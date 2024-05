Fin de semana ciudadano y político; marcha y debate

Las marchas en México durante los últimos años,- habremos de reconocer y coincidir,- hoy y más allá de que se acepten, critiquen, gusten, parezcan, sean justas o injustas, se han convertido en una cultura de la expresión de la población.

Y siempre, que sean con alegría y sin la tristeza por hechos que se lamenten, también se pide a los organizadores no exceda ni pase a un piso distante de la concordia y que contribuya a no elevar la polarización que existe en el País, y, sobre todo, que evite contaminar la jornada electoral venidera, misma que supone se enlace a situaciones violentas que no favorecen a nadie.

En esta marcha rosa venidera es importante sea sin insultos, pues toda movilización será mejor para todos,- sobre todo cuando se relaciona a nuestro lábaro patrio, dado que se entiende se habrá de entonar al final del programa el himno nacional,- como lo han venido anunciando a desarrollarse en las plazas cívicas donde se concentrarán, y nuestra bandera cabe recordar es mucho más que cualquier diferencia de enfoque político o expresión social.

Así pues, el próximo domingo 19 de mayo, horas antes del tercer y último debate presidencial que organiza el INE, se llevará a cabo una manifestación social en diversas partes de México y denominada "Marcha Rosa", y de la que se dice tiene el objetivo de reforzar el llamado ciudadano a defender la democracia este 2 de junio, por las elecciones, pero también se afirma por quienes aparecen de organizadores, que no es un evento partidista.

A pesar de esa información, se sabe que Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez - candidato y candidata a la Cdmx y México, respectivamente - estarán en el Zócalo de la Ciudad de México, e incluso, fungirán como oradores.

Ya veremos si los asistentes en la Cdmx y otras localidades del País, portan algunos objetos de y para la promoción o no en lo político y electoral, e incluso en contra del régimen de alguna manera, pero lo que más pide la comunidad en su conjunto, es que todo sea en paz y sin el menor sobresalto.

DE SOBREMESA

Celebremos toda expresión así como, manifestaciones libres, movilizaciones y marchas, "sin acarreados", pues resultan una expresión social que muestra cómo se viene cimentando una cultura entre la población en ese sentido.

Este domingo, la Marcha Rosa se entiende como una movilización de carácter ciudadano que exige respeto a la autonomía y libertad en los comicios del 2 de junio, y a través de concentraciones en varias ciudades entre México e incluso el extranjero, y edición social que dejara un precedente entre las marchas.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Las marchas, con el paso de los años y el tiempo, se han venido organizando en los mejores términos y, por eso, resultan toda una cultura de las movilizaciones para el reclamo social, y es evidente que han bajado de la intensidad en términos de la agresión a las personas, viviendas y a los inmuebles.

Incluso habremos de coincidir en que se observa ya existe una especie de mejor madurez en "la cultura de las movilizaciones sociales y hasta en el reclamo ciudadano", y todos deseamos se reconozcan por ser en forma pacífica sobre todo si se trata de reclamar algo justo – como es ahora – y que se entiende es para mostrar músculo, "pero el que no sea con ánimo agresivo, ya es ganancia".

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

Las marchas de ahora ya no son aquellas del 2006 y 2012 de Don Andrés Manuel López Obrador, y con antecedentes graves por los daños y pérdidas económicas que causaron a la población, al comercio, las afectaciones a negocios y hasta a viviendas, y es que ahora es muy diferente.

UN DESCAFEINADO

El asunto del presunto cobro de piso o amenazas en una escuela en la ciudad y puerto de las avenidas Coatzacoalcos - antes Puerto México - lleva a suponer la existencia de la inseguridad en planteles educativos, y que invita a todos como sociedad y las instituciones, a sumar tiempo y esfuerzos necesarios para atender las denuncias posibles y con ello buscar abatir índices, estadísticas y hechos que se deben atender y resolver desde la prevención.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

¡ Viva México ! ¡ Viva México !

¡ Viva México !

¡ ES CUANTO !