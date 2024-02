Flexibilidad adquisitiva en viernes de cuaresma

En la comunidad de los fieles católicos, la Cuaresma comenzó este Miércoles de Ceniza, y que da inició a las celebraciones de la Semana Santa, periodo en el que se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo.

Éstas fechas están llenas de rituales, de oración e incluso sacrificios en la población católica, uno de estos es evitar el consumo de carnes rojas, y se recurre a reemplazarlos en la dieta por alimentos como el pescado y los mariscos, sin hacer menos al pollo y otros alimentos, pues la economía en términos de poder adquisitivo es hoy lo que rige la alimentación en los hogares católicos y también los no católicos.

En recientes años y por acuerdo del Vaticano, la Cuaresma es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad, pero también a pedido flexibilizar el ayuno así como, el consumo de no carnes rojas, y esto como un reconocimiento a la carestía de la vida por razones de la falta de ingresos suficientes en hogares.

Así pues, la prohibición para consumir estos alimentos tanto el Miércoles de Ceniza como los viernes de Cuaresma se remonta al siglo II y tiene un significado de purificación para todos los cristianos, cuenta la historia. Y es que para la fe católica evitar el consumo de carne roja es un acto para honrar a Jesucristo, quien pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber nada.

Mientras que en la Biblia hebrea se describe que la carne blanca, las aves y el pescado se pueden comer en ayunos porque son una especie que viene del agua y del cielo, mientras que la carne roja proviene de los animales que viven en tierra y vinculados a lo mundano.

Así pues, desde el Miércoles de Ceniza hasta la Semana Santa, la Iglesia Católica pide a sus fieles vivir en un periodo de oración y realizar sacrificios como la abstinencia y el ayuno, pero en reconocimiento y respeto a la carestía de la vida en recientes años, ha flexibilizado el hecho de evitar el consumo de alimentos y recomienda comer lo que Dios provea.

Dice el refrán: "cuando hay para carne es vigilia".

DE SOBREMESA

En la agenda de cuaresma en todo el país, está en quien visitó al Papa.

No sabemos ni que les dijo, pero si fueron casi el mismo día Doña Claudia y Doña Xóchitl, más bien creo que fueron a llamado del Papa, y no precisamente que le hayan querido visitar aunque se sospecha que Xóchitl haya sido quien busco al Santo Padre en un primer escenario, pero no debemos descartar ni perder de vista que la agenda no se decide en el Vaticano.

Y después de todo, "y pa' qué adivinar lo que se va a saber", decía el Presidente Don Adolfo Ruiz Cortines.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Y si en verdad, los encuentros tanto de Xóchitl y Claudia con el Papa Francisco se consiguieron por canales no oficiales o sea, sin mediar solicitud formal a través de los órganos internos de la Iglesia Católica así como, a la Nunciatura y la Embajada, ya lo sabremos, sin que haya prisa alguna.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

El papa Francisco busca atraer feligreses, pero sin confusión, lo escribí aquí el pasado día 20 de diciembre.

Eso, en razón del anuncio y la autorización por bendiciones a parejas del mismo sexo. Y que me parece muestra que en forma inteligente y en medio de la modernidad busca atraer fieles a la Iglesia Católica y Romana.

Ahora, por la conversación que sostuvo con Claudia y Xóchitl - por separado el Papa Francisco - nos debe quedar en claro que la Iglesia Católica jugará un rol muy particular en la transición sexenal en el País.

¡ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas