegui, y relevada por Dorenhy García Cayetano - diputada local electa - y que en breve quiza sería relevada, pero eso ya se verá, pues se supone debe tomar protesta como legisladora el próximo 5 de noviembre.

Dos casos Sui géneris como titulares de despacho son la Dra. Guadalupe Osorno Maldonado - secretaria de protección civil - y quien repetirá. Y Ernesto Pérez Astorga que empezó como Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, fue al Senado de la República al pedir licencia Ricardo Ahued, y ahora regresará a esa dependencia. Entre los dos personajes - Osorno y Pérez - Doña Rocío Nahle tiene garantía de trabajo con lealtad y sobre todo, resultados favorables, son personas con calidad política y calidez humana.

Don Jesús Reyes Heroles - personaje de la vida nacional y quien es un veracruzano distinguido por su origen tuxpeño - contaba uno de sus colaborares y amigos más cercano, Don Alberto Arango de la Huerta, en una mesa de café a mi Papá (QEPD), que el ideólogo y político decía cuando se hablaba de estructuras humanas en el quehacer político: "si está trabajando bien para que lo quitas, y si está trabajando mal para que lo promueves", ésta enseñanza me parece que Cuitláhuac García Jiménez no la supo ni aplicó durante su mandato, no obstante que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre se refirió a Don Jesús, como un personaje ejemplar.

DE SOBREMESA

Y siguiendo con el rey de los deportes, creo que los ochenteros tenemos presente que Fernando "el toro" Valenzuela, paralizaba las actividades en casi todo México, pues pasaban en la TV todos sus juegos fueran el día que fuera, y nunca había sucedido antes ni ha sucedido después, lo que los sociólogos llaman un fenómeno social.

Creo que lo más importante de él además de sus grandes récords, atributos y su primera temporada sobre todo, "fue su decencia y calidad moral", y que nunca se mareó como la mayoría de los deportistas famosos, entre otros actores sociales.

Hace unos días vi en televisión llorar al exfutbolista y ahora analista Hugo Sánchez Márquez por la muerte de Valenzuela, pero no dejó de mencionar que eran los tres grandes de esa época deportiva que representaban a México, junto con Julio César Chávez.

Triste que coincidió con el mal manejo de la huelga en México por parte de algunos dueños encabezados por Alejo Peralta, lo que echó a perder la gran oportunidad de que en el país se aprovechara el impacto de popularidad del Toro de Etchohuaquila, Sonora.

Y creo que el Clásico de Otoño 2024 tendrá un elemento muy especial, pues se rendirá homenaje a Fernando Valenzuela, leyenda mexicana de los Dodgers, quien falleció a los 63 años hace unos días luego de estar hospitalizado varias semanas al sufrir complicaciones de una enfermedad.

QEPD El Gran Fernando Valenzuela.

¡ES CUANTO!

