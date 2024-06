Estadio nuevo; sin equipo de fútbol

Es posible que no resulte común en el mundo del deporte contar con un estadio – en este caso de fútbol – sin un equipo profesional que ahí juegue y represente a una comunidad u organización.

Y es que El Pirata Fuente está en obra, trabajos incluso bajo la observación de la transparencia y rendición de cuentas, y ya se habla de un juego inaugural de exestrellas e ídolos del fútbol. Llama la atención, pues en el balompié, en todos los estadios inaugurados suelen darse dos actores: el equipo anfitrión, que ahí tiene su sede, y juega contra un equipo estelar, vigente y de primer nivel. Lo cual, aquí no cuadra ni encuadra.

Se comenta que el Ex Estadio Luis "Pirata" Fuente "tiene que usar otro nombre, otro uniforme, nuevo escudo y distinto al de nuestros Tiburones Rojos", y fueron desafiliados de la FMF. O sea, no es una plaza vetada, solo el equipo local ya no existe en el máximo circuito mexicano, salvo que tribunales internacionales y la FIFA con la Liga MX acuerden lo contrario.

Tener un auto nuevo sin contar con área de garaje en casa no da tranquilidad, confianza y le resta alegría a la emoción por estrenar. Igual hasta ahora nos sentimos los veracruzanos con el gusto por el deporte de las patadas.

Los problemas de carácter legal y administrativo que envuelven al nuevo inmueble inhiben a los inversionistas interesados, pues quienes pretenden colocar sus recursos no se animan por el temor de obtener un equipo de expansión o el máximo circuito, lo que es imposible en el corto plazo. Eso genera ruido en los empresarios, dado que resulta una lástima que no haya fútbol de primera división en esta plaza conurbada Veracruz - Boca del Río, cien por ciento rentable en todos los negocios que lo rodean y mueven profesionalmente.

El nuevo estadio, creo que tiene una mayor profundidad que el propio Golfo de México en el sentido de temas escondidos. Se dice en el círculo cercano al directivo de la FMF Mikel Arriola, que los Tiburones, de regresar, sería a través de la Liga de Expansión MX y, para lograr ese objetivo, las autoridades del sector empresarial y el gobierno de Veracruz, pienso, tendrían que trabajar "tiempos extras" para lograrlo.

DE SOBREMESA

En el fútbol mexicano no son extrañas las sorpresas, así que solo de esa forma sería posible que regrese el llamado juego del hombre al inmueble del Fraccionamiento Virginia junto al complejo deportivo de esa zona de Boca del Río, Veracruz.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Entre las leyendas que cuentan por los desafiliados Tiburones Rojos del Veracruz, hay muchos exjugadores, cuerpos técnicos y empresas anunciantes cuyos juicios están vigentes en contra de exdirectivas y, en caso de la apertura del nuevo estadio, las notificaciones legales y hasta de carácter administrativo se les estarían por hacer presentes.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Lo único cierto en torno al nuevo estadio de fútbol es que no está terminado. Esto sucederá quizá a finales de 2024. No hay equipo profesional que tenga sede en ese inmueble reconocido por la FMF y todo es puro bla bla bla.

UNA CHELA DE MEDIO DÍA

Para que haya un buen caldo de pescado, primero hay que tener el pez, y aquí no lo hay.

¡ES CUANTO!

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.