Crece sin control en Xalapa, consumo de vapes

El vape o vapeador, es un sistema electrónico inhalador diseñado en su origen para simular el consumo de tabaco sin quemarlo directamente, a diferencia de los cigarrillos que se conocen tradicionalmente.

Estos dispositivos utilizan una batería para calentar y vaporizar una solución líquida que el usuario inhala en forma de un aerosol.

Y es que los llamados "Vapes", los vienen consumiendo hasta menores de edad - sin control de las autoridades y familias - lo que inhalan y exhalan, siendo un producto que contiene algunas sustancias potencialmente dañinas (Nicotina, entre otras), y en partículas ultrafinas que van directo y hasta el fondo de los pulmones.

Los vapes o vapeadores, (se pronuncia “veips”), están poco a poco inundando Xalapa y otras ciudades de Veracruz, con la complacencia,- en primer orden,- de las autoridades municipales y por supuesto, más allá de ellas.

Especialistas médicos en varias ramas comentan que consumir nicotina es dañino, pero en la etapa de adolescencia causa un mayor daño, pues altera algunas partes del celebro que provocan disfunciones en la conducta, y también en la atención y en el aprendizaje - lentitud - y causa alteraciones que llevan a mayor irritabilidad intempestivamente, y pueden llevar a la sinapsis (conexiones de células) y que puede ocasionar epilepsia.

Y muy a pesar que (COFEPRIS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la (CONADIC) Comisión Nacional contra las Adicciones, vienen alertando sobre el alto riesgo que representan estos productos (vapeadores) en sus diversas modalidades, pues son adictivos, y ocasionan lesiones y graves daños a la salud, sobre todo de menores, a todos los responsables en los municipios (cuerpo de gobierno y ediles), poco interés parecen tener en cuidar de la población menor de edad y vulnerable.

En Xalapa viene creciendo este consumo entre menores, y es común observar a compradores y consumidores adolescentes en el entorno de centros y plazas comerciales, lo que en periodos de fin de semana o vacaciones, la concentración de jovencitos (as) en sitios de reunión social, llega a potenciar y maximizar el consumo, sin el menor recato y control de los responsables del comercio municipal, el estado, la federación, los empresarios y la sociedad en su conjunto.

Las no restricciones o control relajado de las autoridades por los vaper en el comercio formal e informal en Xalapa, resulta una "alarmante alerta", y situación de mayores daños a la salud en el devenir no lejano a la población menor de edad, de no atajarse a tiempo.

DE SOBREMESA

El Dr. Rafael Velasco Fernández, Ex Rector de la UV, Ex Secretario de Salud en el Estado y Ex Sub Secretario de Salud del Gobierno Federal, experto en la educación médica, alcoholismo, combate a las adicciones y psiquiatra, en una ocasión mencionó ante un diverso público asistente en la presentación del libro “El Niño Hiperquinetico" (1986), ante maestros y padres de familia, sobre la necesidad de cuidar a jóvenes y niños ante la creciente aparición de los vapeadores dado que resultarían un problema muy severo, pues se convierten tarde o temprano, en la vía de acceso a las adicciones y la aparición de severos daños a la salud.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

El interés comercial de quienes participan en la venta, así como, distribucion de "los vapeadores", lleva a sospechar de intereses en las autoridades responsables para NO prohibir la venta y el consumo a los menores.

UN CAFÉ LECHERO LIGTH

El Gobierno Federal, Estatal y Municipal en Xalapa parecen no implementar acciones y política pública alguna que contribuya a reducir daños y comercialización de estos productos que afectan a la salud de menores de edad y sus familias, pues descuidan a infantes y adolescentes, en sus intereses comerciales privados.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

Por cierto, y ya que hablamos de responsabilidades de servidores públicos, estamos terminando el mes de mayo - es el periodo de la Declaración por Modificación Patrimonial Anual - y nada se ha dicho por la Contraloría General del Estado, y hace "suponer" que todo está en orden, aunque la población opina lo contrario en términos del crecimiento muy poco explicable de funcionarios del régimen estatal en todos sus niveles.

¡ ES CUANTO !