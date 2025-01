Blindaje electoral; frontera a los delitos

La participación ciudadana activa, así como de las instituciones, resultan una pieza clave para que las venideras elecciones municipales en Veracruz sean libres, seguras, transparentes y haya una jornada a abundante en votos.

Partiendo que hoy para los efectos de los sufragios, se razona y vota por la persona, me lleva a suponer que los partidos políticos individualmente o en coalición y mezclados, veremos si respetan las normas que el árbitro del proceso (OPLE e INE), han establecido para la jornada que ya empezó.

En todo este universo no debería de tardar el correspondiente armado del blindaje electoral 2025 y evitar que se vaya a judicializar innecesariamente con antelación el proceso, pues puede correrse el riesgo también de que se entrometan fuerzas ajenas en las vías legales en tránsito de las elecciones o incluso, que la violencia aparezca en los escenarios sociales.

Y es que no debemos perder de vista que el blindaje electoral tiene que ver con la manifestación de voluntad institucional y política de autoridades en su conjunto, porque ya se por si en la ley electoral existe un cúmulo de obligaciones a observar y cumplir por parte de los servidores públicos, pero es importante que los poderes y todos los organizamos autónomos - entes que ejercen presupuesto público - se articulen para instruir y exhortar a sus subordinados a que se conduzcan en el marco de la ley y la normatividad, sea mediante Acuerdo o Lineamientos que habrán de vigilar se cumpla a los Órganos de Control Interno y sin que los responsables administrativos en los entes, así lo acaten también.

Ahora bien, el posible mal uso de los programas sociales - federal, estatal y municipales - son susceptibles de un posible delito grave, y es aquí donde todo el continente de burócratas no debería apartarse de la legalidad ante las etapas previas de campaña del proceso en marcha, a través de una conducta recta y que se traduce en neutralidad e imparcialidad.

En este sentido, no tardarán - eso se espera y desea - que las dependencias que ejercen recursos para programas sociales en el naciente gobierno del estado, hagan lo necesario para evitar posibles denuncias ciudadanas.

"La cero tolerancia al uso electoral de programas sociales" es una tarea de todas y todos.

Desde semanas atrás el OPLE instaló el Consejo General relativo al proceso municipal próximo para la renovación de los 212 ayuntamientos.

Es evidente - por lo que se aprecia en diversas carreteras de la información - que hay adelantados (as) y acelerados (as) y como casi siempre, y ponen en riesgo la transparencia del proceso, y la burocracia no debe exponerse a posibles observaciones y sanciones, que llevarían a manchar el proceso, el primero en el sexenio de la ingeniera y Gobernadora Rocío Nahle.

El proselitismo de la burocracia es una figura real y legal, pero dentro de lo permitido, y no de manera abierta en horarios y días hábiles sea en favor de ellos mismos u otros ciudadanos y ciudadanas. Y es que en casi todos los Ayuntamientos Veracruzanos los ediles y cuerpo de gobierno que les integran, son una especie de "pelotón chiflado" en francas precampañas, sin que haya quien les diga o haga nada, y esta inequidad, podría elevar sin la necesidad, de calentar el ambiente entre los actores y observadores.

"El peso mexicano siempre ha gozado de privilegios en relación a los países de la región, debido a la cercanía territorial y comercial con los Estados Unidos de América, y aunque no ha perdido fortaleza frente al dólar ante la llegada de Trump a la Casa Blanca, algunos analistas financieros han venido advirtiendo la posibilidad de que se dé una baja en las remesas que nuestros paisanos envían a sus familiares en México.

Cabe recordar que en mayo pasado bajaron las remesas en un 0.9 % y el hecho llamó la atención al haber sucedido en pleno mes del Día de las Madres. Y es que el 10 de mayo es la fecha de más actividad del año para el envío de dinero de los paisanos y connacionales en los EEUU y llega al nivel de entre el 125% y 150% en comparación con el promedio de este tipo de transacciones diarias para algunas familias veracruzanas.

Ya veremos si impacta o no y en qué medida, al envío de las remesas, la llegada y conducta hasta ahora un tanto indomable de Mr. Trump.

Las temperaturas bajas que estamos viviendo en territorio veracruzano, y que continuarán según reportan las autoridades de protección civil, y junto con el sector salud recomiendan a la población evitar salir de domicilios - salvo que sea necesario - y considerar tener cobertores y ropa que abriguen lo suficiente, y así no caer en posibles daños o problemas respiratorios.

